Résultat municipale 2026 à Champigneulles (54250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Champigneulles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champigneulles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champigneulles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valentin DETHOU
Valentin DETHOU (27 élus) Champigneulles au coeur 		2 106 80,63%
  • Valentin DETHOU
  • Justine LAPORTE
  • Gilles PEREIRA
  • Jeanne PHILIPPOT
  • Laurent THIRIET
  • Nicole NOEL
  • Bernard VERGANCE
  • Martine OBJOIS
  • Phillipe BOURGEOIS
  • Sophiane MARULLI AMEDJKOUK
  • Romain GELLENONCOURT
  • Martine BOUHET
  • Odin VAUTRIN DEHOVE
  • Patricia DERULLES
  • Kévin MELACOTTE
  • Charlotte CILIBERTI
  • Marcel NIKELE
  • Marie-Lorraine KELLER
  • Jérémy DANDRELLE
  • Véronique CAZIN
  • Bruno CLAUDE
  • Vanessa MIRANDA MARNE
  • Arnaud TOUSSAINT
  • Valerie MAURICE
  • Benoit ACAMPO
  • Florence CAIL
  • Gilbert NANQUETTE
Xavier GALUS
Xavier GALUS (2 élus) ALTERNATIVE CITOYENNE POUR CHAMPIGNEULLES 		506 19,37%
  • Xavier GALUS
  • Chloé DELLACHERIE
Participation au scrutin Champigneulles
Taux de participation 55,33%
Taux d'abstention 44,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 2 663

Source : ministère de l’Intérieur

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