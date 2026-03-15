Résultat municipale 2026 à Chantonnay (85110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chantonnay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chantonnay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chantonnay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle MOINET
Isabelle MOINET (24 élus) CHANTONNAY : L'AVENIR S'ÉCRIT ENSEMBLE 		2 367 66,19%
  • Isabelle MOINET
  • Julien AUDUREAU
  • Laurence KERBELLEC
  • Carlos ALMEIDA DE OLIVEIRA
  • Céline MEUNIER
  • Arthur ROUSSEL DE COURCY
  • Emma RÉAU
  • Joël BOURDET
  • Martine AIRAUD
  • Arnaud SAVOIE
  • Sylvie NICAUD-FERNANDES
  • Olivier CHAUVEAU
  • Sandrine SIMON-PETIT
  • Sylvain HAY
  • Barbara BIDAN
  • Patrice GIRAUD
  • Catherine BOISSINOT
  • Guillaume LOISEAU
  • Carole GUYONNET
  • Alain PERAUDEAU
  • Maryvonne BOURDET
  • Thierry LOOS
  • Ludivine CREMOIS
  • Theo GUEDON
Pascal MATHÉ
Pascal MATHÉ (5 élus) CHANTONNAY TERRE DE SOLIDARITÉS 		1 209 33,81%
  • Pascal MATHÉ
  • Danièle COUDRAY
  • Kévin LAPEYRE
  • Nathalie ARMOUET
  • Jean Pierre DE LA CORTE GOMEZ
Participation au scrutin Chantonnay
Taux de participation 58,09%
Taux d'abstention 41,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 3 796

Source : ministère de l’Intérieur

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