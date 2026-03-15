Résultat municipale 2026 à Chaource (10210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaource a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaource, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaource [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florent HURPEAU
Florent HURPEAU (13 élus) Chaource, l'expérience au service de demain 		291 64,52%
  • Florent HURPEAU
  • Anne-Sophie PESCHEUX-CAILLAT
  • Bertrand YOT
  • Coraline DOSNON
  • Philippe RICARD
  • Catherine GARANDEL
  • Jean MARTINEZ
  • Nathalie PONTABRY
  • Luc CLAVIER
  • Ginette GERDY
  • Fabrice GARANDEL
  • Elodie VAUCOULEUR
  • Xavier BARBIER
David ROLLIN
David ROLLIN (2 élus) LE GOUT DE VIVRE A CHAOURCE 		160 35,48%
  • David ROLLIN
  • Karine SALAMI
Participation au scrutin Chaource
Taux de participation 68,10%
Taux d'abstention 31,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 476

Source : ministère de l’Intérieur

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