Résultat de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Champs-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Champs-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Champs-sur-Marne
12:08 - Restez informé sur les municipales à Champs-sur-Marne
Dans le cadre des élections municipales 2026, les électeurs de Champs-sur-Marne sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Retrouvez ci-dessous la liste des candidats à Champs-sur-Marne. Sachez également que les 12 bureaux de vote de la ville de Champs-sur-Marne fermeront leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Champs-sur-Marne dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Gérard Délimard
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Michel Colas
Liste d'union à droite
Unis pour protéger et redonner vie à Champs avec Michel Colas
|
|
Mourad Hammoudi
Liste de La France insoumise
Tous ensemble faisons mieux à Champs sur Marne
|
|
Julie Gobert
Liste divers gauche
Champs à venir
|
|
Maud Tallet
Liste divers gauche
Champs ville citoyenne et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maud Tallet (27 élus) Une ville citoyenne et solidaire avec maud tallet
|1 905
|46,88%
|
|Rémy Lagay (4 élus) Ensemble, une nouvelle dynamique pour champs
|1 027
|25,27%
|
|Julie Gobert (3 élus) Champs à venir
|720
|17,72%
|
|Eric Bitbol (1 élu) Champs tous ensemble
|411
|10,11%
|
|Participation au scrutin
|Champs-sur-Marne
|Taux de participation
|28,62%
|Taux d'abstention
|71,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 113
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maud Tallet Une ville citoyenne et solidaire avec maud tallet
|2 266
|46,48%
|Rémy Lagay Ensemble, une nouvelle dynamique pour champs
|1 061
|21,76%
|Julie Gobert Champs à venir
|885
|18,15%
|Eric Bitbol Champs tous ensemble
|577
|11,83%
|Gérard Délimard Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|86
|1,76%
|Participation au scrutin
|Champs-sur-Marne
|Taux de participation
|34,82%
|Taux d'abstention
|65,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 991
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maud Tallet (28 élus) Continuons ensemble avec maud tallet
|4 254
|60,70%
|
|Eric Bitbol (7 élus) Champs tous ensemble
|2 754
|39,29%
|
|Participation au scrutin
|Champs-sur-Marne
|Taux de participation
|52,54%
|Taux d'abstention
|47,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,21%
|Nombre de votants
|7 393
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