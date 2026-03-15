Résultat municipale 2026 à Champs-sur-Marne (77420) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Champs-sur-Marne. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Champs-sur-Marne, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Marne [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Michel COLAS
Michel COLAS Unis pour protéger et redonner vie à Champs avec Michel Colas 		780 32,10%
Maud TALLET
Maud TALLET Champs ville citoyenne et solidaire 		690 28,40%
Mourad HAMMOUDI
Mourad HAMMOUDI Tous ensemble faisons mieux à Champs sur Marne 		485 19,96%
Julie GOBERT
Julie GOBERT Champs à venir 		451 18,56%
Gérard DÉLIMARD
Gérard DÉLIMARD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		24 0,99%
Participation au scrutin Champs-sur-Marne Partiels *
Taux de participation 49,77%
Taux d'abstention 50,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 2 482

* Résultats partiels sur 33% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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