Résultat municipale 2026 à Chanteloup-les-Vignes (78570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chanteloup-les-Vignes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chanteloup-les-Vignes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chanteloup-les-Vignes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine ARENOU
Catherine ARENOU (27 élus) Chanteloup, un avenir partagé 		1 305 59,02%
  • Catherine ARENOU
  • François LONGEAULT
  • Marwa ABLOUH
  • Yassine BOUCHELLA
  • Sabah ZABAIRI
  • Kevin CHERQUEFOSSE
  • Fina BATHILY
  • Rémi ENGRAND
  • Halima BELHADJ-ADDA
  • Basile MOHAMMED
  • Sophie CHERGUI
  • Jean-Michel THUMARIN
  • Ilhame BOUKANDOURA
  • Pierre GAILLARD
  • Axelle DA SILVA
  • Michael DA CRUZ
  • Ketty CHARLOT
  • Eric LEFEVRE
  • Severine PREVOST
  • Rémy CHIKH
  • Lysiane PANIGHINI
  • Nabil MARCIN
  • Émilie GEREMIA
  • Noureddine LIAOUI
  • Alicia BAUDRY
  • Jean-Luc BRENOT
  • Noura HADIL
Claude NEY
Claude NEY (6 élus) TOUS UNIS POUR CHANTELOUP 		906 40,98%
  • Claude NEY
  • Jamila LITI
  • Christophe SION
  • Diane MARION
  • Aniss BOUZAR
  • Agnès VERGNAUD
Participation au scrutin Chanteloup-les-Vignes
Taux de participation 38,88%
Taux d'abstention 61,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 2 325

Source : ministère de l’Intérieur

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