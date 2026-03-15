Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantilly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chantilly

Tête de listeListe
Xavier Boullet
Xavier Boullet Liste divers droite
OSER CHANTILLY
  • Xavier Boullet
  • Karine Guilbert
  • Sébastien Danjoux
  • Lydie Le Guen
  • Charles Leroy
  • Florence Chouraqui
  • Mathieu Boisset
  • Sophia Pious-Jeslin
  • Bruce Collet
  • Edith Manent
  • Jean-Charles Billot
  • Jennifer Banas
  • Samuel Trouillefou
  • Isabelle Melscoët
  • Serge Hakoun
  • Gaëlle Vandecasteele
  • Franck Senechal
  • Murielle Le Guen
  • Antoine Barbet
  • Chantale Moulin
  • Emeric de la Cour
  • Alexandra Consentini
  • Mickaël Geumetz
  • Béatrice Royer
  • Léo Amorim Gomes
  • Celestina Nationalité Portugaise Freitas
  • Charles Robard
  • Marie-Hélène Bernhardt
  • Quentin Paccot
  • Carole Copin
  • Laurent Sercer
  • Margaux Bull
  • Sébastien Rocheteau
  • Paula Breaban
  • Romain Doucet
Florence Woerth
Florence Woerth Liste divers droite
Chantilly pour la vie
  • Florence Woerth
  • Frédéric Servelle
  • Inès Marie Lanceraux
  • Jean-François Hullo
  • Auriane Sacoman
  • Nicolas Revol
  • Delphine Savary
  • Sebastien Guerrier
  • Marie Girard
  • Mathieu Nicolas Maurice Beaujon
  • Pauline Mengès
  • Stéphane Deseine
  • Karen Perronnet
  • Claude Van-Lierde
  • Eve Belin
  • Jean-Pierre Brisou
  • Samantha Ballot
  • Nicolas Bocquet
  • Noémie Bertrand
  • Hubert Salaün
  • Johanna Christina Cassou-Schroeder
  • Régis Berton Sbraggia
  • Amira Dridi
  • Ludovic Flandin
  • Dominique Delahaigue
  • Boniface Alonso
  • Alexandra Magloé
  • Tony Clout
  • Claire Marie Melaye
  • Franck Cousin
  • Salomé Stivala
  • Philippe Rousseau
  • Malika Boudchar
  • Timothée Vallet de Villeneuve
  • Carole Trueba
Bénédicte de Cacqueray
Bénédicte de Cacqueray Liste divers droite
CAP CHANTILLY
  • Bénédicte de Cacqueray
  • Sébastien Flet Reitz
  • Marine Texier
  • Laurent Gibaud
  • Caroline Godard
  • Vincent Cappe de Baillon
  • Ilaria Nationalité Italienne Botti
  • Benoît Dupont
  • Isabelle Chassagnard
  • Olivier Tourte
  • Marie-Mechtilde Mahieu
  • Vincent Charpentier
  • Laura Gluck
  • Dimitri Gritzalis
  • Carole Mabondzot
  • Jean-Charles Vuillemot
  • Pauline Morel d'Arleux
  • Franck Barreau
  • Juliette Bissière
  • Joseph Lecamus
  • Nicole Vacher
  • Théo Poncelet
  • Véronique Cavrois
  • Nicolas Changenet
  • Victoria Clement
  • Gérard Lorenzi
  • Héloïse Maindiaux
  • Victor Cabili
  • Mélanie Degrave
  • Valentin Jarrige
  • Priscilla Chabin
  • Mehdi Lamrani
  • Patricia Bulard
  • Xavier Le Person
  • Anne Tézière Malezwski

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Wojtowiez
Isabelle Wojtowiez (28 élus) Passion chantilly 		1 854 63,99%
  • Isabelle Wojtowiez
  • Francois Kern
  • Caroline Godard
  • Frédéric Servelle
  • Bénédicte De Cacqueray
  • Hubert Salaün
  • Florence Woerth
  • Laurent Gibaud
  • Nicole Daval
  • Tony Clout
  • Francoise Cocuelle
  • Stéphane Deseine
  • Morgane Canastra
  • Sebastien Flet-Reitz
  • Florence Brunet
  • Vincent Cappe De Baillon
  • Nicole Vacher
  • Claude Van-Lierde
  • Delphine Savary
  • Sebastien Guerrier
  • Samantha Ballot
  • Jean-Pierre Brisou
  • Constance Belkaci
  • Nicolas Revol
  • Christèle Miljeu
  • Hakim Doumandji
  • Dominique Delahaigue
  • Adda Chibani
Xavier Boullet
Xavier Boullet (4 élus) Oser chantilly 		725 25,02%
  • Xavier Boullet
  • Nathalie Schuhmacher
  • Thierry Marbach
  • Bénédicte Goualin
Pierre-Étienne Bouchet
Pierre-Étienne Bouchet (1 élu) Chantilly plurielle 		318 10,97%
  • Pierre-Étienne Bouchet
Participation au scrutin Chantilly
Taux de participation 39,83%
Taux d'abstention 60,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 954

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Woerth
Eric Woerth (29 élus) Vive chantilly ! 		2 951 74,61%
  • Eric Woerth
  • Isabelle Wojtowiez
  • Yves Le Norcy
  • Caroline Godard
  • Michel Triail
  • Amélie Lachat
  • Frédéric Servelle
  • Carine Barba-Stelmach
  • Pascal Cocuelle
  • Mélanie Cronnier
  • Boniface Alonso
  • Pauline Bertheau
  • Vincent De Baillon
  • Nadia Davrou
  • Claude Van-Lierde
  • Marie-Laetitia Koch
  • Yves Carini
  • Caroline Kerandel
  • Stéphane Deseine
  • Nicole Vacher
  • François Zanaska
  • Stéphanie Fontaine
  • Jean-Yves Perie
  • Bénédicte De Cacqueray
  • Claude Beniada
  • Florence Brunet
  • Pierre-Louis Martinez
  • Anita Jacobee-Monnet
  • Jean-Pierre Brisou
Dominique Louis Dit Trieau
Dominique Louis Dit Trieau (4 élus) Ensemble, mieux vivre a chantilly 		1 004 25,38%
  • Dominique Louis Dit Trieau
  • Sylvie Mappa
  • Christian Gautellier
  • Pascale Bafoil
Participation au scrutin Chantilly
Taux de participation 53,23%
Taux d'abstention 46,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,04%
Nombre de votants 4 165

Villes voisines de Chantilly

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