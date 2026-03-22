Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantilly : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chantilly [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chantilly sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chantilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Chantilly
11:48 - Que disaient les résultats des municipales à Chantilly la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Chantilly, c'est Bénédicte De Cacqueray (Divers droite) qui a terminé première en rassemblant 49,27 % des bulletins valides. Dans son sillage, Florence Woerth (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 32,73 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Xavier Boullet (Divers droite) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Chantilly, le vote a vu 54,25 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chantilly
Le deuxième tour des élections municipales à Chantilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Florence Woerth
Liste divers droite
Chantilly pour la vie
|
|
Bénédicte de Cacqueray
Liste divers droite
CAP CHANTILLY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chantilly
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bénédicte DE CACQUERAY (Ballotage) CAP CHANTILLY
|1 916
|49,27%
|Florence WOERTH (Ballotage) Chantilly pour la vie
|1 273
|32,73%
|Xavier BOULLET (Ballotage) OSER CHANTILLY
|700
|18,00%
|Participation au scrutin
|Chantilly
|Taux de participation
|54,25%
|Taux d'abstention
|45,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|4 053
Source : ministère de l’Intérieur
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