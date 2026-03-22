Résultat municipale 2026 à Chaourse (02340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaourse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaourse, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaourse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain DUPONT
Sylvain DUPONT (9 élus) CHAOURSE AUTREMENT 		152 60,56%
  • Sylvain DUPONT
  • Sarah DA COSTA
  • Michel CHARPENTIER
  • Stéphanie BARROIS
  • François DELBAERE
  • Valérie VILLETTE
  • Jean-Michel BERTRAND
  • Odile JUPON
  • Florent LINDEKENS
Eddy PARFAIT
Eddy PARFAIT (2 élus) Génération renouveau 		99 39,44%
  • Eddy PARFAIT
  • Christelle JACQUELET
Participation au scrutin Chaourse
Taux de participation 75,65%
Taux d'abstention 24,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 261

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Chaourse - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain DUPONT
Sylvain DUPONT (Ballotage) CHAOURSE AUTREMENT 		103 42,21%
Eddy PARFAIT
Eddy PARFAIT (Ballotage) Génération renouveau 		82 33,61%
Yannick NAVEAU
Yannick NAVEAU (Ballotage) CHEUSSE AVEC YANNICK 		59 24,18%
Participation au scrutin Chaourse
Taux de participation 71,30%
Taux d'abstention 28,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 246

Villes voisines de Chaourse

En savoir plus sur Chaourse