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19:18 - Les défis socio-économiques de Chandon et leurs implications électorales Comment les électeurs de Chandon peuvent-ils influencer les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 5,26% et une densité de population de 116 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 809 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,50%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,14%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chandon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,11% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Chandon Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Chandon il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 29,79% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,41% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 24,56% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Chandon comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 39,64% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 36,77% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 40,98% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Chandon ? La participation des électeurs de Chandon sera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour cette municipale 2026. Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales avait vu 29,31 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, bien loin des 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 70,69 %) alors que l'épidémie de Covid avait maintenu chez eux beaucoup de votants. N'oublions pas que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 78,29 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 21,71 %). Même si les dynamiques diffèrent d'un scrutin à l'autre, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche en enseignements. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 51,37 % au premier tour en 2022 à 73,21 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 56,90 % (51,49 % au national). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une ville relativement attachée au vote.

15:59 - Chandon classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Lors des dernières européennes, le podium à Chandon s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,64%), devançant Valérie Hayer (14,89%) et Raphaël Glucksmann (11,00%). Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Chandon après la dissolution avec 41,22%. Sandrine Granger (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 36,77%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Antoine Vermorel-Marques culminant à 49,57% des suffrages exprimés sur place. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle en conséquence que Chandon demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Chandon : regard sur les scores majeurs de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Chandon portaient leur choix sur Nathalie Sarles (Ensemble !) avec 24,91% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) en première position avec 58,05% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Chandon privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (29,79%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 27,71%. Lors de la finale de l'élection à Chandon, les électeurs accordaient 51,59% pour Emmanuel Macron, contre 48,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Chandon révèle ainsi une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Chandon Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Chandon, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,54 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 7 110 € la même année. Un produit qui est loin des 166 300 euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Chandon s'est établi à 34,31 % en 2024 (contre 19,01 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Chandon a atteint 668 € en 2024 (contre 518 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Chandon ? Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont toujours marqués par le verdict du dernier scrutin municipal à Chandon. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour chandon' a naturellement obtenu 303 bulletins (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Chandon, cette dynamique pose les bases. L'intérêt cette année se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face au bloc majoritaire. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.