Résultat municipale 2026 à Chandon (42190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chandon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chandon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chandon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien CHEVALIER
Damien CHEVALIER (12 élus) AU SERVICE DE CHANDON 		365 55,98%
  • Damien CHEVALIER
  • Audrey BERAUD
  • Alain BOLERY
  • Nicole DUSSER ECLAIRCY
  • Patrick MILLET
  • Claude Joëlle GONACHON
  • Antonio Paulo TERROSO
  • Delphine JOYEUX
  • Mickaël DESMULES
  • Estelle DUCRAY
  • Frédéric VOLLE
  • Fanny Catherine Laurent BELLARD
Jean-Marc SUMIAN
Jean-Marc SUMIAN (3 élus) CHANDON, AVEC VOUS ET POUR VOUS 		287 44,02%
  • Jean-Marc SUMIAN
  • Sylvie LÊVÊQUE
  • Jean-Luc MONTIBERT
Participation au scrutin Chandon
Taux de participation 59,37%
Taux d'abstention 40,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 675

Source : ministère de l’Intérieur

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