En direct

19:16 - Comprendre l'électorat de Chaource : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population de Chaource exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,44% et une densité de population de 33 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (30,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 492 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,77%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,84%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chaource mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,05% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Municipales : vers une poussée du RN à Chaource ? Le parti d'extrême droite était absent lors de la dernière campagne municipale à Chaource en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 42,33% des suffrages lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,29% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 30,43% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN sécurisait 39,39% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 54,76% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 57,95% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,77% lors du vote définitif, actant la victoire pour Valérie Bazin-Malgras.

16:58 - Les électeurs de Chaource vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Chaource sera déterminante dans l'épilogue du scrutin. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 65,87 % du corps électoral, une abstention plutôt forte alors que le Covid perturbait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant arrêté à 27,03 %. Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère riche d'enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,91 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 33,87 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,83 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Chaource Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Chaource, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (54,76%). Albéric Ferrand (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Chaource après la dissolution avec 57,95%. Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 24,90%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Albéric Ferrand culminant à 60,77% des votes localement. Le panorama politique de Chaource a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Chaource lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Chaource s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Chaource tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 42,33% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,74%. Lors de la finale de l'élection à Chaource, les électeurs accordaient 61,29% pour Marine Le Pen, contre 38,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Chaource soutenaient en priorité Valérie Bazin-Malgras (LR) avec 32,17% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,61%.

12:58 - Fiscalité stable à Chaource : un impact sur les municipales Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Chaource entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 22,18 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 18 800 euros la même année, en net recul par rapport aux quelque 216 600 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Chaource est passé à 38,61 % en 2024 (contre 19,19 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Chaource s'est chiffrée à 735 euros en 2024 contre 700 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Chaource ? Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Chaource peut se révéler intéressant. Unique liste en présence, 'Agir ensemble pour chaource' menée par Florent Hurpeau a logiquement rassemblé 168 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Chaource, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Au lendemain de ce scrutin sans véritable confrontation, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux. Un début de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).