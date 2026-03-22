Résultat municipale 2026 à Chanceaux-sur-Choisille (37390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chanceaux-sur-Choisille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chanceaux-sur-Choisille, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chanceaux-sur-Choisille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DARBON
Frédéric DARBON (17 élus) Convergence Citoyenne Cancellienne 		831 46,04%
  • Frédéric DARBON
  • Isabelle SAUVAGE
  • Jean-Luc VALLET
  • Virginie GUEY
  • Karim LACARNE
  • Marie LADENISE
  • Didier SERVOISE
  • Martine ROUX
  • Olivier TASTE
  • Annie KAISER
  • Alexandre JAYAT
  • Candice ABALAIN
  • Vincent GENRE
  • Corinne SERVOISE
  • Nicolas DARBON
  • Sandra DEDIEU
  • Thierry PASQUIN
Patrick DELETANG
Patrick DELETANG (4 élus) Le Renouveau Cancellien 		585 32,41%
  • Patrick DELETANG
  • Elisabeth GANDEMER
  • Pierre ROBIN
  • Vanessa GAUTIER
Patrick ETESSE
Patrick ETESSE (1 élu) LISTE D'UNION POUR DEFENDRE NOTRE COMMUNE ET LA DEMOCRATIE 		213 11,80%
  • Patrick ETESSE
Christophe DAMOUR
Christophe DAMOUR (1 élu) PARTAGEONS NOTRE AVENIR 		176 9,75%
  • Christophe DAMOUR
Participation au scrutin Chanceaux-sur-Choisille
Taux de participation 64,01%
Taux d'abstention 35,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 1 839

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Chanceaux-sur-Choisille - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DELETANG
Patrick DELETANG (Ballotage) Le Renouveau Cancellien 		515 29,75%
Frédéric DARBON
Frédéric DARBON (Ballotage) Convergence Citoyenne Cancellienne 		504 29,12%
Patrick ETESSE
Patrick ETESSE (Ballotage) LISTE D'UNION POUR DEFENDRE NOTRE COMMUNE ET LA DEMOCRATIE 		388 22,41%
Christophe DAMOUR
Christophe DAMOUR (Ballotage) PARTAGEONS NOTRE AVENIR 		324 18,72%
Participation au scrutin Chanceaux-sur-Choisille
Taux de participation 62,55%
Taux d'abstention 37,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 797

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