Résultat de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne

Tête de listeListe
Gérard Délimard
Gérard Délimard Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Gérard Délimard
  • Yanick Felicianne
  • Firmino Soares Silva
  • Clarisse Adige
  • Becler Desalon
  • Shaliyah Bassin
  • Haroun Cheref
  • Amélie Gomes Monteiro
  • Miguel Kiala
  • Grâce Moussougan
  • Khassan Tassouev
  • Charline Jarvis
  • Lassina Bamba
  • Liliane Na Lutete Litumba
  • Fabrice Orville
  • Rosanna Chodkiewiez
  • Jean-Claude Héricourt
  • Ginette Felix
  • Mehdi Ayachi
  • Nancy Lassa
  • Abdelmalek Karam
  • Jeyamalar Muthiah
  • Félix Gnonkin
  • Moinamina Said
  • Michel Nakache
  • Aline Namory
  • Houlaye Anne
  • Shy'N Felicianne-Hamony
  • Manuel Bastardo
  • Diana Bonora
  • Albertino Gomes Monteiro
  • Arlinda Almeida
  • Jean-François Lasnier
  • Nancy Soumaré
  • Fabrice Couet
  • Catherine Weiss
  • Patrick Nouzeilles
Michel Colas
Michel Colas Liste d'union à droite
Unis pour protéger et redonner vie à Champs avec Michel Colas
  • Michel Colas
  • Anisoara Martin
  • Jean-Patrick Marty
  • Anya Adane
  • David Query
  • Mylène Riad
  • Alexandre Phrachanpheng
  • Manysa Zielinski
  • El Mehdi Naainiaa
  • Annick Colas
  • Henri Berrebi
  • Sophie Chalom
  • James Appavou
  • Vanessa Baulny
  • Jérôme Prigent
  • Céline Coiffard
  • Jérôme Hoareau
  • Ghislaine Iannazzo
  • Alain Leclerc
  • France Couverchel
  • Nicodème Adzra
  • Sophie Gueyrard
  • Marc Manyri
  • Jocelyne Ballereau
  • Kévin Zielinski
  • Nawel Tahri
  • Arnaud Lorgeron
  • Catherine Godin
  • Laurent Kagan
  • Laëtitia Martinelli
  • Camille-Alexandre Hebert
  • Brigitte Tronc
  • Dominique Bauduin
  • Ghislaine Lagueyrie
  • Mohammed Ksourou
  • Isabelle Annequin
  • Claude Taillez
Mourad Hammoudi
Mourad Hammoudi Liste de La France insoumise
Tous ensemble faisons mieux à Champs sur Marne
  • Mourad Hammoudi
  • Danièle Adad
  • Hubert de Villèle
  • Yosra Znati
  • Bruno Isselin
  • Céline Mettetal
  • Toufik Hamdi
  • Marlène Mignon
  • David Latarge
  • Eve-Lise Tchaptchet
  • Alexandre Delvert
  • Amel Boughanmi
  • Thomas Gutmacher
  • Kaouther Znati
  • Zidane Adjoudj
  • Alison Boscardin
  • Samyr Ramzi
  • Marion Mercier
  • Mahamadou Camara
  • Hélène Mignon
  • Antoine Barthet
  • Giovanna Di Vita
  • Léopold Bara
  • Jaélys Tchaptchet Yakam
  • Damien Ramzi
  • Christelle Muller
  • Vincent Jaboeuf
  • Delphine Wiszniewski
  • Halid Ibrahim
  • Emilie Lefevre
  • Xavier Cazenave
  • Bouchra El Hani
  • Ndroma Komandi
  • Christine Barrié
  • Eric Paulle
Julie Gobert
Julie Gobert Liste divers gauche
Champs à venir
  • Julie Gobert
  • Sébastien Maumont
  • Samia Tabaï
  • Thierry Babec
  • Nathalie Roya
  • Mehdi Bekkouche
  • Sylvie Loua
  • Foster Abu
  • Caroline Gonthier
  • Dominique Paul
  • Émilie Le Faucheux
  • Gilles Curtis
  • Sandrine Brulez
  • Olivier Daniel
  • Audrey Lavoix
  • Samuel Laromaniere
  • Nicole Amziane
  • Kévin Da Silva
  • Clara Anastase
  • Daniel Diedrich
  • Delphine Pihan
  • Zahid Jawarhoussen
  • Elodie Chhom Chhay
  • Sylvain Gaimard
  • Stéphanie Duchêne
  • Thomas Lecland
  • Ouahiba Belghoraf
  • Christ Makouza
  • Niakalé Tambara
  • Damien Cirotteau
  • Carole Martin
  • Yann Lucienne
  • Anissa Bouzid
  • Philippe Climent
  • Elise Coroller
  • Emmanuel Zimmer
Maud Tallet
Maud Tallet Liste divers gauche
Champs ville citoyenne et solidaire
  • Maud Tallet
  • Guillaume Clin
  • Corinne Legros-Waterschoot
  • Mohammed Boussir
  • Nicole Lafforgue
  • Daniel Alarçon
  • Marie Soubie
  • Mathieu Louis
  • Florence Bret
  • Cyrille Parigot
  • Annabelle Barreira
  • Olivier Caillon
  • Patricia Smahi
  • Nathaniel Guedze
  • Stéphanie Metreau
  • Ghassan Nader
  • Isabelle Syord
  • Jean-Paul Sterzati
  • Samiha Bahri
  • Amine Smahi
  • Fabienne François
  • Jean-François Tifiou
  • Sandy Talarico
  • Aïssam Belkhelfa
  • Luna Chikhi
  • Pascal Bailly
  • Marie Madeleine Nganko-Hembé
  • Mohamed Ali Dakkam
  • Dalila Amirat
  • Patrick Slézarski
  • Valentine Massolin
  • Ibrahima Touré
  • Elsa Hurtebize
  • Gilles Reboul
  • Margaux Happel
  • Franck Daboville
  • Marie Pascual

