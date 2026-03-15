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19:18 - Comment la composition démographique de Champigneulles façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Champigneulles, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des municipales. Avec une densité de population de 275 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,60%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (73,46%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3089 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (19,31%) et le nombre de résidences HLM (26,15% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Champigneulles mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,68% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Champigneulles Le Rassemblement national restait loin du podium lors des municipales à Champigneulles il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,03% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 45,08% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 25,12% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste arrachait 45,89% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 37,06% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 36,10% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 47,12% lors du vote final.

16:58 - Champigneulles : 55,07 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Champigneulles, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle clé sur les résultats. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 55,07 %, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 44,93 %) alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,85 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 48,93 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,89 %, loin des 54,72 % affichés aux législatives de 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville se positionne à l'arrivée comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Champigneulles Organisées après la dissolution, les élections législatives à Champigneulles avaient propulsé aux avants-postes Anthony Boulogne (Rassemblement National) avec 36,10% au premier tour, devant Caroline Fiat (Union de la gauche) avec 29,15%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Caroline Fiat (Union de la gauche), avec 52,88%. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,06%). Le contexte politique de Champigneulles a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Champigneulles est une ville difficile à classer politiquement Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Champigneulles soutenaient en priorité Caroline Fiat (Nupes) avec 29,34% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,11%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Champigneulles plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 28,26% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 28,03%. Lors de la finale de l'élection à Champigneulles, les électeurs accordaient 54,92% pour Emmanuel Macron, contre 45,08% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Champigneulles Du côté de la fiscalité de Champigneulles, la facture moyenne payée par foyer fiscal a atteint 869 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 655 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 33,10 % en 2024 (contre près de 12,86 % en 2020). Un pourcentage à mettre en perspective avec la moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 57 400 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 1,29967 million d'euros (1 299 670 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,47 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Champigneulles Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Champigneulles se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Valentin Dethou (Divers droite) a dominé les débats en totalisant 990 soutiens (46,96%). Sur la seconde marche, Pierre Felicani (Divers droite) a obtenu 576 voix (27,32%). Xavier Galus (Divers gauche) a suivi, obtenant 15,22% des voix. L'importante avance gagnée dès le départ offrait un indice fort pour la suite. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Valentin Dethou l'a finalement emporté avec 54,45% des votes, face à Pierre Felicani avec 476 électeurs (25,23%) et Xavier Galus obtenant 13,62% des électeurs inscrits. La prime au premier s'est accentuée pour aboutir à un triomphe éclatant. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées, engrangeant 37 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse se doit absolument de rassembler davantage dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.