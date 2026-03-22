Résultat municipale 2026 à Chaourse (02340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaourse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaourse, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaourse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain DUPONT (9 élus) CHAOURSE AUTREMENT
|152
|60,56%
|
|Eddy PARFAIT (2 élus) Génération renouveau
|99
|39,44%
|
|Participation au scrutin
|Chaourse
|Taux de participation
|75,65%
|Taux d'abstention
|24,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Nombre de votants
|261
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chaourse - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain DUPONT (Ballotage) CHAOURSE AUTREMENT
|103
|42,21%
|Eddy PARFAIT (Ballotage) Génération renouveau
|82
|33,61%
|Yannick NAVEAU (Ballotage) CHEUSSE AVEC YANNICK
|59
|24,18%
|Participation au scrutin
|Chaourse
|Taux de participation
|71,30%
|Taux d'abstention
|28,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|246
Election municipale 2026 à Chaourse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chaourse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chaourse.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaourse
18:33 - Le vote de Chaourse nettement ancré au centre il y a deux ans
Lors des dernières européennes, le résultat à Chaourse s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (44,69%), devançant Raphaël Glucksmann (12,29%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,50%). Nicolas Dragon (Rassemblement National) avait ensuite gagné le premier tour des élections des députés à Chaourse après la dissolution de l'Assemblée avec 55,71%. Damien Delavenne (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 22,38%. Les électeurs expédiaient d'ailleurs la question directement dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Chaourse s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Le résultat des dernières élections municipales à Chaourse
Les configurations politiques locales demeurent à ce jour encore façonnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Chaourse. Notons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures individuelles, et la liberté pour les électeurs de sélectionner plusieurs noms. Dès le premier tour, 13 candidats ont par ailleurs été élus. Sylvain Dupont a récolté le plus de suffrages avec 130 bulletins (88,43%), devant Thierry Maqua qui a rassemblé 86,39% des suffrages. Yannick Naveau était troisième, réunissant 120 voix (81,63%). Un second tour a ensuite été organisé avec 2 candidats en lice. Lors de ce second tour, Pierre Brucelle a recueilli 92,64% des votes, devant Antony Jegat rassemblant 85,29% des électeurs inscrits. Le classement a révélé une avance confortable pour le premier nom. Au moment des municipales 2026 à Chaourse, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local très spécifique. Il convient néanmoins de préciser que le scrutin individuel n'est plus en vigueur depuis une réforme du mode de scrutin.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de l'élection municipale de Chaourse
Sont donc alignés pour ce second passage dans les bureaux de vote ce dimanche : la liste menée par Eddy Parfait (DIV) et la liste de Sylvain Dupont (DIV), comme le montre la liste des candidats pour le second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À noter que Yannick Naveau, qui pouvait participer grâce à son score du premier tour, a préféré se retirer. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Chaourse permet aux 345 inscrits de prendre une décision.
11:59 - Sylvain Dupont et Eddy Parfait aux premières places la semaine dernière
Les élections municipales 2026 à Chaourse ont vu Sylvain Dupont terminer en tête dimanche dernier avec 42,21 % des votes. Eddy Parfait s'est classé deuxième avec 33,61 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 24,18 %, Yannick Naveau s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Chaourse, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 28,70 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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