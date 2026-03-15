Résultat municipale 2026 à Chantenay-Saint-Imbert (58240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chantenay-Saint-Imbert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chantenay-Saint-Imbert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantenay-Saint-Imbert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien MATHIEU
Aurélien MATHIEU (12 élus) UNIS POUR CHANTENAY 		351 58,60%
  • Aurélien MATHIEU
  • Brigitte SALTARIN
  • Johnny GARNIER
  • Monique BOILE
  • Thierry SUGIN
  • Viviane BERNARD
  • Mathieu BARBIER
  • Audrey VILETTE
  • Jérôme FOSSEZ
  • Enalba JOYEUX
  • Guillaume BERNARD
  • Isabelle DESFORGES
Laurent DESCOURS
Laurent DESCOURS (3 élus) CHANTENAY SAINT IMBERT,UN ENGAGEMENT PARTAGÉ 		248 41,40%
  • Laurent DESCOURS
  • Angélique HARQUEVAUX
  • David MONNERY
Participation au scrutin Chantenay-Saint-Imbert
Taux de participation 73,60%
Taux d'abstention 26,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 619

Source : ministère de l’Intérieur

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