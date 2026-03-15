Résultat municipale 2026 à Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Champs-sur-Tarentaine-Marchal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Champs-sur-Tarentaine-Marchal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Champs-sur-Tarentaine-Marchal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard LACOUR
Bernard LACOUR (12 élus) ENSEMBLE POUR VOUS 		344 54,09%
  • Bernard LACOUR
  • Sylvie JUILLARD
  • Daniel HAUTIER
  • Martine PRADEL
  • Armel CHAULET
  • Marie Chantal JUILLARD
  • Jean-Claude GELLE
  • Arlette VAN MELLE
  • Serge TRAINS
  • Dominique BON
  • Serge GILLY
  • Marie Thérèse CHABRIER
Patrick WESPISSER
Patrick WESPISSER (2 élus) UN AUTRE ÉLAN 		179 28,14%
  • Patrick WESPISSER
  • Muriel JOUNT
Thierry FONTY
Thierry FONTY (1 élu) UNIS POUR CHAMPS MARCHAL 		113 17,77%
  • Thierry FONTY
Participation au scrutin Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Taux de participation 79,67%
Taux d'abstention 20,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 666

Source : ministère de l’Intérieur

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