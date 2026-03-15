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19:19 - Chantenay-Saint-Imbert : élections municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Chantenay-Saint-Imbert, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 090 habitants répartis dans 652 logements, ce bourg présente une densité de 26 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 62 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 670 foyers fiscaux. Dans le bourg, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,08% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 27,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 238,58 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En résumé, à Chantenay-Saint-Imbert, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Chantenay-Saint-Imbert ? Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière campagne municipale à Chantenay-Saint-Imbert il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 34,24% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,78% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 35,28% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 43,05% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,43% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,30% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 64,82% lors du vote final, synonyme d'élection de Julien Guibert.

16:58 - Une abstention de 50,87 % à Chantenay-Saint-Imbert aux dernières municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 425 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Chantenay-Saint-Imbert, ce qui donnait un taux de participation de 49,13 % (un niveau conforme aux 44,7 % du pays) alors que le Covid ajoutait un contexte particulier à l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été évalué à 78,47 %. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 53,29 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 71,95 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 59,50 % des électeurs. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine d'identifier Chantenay-Saint-Imbert comme une ville relativement attachée au vote. La participation des électeurs de Chantenay-Saint-Imbert constituera en définitive une clé pour cette municipale 2026.

15:59 - Comment a voté Chantenay-Saint-Imbert lors de la dernière année électorale ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Chantenay-Saint-Imbert portaient leur choix sur Julien Guibert (Rassemblement National) avec 52,30% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Guibert culminant à 64,82% des voix sur place. Le rendez-vous électoral des Européennes avant la dissolution à Chantenay-Saint-Imbert avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (48,43%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,35% des suffrages. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Chantenay-Saint-Imbert : des suffrages éminemment instructifs lors des scrutins il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Chantenay-Saint-Imbert voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 34,24% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,78% pour Marine Le Pen, contre 41,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Chantenay-Saint-Imbert accordaient leurs suffrages à Julien Guibert (RN) avec 35,28% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 43,05%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Chantenay-Saint-Imbert Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Chantenay-Saint-Imbert, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,50 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 42 100 euros la même année. Une recette bien loin des 244 040 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Chantenay-Saint-Imbert a évolué pour se fixer à 40,02 % en 2024 (contre 15,73 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Chantenay-Saint-Imbert a atteint 748 € en 2024, alors que ce montant se situait à 632 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Chantenay-Saint-Imbert La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Chantenay-Saint-Imbert s'avère très révélatrice. Sans aucune opposition, la liste menée par Joël Dubois a naturellement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Chantenay-Saint-Imbert, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'enjeu lors des résultats de ces élections municipales sera de savoir si une véritable opposition a émergé contre cette mainmise. Un élément de réponse significatif a d'ores et déjà été donné avec la publication des candidatures.