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19:20 - Élections municipales à Chantonnay : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le profil socio-économique de Chantonnay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 17,64% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,12% ont plus de 60 ans. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (19,46%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 4450 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,02%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,67%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Chantonnay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,80% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Chantonnay ? Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Chantonnay en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 22,95% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,85% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 17,01% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Chantonnay comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,16% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 34,49% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 37,76% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Chantonnay La mobilisation s'élevait à 46,01 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Chantonnay (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que le rendez-vous se déroulait en pleine pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 5 023 habitants qui ont voté au premier tour, soit 78,51 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 50,61 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,01 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 48,46 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville assez participative en comparaison de l'ensemble du pays. En marge des élections municipales de 2026, le degré de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Chantonnay.

15:59 - Comment Chantonnay a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des dernières élections européennes, le podium à Chantonnay s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (32,16%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,25%) et Raphaël Glucksmann (11,72%). Les élections législatives à Chantonnay une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Béatrice Bellamy (Ensemble !) aux avants-postes avec 43,10% au premier tour, devant Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) avec 34,49%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Béatrice Bellamy culminant à 62,24% des suffrages exprimés localement. Le paysage politique de Chantonnay a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Chantonnay : coup d'oeil sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Globalement, le paysage électoral fait de Chantonnay une ville acquise au bloc central. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Chantonnay accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 37,74%, devant Marine Le Pen qui obtenait 22,95%. Lors de la finale de l'élection à Chantonnay, les électeurs accordaient 63,15% pour Emmanuel Macron, contre 36,85% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Chantonnay portaient leur choix sur Béatrice Bellamy (Ensemble !) avec 26,22% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,71%.

12:58 - Fiscalité stable à Chantonnay : un effet sur le scrutin municipal Pour ce qui est des contributions locales à Chantonnay, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 812 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 823 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 33,87 % en 2024 (contre 16,36 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 117 500 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 1 927 730 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 21,10 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Chantonnay Dans la cité de Chantonnay, les équilibres politiques locaux sont aujourd'hui encore influencés par le verdict des dernières municipales en date. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Isabelle Moinet (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau avec 1 895 soutiens (69,66%). À sa poursuite, Éric Peltanche (Divers gauche) a capté 30,33% des voix. Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Chantonnay, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large constituera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.