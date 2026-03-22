Résultat de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Champs-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Champs-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Champs-sur-Marne
11:51 - Les premiers résultats des élections 2026 à Champs-sur-Marne
Michel Colas (Union de la droite) a remporté le premier volet des élections municipales 2026 à Champs-sur-Marne il y a une semaine, avec 30,00 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Maud Tallet (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 28,13 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Mourad Hammoudi, étiqueté La France insoumise, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Julie Gobert, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 19,61 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Champs-sur-Marne, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 49,60 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Champs-sur-Marne
Le deuxième tour des élections municipales à Champs-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Colas
Liste d'union à droite
Unis pour protéger et redonner vie à Champs avec Michel Colas
|
|
Mourad Hammoudi
Liste de La France insoumise
Tous ensemble faisons mieux à Champs sur Marne
|
|
Maud Tallet
Liste d'union à gauche
Rassemblement de la gauche, écologiste et citoyenne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel COLAS (Ballotage) Unis pour protéger et redonner vie à Champs avec Michel Colas
|2 203
|30,00%
|Maud TALLET (Ballotage) Champs ville citoyenne et solidaire
|2 066
|28,13%
|Mourad HAMMOUDI (Ballotage) Tous ensemble faisons mieux à Champs sur Marne
|1 541
|20,98%
|Julie GOBERT (Ballotage) Champs à venir
|1 440
|19,61%
|Gérard DÉLIMARD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|94
|1,28%
|Participation au scrutin
|Champs-sur-Marne
|Taux de participation
|50,40%
|Taux d'abstention
|49,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|7 474
Source : ministère de l’Intérieur
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