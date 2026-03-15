Résultat municipale 2026 à Chantilly (60500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chantilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chantilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bénédicte DE CACQUERAY
Bénédicte DE CACQUERAY CAP CHANTILLY 		1 916 49,27%
Florence WOERTH
Florence WOERTH Chantilly pour la vie 		1 273 32,73%
Xavier BOULLET
Xavier BOULLET OSER CHANTILLY 		700 18,00%
Participation au scrutin Chantilly
Taux de participation 54,25%
Taux d'abstention 45,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 4 053

Source : ministère de l’Intérieur

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