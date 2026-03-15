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19:18 - Comment la composition démographique de Chancenay façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Chancenay, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 013 habitants répartis dans 517 logements, cette localité présente une densité de 103 hab par km². Avec 43 entreprises, Chancenay offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 13,43% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,97% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 48,94% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 31,61% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 194,62 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Pour finir, Chancenay incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - La commune de Chancenay s'ancre en faveur du RN Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Chancenay en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 34,94% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,80% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 32,66% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN arrachait 43,45% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 49,34% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 51,17% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Laurence Robert-Dehault.

16:58 - Chancenay : 49,23 % d'abstention à la dernière élection municipale En 2020 à Chancenay, l'abstention était montée à 49,23 % lors du premier tour (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux). C'étaient 429 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, en pleine épidémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 18,76 % dans la ville (participation de 81,24 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 46,24 % en 2022 à seulement 25,24 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 41,49 % (contre 48,51 % en France). Si on suit la trajectoire globale, la ville apparaît donc plutôt comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Chancenay, cette réalité jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Chancenay Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Chancenay demeurait à l'époque une terre de droite mariniste. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Chancenay avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (49,34%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,28% des votes. Les législatives à Chancenay près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Laurence Robert-Dehault (Rassemblement National) en pole position avec 51,17% au premier tour, devant Nicolas Lacroix (Divers droite) avec 36,96%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Chancenay s'était massivement ancrée à le Rassemblement national La synthèse des votes de 2022 dépeint Chancenay comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Chancenay privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (34,94%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 30,12%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,80% pour Marine Le Pen, contre 46,20% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Chancenay accordaient leurs suffrages à Laurence Robert-Dehault (RN) avec 32,66% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de François Cornut-Gentille (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 56,55%.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Chancenay qui aura un impact sur l'issue du scrutin Si l'on examine la fiscalité de Chancenay, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,52 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 4 100 euros environ la même année. Une somme loin des 93 400 euros récoltés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Chancenay est passé à un peu moins de 52,39 % en 2024 (contre 23,45 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Chancenay a atteint environ 661 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 419 € relevés en 2020.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Un Avenir Commun Pour Bien Vivre Ensemble" majoritaire à Chancenay Les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore conditionnées par l'issue des dernières élections municipales à Chancenay. Au terme du premier tour, Henri Eychenne a raflé la première place en obtenant 62,28% des suffrages. Juste derrière, Pascal Baraniecki a engrangé 37,71% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Henri Eychenne a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Chancenay, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour renverser cette domination ce dimanche, les opposants devront soulever des montagnes, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.