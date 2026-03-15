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19:20 - Élections à Chanteloup-les-Vignes : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Chanteloup-les-Vignes montrent des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 45% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 17,84%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 569 € par an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3465 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 28,49% et d'une population étrangère de 20,97% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Chanteloup-les-Vignes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,60% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN monte-t-il à Chanteloup-les-Vignes ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Chanteloup-les-Vignes il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 13,52% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 27,56% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 13,32% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Chanteloup-les-Vignes comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 20,67% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 18,52% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il achèvera sa course avec 20,18% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Chanteloup-les-Vignes peu mobilisés lors des scrutins Lors des municipales de 2020, la participation à Chanteloup-les-Vignes était évaluée à 42,59 % au premier tour, une proportion assez classique alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 68,42 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 39,40 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 58,56 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 34,78 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le profil d'une contrée où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales. À l'occasion des élections municipales, le niveau de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Chanteloup-les-Vignes.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Chanteloup-les-Vignes Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Chanteloup-les-Vignes. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Chanteloup-les-Vignes avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 37,65% des bulletins. Les législatives à Chanteloup-les-Vignes qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Aurélien Rousseau (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 54,01% au premier tour, devant Nadia Hai (Ensemble !) avec 19,37%. Le second round n'a pas changé grand chose, Aurélien Rousseau culminant à 60,06% des voix dans la commune.

14:57 - Chanteloup-les-Vignes : retour sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle La physionomie politique de Chanteloup-les-Vignes révèle un terrain profondément marqué par les idées de gauche. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Chanteloup-les-Vignes votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (50,07%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 20,18%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,44% pour Emmanuel Macron, contre 27,56% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Chanteloup-les-Vignes portaient leur choix sur Michèle Christophoul (Nupes) avec 40,06% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michèle Christophoul virant de nouveau en tête avec 61,33% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Chanteloup-les-Vignes se jouait sur la fiscalité ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Chanteloup-les-Vignes, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 19,77 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 91 600 euros. Un montant loin des 2 157 140 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Chanteloup-les-Vignes a évolué pour se fixer à un peu moins de 37,68 % en 2024 (contre 20,60 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Chanteloup-les-Vignes s'est chiffrée à environ 1 045 euros en 2024 (contre 906 € en 2020).

11:59 - La liste Divers droite en tête à Chanteloup-les-Vignes lors des dernières élections Comment s'étaient achevées les élections municipales précédentes à Chanteloup-les-Vignes ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Catherine Arenou (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 63,24% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Latifa Kharja (Divers centre) a obtenu 36,75% des votes. Cette victoire au premier tour de la candidate Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Chanteloup-les-Vignes, cette dynamique pose les bases. Le camp adverse devra redoubler d'efforts ce dimanche pour contester cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.