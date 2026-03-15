Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantilly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantilly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chantilly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chantilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Chantilly
13:46 - Chantilly : les impôts s'invitent dans la campagne
À Chantilly, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 238 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 1 174 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 38,77 % en 2024 (contre environ 16,14 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 658 000 euros de recettes en 2024, loin des 5 126 570 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 21,16 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - La liste Les Républicains en tête à Chantilly lors de la dernière municipale
Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal à Chantilly ? À l'occasion du premier passage aux urnes, Isabelle Wojtowiez (Les Républicains) a raflé la première place en totalisant 63,99% des voix. À ses trousses, Xavier Boullet (Divers droite) a engrangé 25,02% des suffrages. Pierre-Étienne Bouchet (Divers gauche) a suivi, glanant 318 électeurs (10,97%). Cette victoire écrasante de Isabelle Wojtowiez a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Chantilly, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra décupler le nombre de voix obtenues, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Chantilly
Le premier tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à Chantilly. Il est important de noter que les 5 bureaux de vote de l'agglomération de Chantilly fermeront à 18 h en prévision du dépouillement. Les résultats à Chantilly seront visibles sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chantilly
|Tête de listeListe
|
Xavier Boullet
Liste divers droite
OSER CHANTILLY
|
|
Florence Woerth
Liste divers droite
Chantilly pour la vie
|
|
Bénédicte de Cacqueray
Liste divers droite
CAP CHANTILLY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Wojtowiez (28 élus) Passion chantilly
|1 854
|63,99%
|
|Xavier Boullet (4 élus) Oser chantilly
|725
|25,02%
|
|Pierre-Étienne Bouchet (1 élu) Chantilly plurielle
|318
|10,97%
|
|Participation au scrutin
|Chantilly
|Taux de participation
|39,83%
|Taux d'abstention
|60,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 954
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Woerth (29 élus) Vive chantilly !
|2 951
|74,61%
|
|Dominique Louis Dit Trieau (4 élus) Ensemble, mieux vivre a chantilly
|1 004
|25,38%
|
|Participation au scrutin
|Chantilly
|Taux de participation
|53,23%
|Taux d'abstention
|46,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,04%
|Nombre de votants
|4 165
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