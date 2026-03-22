Résultat de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Champs-sur-Marne

Le deuxième tour des élections municipales à Champs-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Colas
Michel Colas Liste d'union à droite
Unis pour protéger et redonner vie à Champs avec Michel Colas
  • Michel Colas
  • Anisoara Martin
  • Jean-Patrick Marty
  • Anya Adane
  • David Query
  • Mylène Riad
  • Alexandre Phrachanpheng
  • Manysa Zielinski
  • El Mehdi Naainiaa
  • Annick Colas
  • Henri Berrebi
  • Sophie Chalom
  • James Appavou
  • Vanessa Baulny
  • Jérôme Prigent
  • Céline Coiffard
  • Jérôme Hoareau
  • Ghislaine Iannazzo
  • Alain Leclerc
  • France Couverchel
  • Nicodème Adzra
  • Sophie Gueyrard
  • Marc Manyri
  • Jocelyne Ballereau
  • Kevin Zielinski
  • Nawel Tahri
  • Arnaud Lorgeron
  • Catherine Godin
  • Laurent Kagan
  • Laëtitia Martinelli
  • Camille-Alexandre Hebert
  • Brigitte Tronc
  • Dominique Bauduin
  • Ghislaine Lagueyrie
  • Mohammed Ksourou
  • Isabelle Annequin
  • Claude Taillez
Mourad Hammoudi
Mourad Hammoudi Liste de La France insoumise
Tous ensemble faisons mieux à Champs sur Marne
  • Mourad Hammoudi
  • Danièle Adad
  • Hubert de Villèle
  • Yosra Znati
  • Bruno Isselin
  • Céline Mettetal
  • Toufik Hamdi
  • Marlène Mignon
  • David Latarge
  • Eve-Lise Tchaptchet
  • Alexandre Delvert
  • Amel Boughanmi
  • Thomas Gutmacher
  • Kaouther Znati
  • Zidane Adjoudj
  • Alison Boscardin
  • Samyr Ramzi
  • Marion Mercier
  • Mahamadou Camara
  • Hélène Mignon
  • Antoine Barthet
  • Giovanna Di Vita
  • Léopold Bara
  • Jaélys Tchaptchet Yakam
  • Damien Ramzi
  • Christelle Muller
  • Vincent Jaboeuf
  • Delphine Wiszniewski
  • Halid Ibrahim
  • Emilie Lefevre
  • Xavier Cazenave
  • Bouchra El Hani
  • Ndroma Komandi
  • Christine Barrié
  • Eric Paulle
Maud Tallet
Maud Tallet Liste d'union à gauche
Rassemblement de la gauche, écologiste et citoyenne
  • Maud Tallet
  • Daniel Alarçon
  • Julie Gobert
  • Sébastien Maumont
  • Corinne Legros-Waterschoot
  • Guillaume Clin
  • Marie Soubie
  • Mehdi Bekkouche
  • Nathalie Roya
  • Mohammed Boussir
  • Nicole Lafforgue
  • Mathieu Louis
  • Samia Tabaï
  • Dominique Paul
  • Florence Bret
  • Cyrille Parigot
  • Annabelle Barreira
  • Gilles Curtis
  • Audrey Lavoix
  • Olivier Caillon
  • Patricia Smahi
  • Nathaniel Guedze
  • Sylvie Loua
  • Kévin Da Silva
  • Samiha Bahri
  • Ghassan Nader
  • Isabelle Syord
  • Daniel Diedrich
  • Elodie Chhom Chhay
  • Jean-Paul Sterzati
  • Stéphanie Metreau
  • Amine Smahi
  • Nicole Amziane
  • Philippe Climent
  • Fabienne François
  • Aïssam Belkhelfa

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel COLAS
Michel COLAS (Ballotage) Unis pour protéger et redonner vie à Champs avec Michel Colas 		2 203 30,00%
Maud TALLET
Maud TALLET (Ballotage) Champs ville citoyenne et solidaire 		2 066 28,13%
Mourad HAMMOUDI
Mourad HAMMOUDI (Ballotage) Tous ensemble faisons mieux à Champs sur Marne 		1 541 20,98%
Julie GOBERT
Julie GOBERT (Ballotage) Champs à venir 		1 440 19,61%
Gérard DÉLIMARD
Gérard DÉLIMARD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		94 1,28%
Participation au scrutin Champs-sur-Marne
Taux de participation 50,40%
Taux d'abstention 49,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 7 474

Source : ministère de l’Intérieur

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