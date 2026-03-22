Résultat municipale 2026 à Chanceaux-sur-Choisille (37390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chanceaux-sur-Choisille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chanceaux-sur-Choisille, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chanceaux-sur-Choisille [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric DARBON (17 élus) Convergence Citoyenne Cancellienne
|831
|46,04%
|
|Patrick DELETANG (4 élus) Le Renouveau Cancellien
|585
|32,41%
|
|Patrick ETESSE (1 élu) LISTE D'UNION POUR DEFENDRE NOTRE COMMUNE ET LA DEMOCRATIE
|213
|11,80%
|
|Christophe DAMOUR (1 élu) PARTAGEONS NOTRE AVENIR
|176
|9,75%
|
|Participation au scrutin
|Chanceaux-sur-Choisille
|Taux de participation
|64,01%
|Taux d'abstention
|35,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|1 839
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chanceaux-sur-Choisille - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick DELETANG (Ballotage) Le Renouveau Cancellien
|515
|29,75%
|Frédéric DARBON (Ballotage) Convergence Citoyenne Cancellienne
|504
|29,12%
|Patrick ETESSE (Ballotage) LISTE D'UNION POUR DEFENDRE NOTRE COMMUNE ET LA DEMOCRATIE
|388
|22,41%
|Christophe DAMOUR (Ballotage) PARTAGEONS NOTRE AVENIR
|324
|18,72%
|Participation au scrutin
|Chanceaux-sur-Choisille
|Taux de participation
|62,55%
|Taux d'abstention
|37,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|1 797
Election municipale 2026 à Chanceaux-sur-Choisille [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chanceaux-sur-Choisille sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chanceaux-sur-Choisille.
L'actu des élections municipales 2026 à Chanceaux-sur-Choisille
18:38 - Chanceaux-sur-Choisille : retour sur les résultats électoraux de 2024
Le contexte politique de Chanceaux-sur-Choisille a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral. Les Européennes de juin 2024 à Chanceaux-sur-Choisille avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (35,94%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 17,19% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Daniel Labaronne (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 35,75% au premier tour, devant Corine Fougeron (Rassemblement National) avec 34,71%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Daniel Labaronne culminant à 60,34% des voix sur place.
15:57 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Gérard Daviet s'est imposé à Chanceaux-sur-Choisille
À Chanceaux-sur-Choisille, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Patrick Deletang (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 609 suffrages (43,13%). À ses trousses, Gérard Daviet (Divers droite) a engrangé 35,76% des votes. Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Gérard Daviet l'a finalement emporté avec 42,27% des suffrages, face à Patrick Deletang qui a obtenu 42,12% des électeurs et Patrick Etesse avec 208 suffrages (15,59%). Tout a basculé sous l'effet des reports de voix, qui ont été absolument décisifs. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Patrick Deletang a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 57 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Chanceaux-sur-Choisille pour le 2e tour ?
Sont donc alignés pour ce deuxième passage aux urnes ce dimanche : la liste "Liste D'union Pour Defendre Notre Commune Et La Democratie" emmenée par Patrick Etesse, Frédéric Darbon avec la liste "Convergence Citoyenne Cancellienne", Christophe Damour et sa liste "Partageons Notre Avenir" et la liste "Le Renouveau Cancellien" emmenée par Patrick Deletang, comme le montre la liste des candidats pour le second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les citoyens de la commune pourront se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Chanceaux-sur-Choisille.
11:59 - Quels étaient les résultats de la municipale à Chanceaux-sur-Choisille la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Chanceaux-sur-Choisille, c'est Patrick Deletang qui s'est arrogé la première place avec 29,75 % des votes. Frédéric Darbon s'est classé deuxième avec 29,12 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Patrick Deletang a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 13 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Etesse pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Christophe Damour a récolté 18,72 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Du côté de la mobilisation à Chanceaux-sur-Choisille, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 62,55 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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