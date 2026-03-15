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19:16 - Comprendre l'électorat de Champs-sur-Tarentaine-Marchal : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Avec 23% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,16%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (74,03%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 14,62%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,16%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,93%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 36,15%, comme à Champs-sur-Tarentaine-Marchal, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Champs-sur-Tarentaine-Marchal Le parti à la flamme était absent à la dernière campagne municipale à Champs-sur-Tarentaine-Marchal il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 18,99% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,79% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 8,89% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Champs-sur-Tarentaine-Marchal comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,82% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 24,44% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 31,23% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Champs-sur-Tarentaine-Marchal aux dernières élections ? Pour cette élection municipale, l'affluence aux urnes à Champs-sur-Tarentaine-Marchal sera déterminante dans la conclusion du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 74,32 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, largement au-dessus des 44,7 % nationaux. 631 votants s'étaient alors manifestés alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de coronavirus. De longue date, les élections municipales restent en effet, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent en masse. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 612 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 78,26 % de participation. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. La participation aux législatives, établie de son côté à 60,41 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 76,65 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 58,99 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Champs-sur-Tarentaine-Marchal ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Zoé Pébay (Union de la gauche) aux avants-postes avec 29,98% au premier tour, devant Gilles Lacroix (Rassemblement National) avec 24,44%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jean Yves Bony (Divers droite) en tête avec 68,77%. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Champs-sur-Tarentaine-Marchal s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,82%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (20,13%) et Valérie Hayer (12,08%). Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Champs-sur-Tarentaine-Marchal restait à l'époque une zone sans vote prédéterminé, fortifiant encore un peu plus sa position.

14:57 - Champs-sur-Tarentaine-Marchal présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Champs-sur-Tarentaine-Marchal un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Champs-sur-Tarentaine-Marchal choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 25,55% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 23,87%. Lors de la finale de l'élection à Champs-sur-Tarentaine-Marchal, les électeurs accordaient 61,21% pour Emmanuel Macron, contre 38,79% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Champs-sur-Tarentaine-Marchal accordaient leurs suffrages à Mélody Morille (Nupes) avec 33,84% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Yves Bony (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 61,64%.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les données de Champs-sur-Tarentaine-Marchal En ce qui concerne la fiscalité locale de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint 1 118 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 810 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 38,15 % en 2024 (contre 14,59 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 95 510 € en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 216 400 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 18,46 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Une victoire sans appel aux dernières élections municipales à Champs-sur-Tarentaine-Marchal Comment s'étaient terminées les élections municipales précédentes à Champs-sur-Tarentaine-Marchal ? À l'occasion de la première consultation électorale, Daniel Chevaleyre a fait la course en tête en récoltant 349 suffrages (58,06%). En deuxième position, Thierry Fonty a recueilli 252 suffrages en sa faveur (41,93%). Cette victoire au premier tour de Daniel Chevaleyre a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Champs-sur-Tarentaine-Marchal, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Devant ce triomphe écrasant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.