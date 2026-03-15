Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantepie : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chantepie

Tête de listeListe
Gilles Dreuslin
Gilles Dreuslin Liste d'union à gauche
Chantepie Demain
  • Gilles Dreuslin
  • Stéphanie Gourin
  • Laurent Rebuffie
  • Caroline Ourion
  • Gautier Deruette
  • Eve Schoumacker
  • Victor Coupard
  • Catherine Garancher
  • Charles Antoine Linares
  • Geneviève Mauny
  • Fabrice Mathoulin
  • Françoise Briand
  • Sébastien Monterieux
  • Françoise Lamour
  • Hervé Nevo
  • Nathalie Perrault
  • Tanguy Jean
  • Sylvie Simon
  • Charlie Le Hoangan
  • Rozenn Hascoët
  • Denis Cairon
  • Hawa Kissao
  • Reynald Poupelard
  • Fanny Gloaguen
  • Alain Gicquel
  • Maude Brocherioux
  • Francis Renard
  • Gabrielle Huet
  • Loann Azoulay
  • Céline Fonseca
  • Achim Ernest
  • Chantal Brandily
  • Eric Merle
  • Audrey Gilles
  • Guillaume Levet
Grégoire Le Blond
Grégoire Le Blond Liste d'union au centre
CHANTEPIE, C'EST VOUS !
  • Grégoire Le Blond
  • Vanessa Moinet-Tranvaux
  • René Roussel
  • Anne-Sophie Rossignol
  • Laurent Plagne
  • Isabelle Lebreton
  • Romain Guillard
  • Martine Lebrun
  • Anthony Philippon
  • Jocelyne Dansay
  • Yann Le Gall
  • Jocelyne Laurens
  • Vincent Vivier
  • Hanane Hajji
  • Louis Couasme
  • Mélinda Pelloté Héry
  • Stéphane Chauvet
  • Laetitia Cheminel
  • Mafua Sébastien de Sousa Monteiro
  • Sylvie Poisson épouse Hardy
  • Jean-Pierre Martinez
  • Vanessa Menard Mottais
  • Guillaume Pasquier
  • Émilie Lainé
  • Christian Robert
  • Catherine Guillotin
  • Gil Ollivier-Henry
  • Christel Moulin
  • Cyril Martin
  • Maude Talvat
  • David-Alexandre Iste
  • Annie Godet
  • Ryad Farhat
  • Yolande Davenel
  • Olivier Bohanne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Dreuslin
Gilles Dreuslin (25 élus) Chantepie demain 		1 636 52,72%
  • Gilles Dreuslin
  • Isabelle Lorand
  • Gautier Deruette
  • Eve Schoumacker
  • Laurent Rebuffie
  • Rozenn Hascoët
  • Abdou Charkaoui
  • Stéphanie Gourin
  • Sébastien Monterieux
  • Caroline Ourion
  • Fabrice Mathoulin
  • Béatrice Honoré
  • Fabrice Chénedé
  • Fatima Asimi
  • Jean-Claude Massot
  • Françoise Briand
  • Luc Chevrel
  • Geneviève Mauny
  • Michel Caillard
  • Maëla Thomas
  • Richard Fernandez
  • Sylvie Simon
  • Denis Cairon
  • Audrey Gilles
  • Alain Gicquel
Grégoire Le Blond
Grégoire Le Blond (8 élus) Ensemble, reussir chantepie 		1 467 47,27%
  • Grégoire Le Blond
  • Vanessa Moinet-Tranvaux
  • Alban Kerboeuf
  • Nadine Bourgeois
  • Yvonnick David
  • Martine Lebrun
  • Yvan De Portzamparc
  • Anne-Sophie Rossignol
Participation au scrutin Chantepie
Taux de participation 44,22%
Taux d'abstention 55,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 203

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire Le Blond
Grégoire Le Blond (26 élus) Ensemble, réussir chantepie 		2 280 52,64%
  • Grégoire Le Blond
  • Marie-Noëlle Brossault
  • Yvonnick David
  • Martine Lebrun
  • Yvan De Porzamparc
  • Nadine Bourgeois
  • René Roussel
  • Vanessa Moinet-Tranvaux
  • Frédéric Latour
  • Laetitia Bros
  • Jean-Yves Gommelet
  • Sylvie Nicolas
  • Thierry Krieger
  • Sylvie Hardy
  • Alban Kerboeuf
  • Elisabeth Dubois-Lepeltier
  • Rémi Guillouet
  • Jocelyne Laurens
  • Gabriel Patteaux
  • Catherine Le Borgne
  • Nabil Ouarga
  • Yvonnick Letourneur
  • Didier Butault
  • Marie-Françoise Lubin-Josso
  • Laurent Meriaux
  • Françoise Deschamps
Gilles Dreuslin
Gilles Dreuslin (6 élus) Chantepie, unie, dynamique et solidaire 		1 547 35,71%
  • Gilles Dreuslin
  • Nadine Denis-Le Ruyet
  • Gregoire Kounga
  • Evelyne Cosnard-Lussot
  • Jean-Luc Nivet
  • Catherine Judes
Jean-Louis Merrien
Jean-Louis Merrien (1 élu) Ensemble pour chantepie, à gauche, solidaire et écologiste 		504 11,63%
  • Jean-Louis Merrien
Participation au scrutin Chantepie
Taux de participation 62,42%
Taux d'abstention 37,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Nombre de votants 4 440

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