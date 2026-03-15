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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Champs-sur-Marne Dans la ville de Champs-sur-Marne, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec 45% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,31%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 293 €/an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 9685 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 22,75% et d'une population étrangère de 15,72% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 11,32% à Champs-sur-Marne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Le RN attire toujours plus les votants de Champs-sur-Marne Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Champs-sur-Marne en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,53% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,28% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 12,55% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Champs-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 20,58% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 19,85% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 27,53% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Champs-sur-Marne : le point sur la participation La mobilisation s'élevait à 34,82 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Champs-sur-Marne, un score en demi-teinte alors que le Covid avait fait fuir beaucoup de votants. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 75,12 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 46,87 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,72 % au premier tour, contre 42,95 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Champs-sur-Marne comme une commune où la participation peine à décoller en comparaison de la moyenne. La mobilisation de l'électorat de Champs-sur-Marne sera en définitive une clé pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Champs-sur-Marne a-t-elle voté ? Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Champs-sur-Marne avait vu la victoire locale de l'équipe de Manon Aubry (25,60%), devant Jordan Bardella qui avait récolté 20,58% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Champs-sur-Marne soutenaient en priorité Maxime Laisney (Union de la gauche) avec 47,35% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Maxime Laisney culminant à 72,47% des suffrages exprimés dans la localité. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Champs-sur-Marne : regard sur les scores majeurs de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Champs-sur-Marne portaient leur choix sur Maxime Laisney (Nupes) avec 39,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,09%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Champs-sur-Marne qui s'était déroulée en amont plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 36,98% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,38%. Lors de la finale de l'élection à Champs-sur-Marne, les électeurs accordaient 71,72% pour Emmanuel Macron, contre 28,28% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Champs-sur-Marne une localité où la gauche domine largement.

12:58 - À Champs-sur-Marne, une fiscalité stable qui pèsera sur l'issue du scrutin À Champs-sur-Marne, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,95 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 313 120 €, en net recul par rapport aux 5,6702 millions d'euros perçus en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement sa portée et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Champs-sur-Marne atteint désormais 47,50 % en 2024 (contre 29,50 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Champs-sur-Marne a représenté 1 147 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 068 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Champs-sur-Marne Dans la ville de Champs-sur-Marne, les rapports de force politiques locaux sont encore aujourd'hui marqués par le résultat des dernières élections municipales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Maud Tallet (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 2 266 bulletins (46,48%). À ses trousses, Rémy Lagay (La République en marche) a engrangé 1 061 votes (21,76%). Un large retard. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Maud Tallet l'a finalement emporté avec 1 905 voix (46,88%), face à Rémy Lagay avec 25,27% des électeurs et Julie Gobert réunissant 720 suffrages (17,72%). La différence initiale s'est confirmée et encore amplifiée, aboutissant à une victoire écrasante. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Rémy Lagay a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant -34 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.