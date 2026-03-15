En direct

19:19 - Élections municipales à Chanat-la-Mouteyre : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Chanat-la-Mouteyre, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 949 habitants répartis dans 444 logements, ce bourg présente une densité de 67 habitants/km². Ses 52 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (79,95%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 42,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 37,85% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 661,66 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Chanat-la-Mouteyre démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Chanat-la-Mouteyre ? Le RN était absent au moment de la dernière municipale à Chanat-la-Mouteyre en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 21,40% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,04% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 17,51% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Chanat-la-Mouteyre comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 31,69% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 34,17% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 37,66% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Nicolas Bonnet.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Chanat-la-Mouteyre aux municipales ? Au soir de cette municipale, le niveau d'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Chanat-la-Mouteyre. En 2020, l'abstention avait atteint 55,66 % au premier tour, un score dans la norme. 341 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,37 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 38,77 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 22,92 % au premier tour, contre 43,54 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - À Chanat-la-Mouteyre, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Le choc des Européennes de 2024 à Chanat-la-Mouteyre avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,69%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 21,57% des suffrages. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Nadine Pers (Rassemblement National) aux avants-postes avec 34,17% au premier tour, devant Nicolas Bonnet (Union de la gauche) avec 28,78%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nadine Pers culminant à 37,66% des voix sur place. La situation politique de Chanat-la-Mouteyre a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Chanat-la-Mouteyre reste un territoire tourné vers la majorité présidentielle Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Chanat-la-Mouteyre plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 30,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 21,40%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,96% pour Emmanuel Macron, contre 40,04% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Chanat-la-Mouteyre portaient leur choix sur Laurence Vichnievsky (Ensemble !) avec 28,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,21%. Cette physionomie politique de Chanat-la-Mouteyre dessine donc un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Les premières élections municipales à Chanat-la-Mouteyre depuis la réforme fiscale Si l'on observe la fiscalité de Chanat-la-Mouteyre, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,90 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 6 970 € la même année. Une recette bien loin des 104 960 € enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Chanat-la-Mouteyre s'est établi à un peu plus de 35,38 % en 2024 (contre 14,90 % en 2020). La moyenne en France, évaluée à environ 40 %, constitue un repère intéressant. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Chanat-la-Mouteyre a représenté 681 euros en 2024 (contre 479 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Chanat-la-Mouteyre Les équilibres politiques locaux actuels à Chanat-la-Mouteyre demeurent à ce jour encore influencés par l'issue des dernières élections municipales. Dans la localité, le vote s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Mathieu Ferry a recueilli le plus grand nombre de voix avec 319 soutiens (95,50%). Juste derrière, Claude Viessant a rassemblé 95,20% des bulletins valides. Corentin Le Bouquin était à la troisième place, obtenant 94,61% des électeurs. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. À l'occasion des élections 2026 à Chanat-la-Mouteyre, ces équilibres très spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Il est à noter que la règle des candidatures individuelles n'est en revanche plus en vigueur dans le pays.