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maud Tallet
Maud Tallet (27 élus) Une ville citoyenne et solidaire avec maud tallet 		1 905 46,88%
  • Maud Tallet
  • Daniel Guillaume
  • Corinne Legros Waterschoot
  • Michel Bouglouan
  • Marie Soubie-Llado
  • Mourad Hammoudi
  • Michèle Hurtado
  • Alain Leclerc
  • Micheline Dal Farra
  • Mohammed Boussir
  • Florence Bret Mehinto
  • Johan Cenac
  • Lucie Kazarian
  • Foster Abu
  • Samia Tabaï
  • Guillaume Clin
  • Annabel Merlin
  • Cyrille Parigot
  • Stéphanie Metreau
  • Jérémy Narbonne
  • Nicole Lafforgue
  • Kamel Kebila
  • Mialy Rasolo
  • Pascal Bailly
  • Margaux Happel
  • Maxence Pinard
  • Safia David
Rémy Lagay
Rémy Lagay (4 élus) Ensemble, une nouvelle dynamique pour champs 		1 027 25,27%
  • Rémy Lagay
  • Nathalie Lanier
  • Mathieu Louis
  • Marlène Stablo
Julie Gobert
Julie Gobert (3 élus) Champs à venir 		720 17,72%
  • Julie Gobert
  • Sebastien Maumont
  • Emilie Le Faucheux
Eric Bitbol
Eric Bitbol (1 élu) Champs tous ensemble 		411 10,11%
  • Eric Bitbol
Participation au scrutin Champs-sur-Marne
Taux de participation 28,62%
Taux d'abstention 71,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 113

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maud Tallet
Maud Tallet Une ville citoyenne et solidaire avec maud tallet 		2 266 46,48%
Rémy Lagay
Rémy Lagay Ensemble, une nouvelle dynamique pour champs 		1 061 21,76%
Julie Gobert
Julie Gobert Champs à venir 		885 18,15%
Eric Bitbol
Eric Bitbol Champs tous ensemble 		577 11,83%
Gérard Délimard
Gérard Délimard Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		86 1,76%
Participation au scrutin Champs-sur-Marne
Taux de participation 34,82%
Taux d'abstention 65,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 991

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maud Tallet
Maud Tallet (28 élus) Continuons ensemble avec maud tallet 		4 254 60,70%
  • Maud Tallet
  • Daniel Guillaume
  • Julie Gobert
  • Jean-François Piotrowski
  • Corinne Legros-Waterschoot
  • Michel Bouglouan
  • Lucie Kazarian
  • Thierry Babec
  • Michèle Hurtado
  • Emile Hart
  • Micheline Dal Farra
  • Sauveur Russo
  • Brigitte Lechene
  • Mourad Hammoudi
  • Martine Bombart
  • Alain Leclerc
  • Colette Kastelyn
  • Jean Ribaudeau
  • Marie Soubie-Llado
  • Serge Delestaing
  • Florence Bret Mehinto
  • Olivier Daniel
  • Ghislaine Huot
  • Mohammed Boussir
  • Corine Thepaut
  • Charles Guedou
  • Christine Desplat
  • Cyrille Parigot
Eric Bitbol
Eric Bitbol (7 élus) Champs tous ensemble 		2 754 39,29%
  • Eric Bitbol
  • Chantal Jeunesse
  • Jean Patrick Marty
  • Agnès Miquel
  • Emmanuel Perez
  • Dominique Chantran
  • Bernard Champes
Participation au scrutin Champs-sur-Marne
Taux de participation 52,54%
Taux d'abstention 47,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,21%
Nombre de votants 7 393

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