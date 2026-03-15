Résultat municipale 2026 à Chancenay (52100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chancenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chancenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chancenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri EYCHENNE
Henri EYCHENNE (12 élus) VIVONS CHANCENAY 		275 51,21%
  • Henri EYCHENNE
  • Nadège COLIN
  • Benoît MORTAS
  • Marie-Noëlle CASTELEYN
  • Nicolas MARCHAL
  • Flavie TOURNOT
  • Cédric MAIGRET
  • Maryline HENRY
  • Francis MOULIN
  • Roselyne CABARTIER
  • Didier BOUVEL
  • Aurélie ROUANET
Ophélia MAGNIEN
Ophélia MAGNIEN (3 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CHANCENAY 		262 48,79%
  • Ophélia MAGNIEN
  • Fabien COLLIN
  • Marine BOCHU
Participation au scrutin Chancenay
Taux de participation 71,14%
Taux d'abstention 28,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 567

Source : ministère de l’Intérieur

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