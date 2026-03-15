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19:16 - Analyse socio-économique de Champniers : perspectives électorales A mi-chemin des municipales, Champniers regorge de diversité et d'activités. Dotée de 2 582 logements pour 5 237 habitants, la densité de la ville est de 116 hab/km². L'existence de 509 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 16,02% des résidents sont des enfants, et 10,69% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 42,10% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 456 euros/mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Champniers, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Rassemblement national à Champniers : les derniers résultats Le Rassemblement national restait loin du podium lors des municipales à Champniers en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,02% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,42% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 18,42% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Champniers comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,81% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 36,96% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 38,95% lors du vote définitif, actant la victoire pour René Pilato.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Champniers ? Le nombre de bulletins dans les urnes de Champniers constituera, à la fin de la journée, une clé pour ces élections municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 27,23 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, un décrochage marquant alors qu'en raison du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs votent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 79,14 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 49,61 % au premier tour en 2022 à 70,87 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 54,40 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins participative que la moyenne.

15:59 - Comment a voté Champniers lors des dernières élections ? L'orientation des électeurs de Champniers a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (35,81%). Les élections législatives à Champniers qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Marion Latus (Rassemblement National) en tête du peloton avec 36,96% au premier tour, devant Thomas Mesnier (Horizons) avec 31,23%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marion Latus culminant à 38,95% des voix dans la commune.

14:57 - Dernière présidentielle à Champniers : les résultats qu'il faut retenir La physionomie politique de Champniers dessine un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Champniers privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (31,06%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,02%. Lors de la finale de l'élection à Champniers, les électeurs accordaient 58,58% pour Emmanuel Macron, contre 41,42% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Champniers portaient leur choix sur Thomas Mesnier (Ensemble !) avec 33,15% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,92%.

12:58 - Champniers : la situation fiscale relevée en amont du scrutin municipal Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Champniers, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,30 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 40 900 euros la même année. Une somme loin des quelque 716 100 euros récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Champniers a évolué pour se fixer à 43,19 % en 2024 (contre 20,30 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Champniers a représenté 1 497 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 892 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Champniers Il peut s'avérer édifiant d'observer les scores des dernières municipales à Champniers. Unique liste en présence, 'Champniers 2020, un nouvel elan' menée par Michaël Laville a naturellement engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Champniers, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.