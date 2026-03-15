Résultat municipale 2026 à Chaneins (01990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Chaneins [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaneins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaneins, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaneins [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel CORMORECHE (13 élus) CHANEINS, ESPRIT VILLAGE
|357
|63,07%
|
|Denis DURAND (2 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR CHANEINS
|209
|36,93%
|
|Participation au scrutin
|Chaneins
|Taux de participation
|69,18%
|Taux d'abstention
|30,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|577
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Chaneins [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Chaneins en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaneins
19:16 - Le poids démographique et économique de Chaneins aux élections municipales
Les données démographiques et socio-économiques de Chaneins mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,42% et une densité de population de 82 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 569 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,70%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,42%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chaneins mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,87% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.
17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Chaneins
Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Chaneins en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 36,39% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,14% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 42,73% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 70,16% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 53,46% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 60,52% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 65,60% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Jérôme Buisson.
16:58 - Quelle mobilisation attendre à Chaneins aux municipales ?
En ce jour d'élection municipale 2026 à Chaneins, la participation sera regardée de près. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 291 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 39,92 % (une proportion assez classique) alors que le scrutin était incertain, en pleine épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 80,38 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 43,88 % au premier tour en 2022 à 69,39 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 55,05 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.
15:59 - En marge de la dissolution, comment Chaneins a-t-elle voté ?
Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 confirme que Chaneins demeurait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, en cohérence avec les choix de 2022. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Chaneins avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 53,46% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Chaneins avaient ensuite placé en tête Jérôme Buisson (Rassemblement National) avec 60,52% au premier tour, devant Christophe Coquelet (Ensemble !) avec 18,25%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérôme Buisson culminant à 65,60% des suffrages exprimés sur place.
14:57 - Les électeurs de Chaneins avaient opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans
Globalement, le paysage électoral fait de Chaneins un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Chaneins tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,39% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,28%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,14% pour Marine Le Pen, contre 39,86% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Chaneins portaient leur choix sur Jérôme Buisson (RN) avec 42,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Buisson virant de nouveau en tête avec 70,16% des voix.
12:58 - Patrice FLAMAND a-t-il augmenté la fiscalité locale à Chaneins ?
Si l'on examine la fiscalité de Chaneins, la taxe d'habitation a affiché un taux à 9,48 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 5 850 € la même année. Un produit qui est loin des 102 780 € perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Chaneins a évolué pour se fixer à 26,27 % en 2024 (contre 9,72 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale, approchant les 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Chaneins s'est chiffrée à 546 € en 2024, alors que ce montant se situait à 406 € quatre ans auparavant.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Chaneins ?
Les dynamiques politiques locales demeurent façonnées par le verdict du dernier scrutin municipal à Chaneins. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, donnant aux électeurs l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Patrice Flamand a recueilli le plus de voix avec 98,90% des soutiens, devant Virginie Bonnat qui a rassemblé 269 suffrages en sa faveur (98,53%). Angélique Tomas était à la troisième place, s'adjugeant 98,16% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Chaneins, ces équilibres propres aux petites communes vont encore compter. À noter que le principe des candidatures individuelles n'est en revanche plus applicable depuis la réforme du mode de scrutin.
09:57 - Elections à Chaneins : les horaires du bureau de vote
À l’occasion des élections municipales 2026, les électeurs de Chaneins devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Chaneins. A noter que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Chaneins sont les suivants : de 8 h à 18 h. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales à Chaneins dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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