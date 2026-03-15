Résultat municipale 2026 à Chaneins (01990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaneins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaneins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaneins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel CORMORECHE
Jean-Michel CORMORECHE (13 élus) CHANEINS, ESPRIT VILLAGE 		357 63,07%
  • Jean-Michel CORMORECHE
  • Aurelie RODRIGUES
  • Alexandre BROYER
  • Nathalie CHARRET
  • Talat SAYLAN
  • Sylvie GALLEREY
  • Patrice CHARLET
  • Noemie DEPEUPIERE
  • Remy CANCADE
  • Floriane LE BERRE
  • Olivier MONNET
  • Cecile GOMES
  • Fabrice JEAN-BAPTISTE
Denis DURAND
Denis DURAND (2 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR CHANEINS 		209 36,93%
  • Denis DURAND
  • Vindyana DESIGAUD
Participation au scrutin Chaneins
Taux de participation 69,18%
Taux d'abstention 30,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 577

Source : ministère de l’Intérieur

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