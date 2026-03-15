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19:21 - Élections à Chantilly : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence les électeurs de Chantilly exercent-ils sur les résultats des municipales ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,56% ont plus de 75 ans. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 34,72%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,34% et d'une population étrangère de 6,83% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (51,51%), témoignent d'une population instruite à Chantilly, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Chantilly ? Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Chantilly il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 17,12% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,45% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 15,62% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national validait 33,64% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 25,91% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 30,63% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 35,29% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Chantilly vont-ils se mobiliser aux municipales ? L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Chantilly sera l'un des pivots de cette municipale. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait grimpé à 60,17 % lors du premier tour (un niveau conforme aux 55,3 % du pays). C'étaient 2 954 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été définie par une abstention à 25,69 % dans la ville (et donc 74,31 % de participation). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 50,55 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 33,24 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,38 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité distancée du processus électoral.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Chantilly ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Chantilly, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,91%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Chantilly avaient ensuite placé en tête Eric Woerth (Ensemble !) avec 40,31% au premier tour, devant Mathieu Grimpret (Rassemblement National) avec 30,63%. Le second round n'a pas changé grand chose, Eric Woerth culminant à 64,71% des votes sur place. Le paysage politique de Chantilly a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Dernière présidentielle à Chantilly : les points à comprendre Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Chantilly plaçait Emmanuel Macron en tête avec 34,64% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 17,12%. Lors de la finale de l'élection à Chantilly, les électeurs accordaient 64,55% pour Emmanuel Macron, contre 35,45% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Chantilly accordaient leurs suffrages à Eric Woerth (Ensemble !) avec 39,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,36%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Chantilly : les impôts s'invitent dans la campagne À Chantilly, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 238 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 1 174 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 38,77 % en 2024 (contre environ 16,14 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 658 000 euros de recettes en 2024, loin des 5 126 570 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 21,16 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - La liste Les Républicains en tête à Chantilly lors de la dernière municipale Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal à Chantilly ? À l'occasion du premier passage aux urnes, Isabelle Wojtowiez (Les Républicains) a raflé la première place en totalisant 63,99% des voix. À ses trousses, Xavier Boullet (Divers droite) a engrangé 25,02% des suffrages. Pierre-Étienne Bouchet (Divers gauche) a suivi, glanant 318 électeurs (10,97%). Cette victoire écrasante de Isabelle Wojtowiez a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Chantilly, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra décupler le nombre de voix obtenues, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.