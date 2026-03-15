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19:16 - Le poids démographique et économique de Chaneins aux élections municipales Les données démographiques et socio-économiques de Chaneins mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,42% et une densité de population de 82 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 569 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,70%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,42%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chaneins mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,87% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Chaneins Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Chaneins en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 36,39% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,14% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 42,73% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 70,16% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 53,46% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 60,52% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 65,60% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Jérôme Buisson.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Chaneins aux municipales ? En ce jour d'élection municipale 2026 à Chaneins, la participation sera regardée de près. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 291 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 39,92 % (une proportion assez classique) alors que le scrutin était incertain, en pleine épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 80,38 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 43,88 % au premier tour en 2022 à 69,39 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 55,05 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Chaneins a-t-elle voté ? Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 confirme que Chaneins demeurait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, en cohérence avec les choix de 2022. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Chaneins avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 53,46% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Chaneins avaient ensuite placé en tête Jérôme Buisson (Rassemblement National) avec 60,52% au premier tour, devant Christophe Coquelet (Ensemble !) avec 18,25%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérôme Buisson culminant à 65,60% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Les électeurs de Chaneins avaient opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Chaneins un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Chaneins tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,39% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,28%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,14% pour Marine Le Pen, contre 39,86% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Chaneins portaient leur choix sur Jérôme Buisson (RN) avec 42,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Buisson virant de nouveau en tête avec 70,16% des voix.

12:58 - Patrice FLAMAND a-t-il augmenté la fiscalité locale à Chaneins ? Si l'on examine la fiscalité de Chaneins, la taxe d'habitation a affiché un taux à 9,48 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 5 850 € la même année. Un produit qui est loin des 102 780 € perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Chaneins a évolué pour se fixer à 26,27 % en 2024 (contre 9,72 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale, approchant les 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Chaneins s'est chiffrée à 546 € en 2024, alors que ce montant se situait à 406 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Chaneins ? Les dynamiques politiques locales demeurent façonnées par le verdict du dernier scrutin municipal à Chaneins. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, donnant aux électeurs l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Patrice Flamand a recueilli le plus de voix avec 98,90% des soutiens, devant Virginie Bonnat qui a rassemblé 269 suffrages en sa faveur (98,53%). Angélique Tomas était à la troisième place, s'adjugeant 98,16% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Chaneins, ces équilibres propres aux petites communes vont encore compter. À noter que le principe des candidatures individuelles n'est en revanche plus applicable depuis la réforme du mode de scrutin.