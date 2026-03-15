Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantepie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantepie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chantepie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chantepie.
L'actu des élections municipales 2026 à Chantepie
12:10 - Bureaux de vote à Chantepie : les horaires d'ouverture
Les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Chantepie fermeront à 18 h. Dans le cadre des municipales 2026, les électeurs de Chantepie sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Chantepie. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chantepie
|Tête de listeListe
|
Gilles Dreuslin
Liste d'union à gauche
Chantepie Demain
|
|
Grégoire Le Blond
Liste d'union au centre
CHANTEPIE, C'EST VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Dreuslin (25 élus) Chantepie demain
|1 636
|52,72%
|
|Grégoire Le Blond (8 élus) Ensemble, reussir chantepie
|1 467
|47,27%
|
|Participation au scrutin
|Chantepie
|Taux de participation
|44,22%
|Taux d'abstention
|55,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 203
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire Le Blond (26 élus) Ensemble, réussir chantepie
|2 280
|52,64%
|
|Gilles Dreuslin (6 élus) Chantepie, unie, dynamique et solidaire
|1 547
|35,71%
|
|Jean-Louis Merrien (1 élu) Ensemble pour chantepie, à gauche, solidaire et écologiste
|504
|11,63%
|
|Participation au scrutin
|Chantepie
|Taux de participation
|62,42%
|Taux d'abstention
|37,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Nombre de votants
|4 440
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