Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantilly : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chantilly

Le deuxième tour des élections municipales à Chantilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Florence Woerth
Florence Woerth Liste divers droite
Chantilly pour la vie
  • Florence Woerth
  • Frédéric Servelle
  • Inès Marie Lanceraux
  • Jean-François Hullo
  • Auriane Sacoman
  • Nicolas Revol
  • Delphine Savary
  • Sebastien Guerrier
  • Marie Girard
  • Mathieu Nicolas Maurice Beaujon
  • Pauline Mengès
  • Stéphane Deseine
  • Karen Perronnet
  • Claude Van-Lierde
  • Eve Belin
  • Jean-Pierre Brisou
  • Samantha Ballot
  • Nicolas Bocquet
  • Noémie Bertrand
  • Hubert Salaün
  • Johanna Christina Cassou-Schroeder
  • Régis Berton Sbraggia
  • Amira Dridi
  • Ludovic Flandin
  • Dominique Delahaigue
  • Boniface Alonso
  • Alexandra Magloé
  • Tony Clout
  • Claire Marie Melaye
  • Franck Cousin
  • Salomé Stivala
  • Philippe Rousseau
  • Malika Boudchar
  • Timothée Vallet de Villeneuve
  • Carole Trueba
Bénédicte de Cacqueray
Bénédicte de Cacqueray Liste divers droite
CAP CHANTILLY
  • Bénédicte de Cacqueray
  • Sébastien Flet Reitz
  • Marine Texier
  • Laurent Gibaud
  • Caroline Godard
  • Vincent Cappe de Baillon
  • Ilaria Nationalité Italienne Botti
  • Benoît Dupont
  • Isabelle Chassagnard
  • Olivier Tourte
  • Marie-Mechtilde Mahieu
  • Vincent Charpentier
  • Laura Gluck
  • Dimitri Gritzalis
  • Carole Mabondzot
  • Jean-Charles Vuillemot
  • Pauline Morel d'Arleux
  • Franck Barreau
  • Juliette Bissière
  • Joseph Lecamus
  • Nicole Vacher
  • Théo Poncelet
  • Véronique Cavrois
  • Nicolas Changenet
  • Victoria Clement
  • Gérard Lorenzi
  • Héloïse Maindiaux
  • Victor Cabili
  • Mélanie Degrave
  • Valentin Jarrige
  • Priscilla Chabin
  • Mehdi Lamrani
  • Patricia Bulard
  • Xavier Le Person
  • Anne Tézière Malezwski

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chantilly

Tête de listeListe Voix % des voix
Bénédicte DE CACQUERAY
Bénédicte DE CACQUERAY (Ballotage) CAP CHANTILLY 		1 916 49,27%
Florence WOERTH
Florence WOERTH (Ballotage) Chantilly pour la vie 		1 273 32,73%
Xavier BOULLET
Xavier BOULLET (Ballotage) OSER CHANTILLY 		700 18,00%
Participation au scrutin Chantilly
Taux de participation 54,25%
Taux d'abstention 45,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 4 053

Source : ministère de l’Intérieur

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