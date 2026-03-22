Résultat de l'élection municipale 2026 à Charbonnières-les-Bains : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Charbonnières-les-Bains

Le deuxième tour des élections municipales à Charbonnières-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Cheron
Stéphane Cheron Liste divers centre
ENSEMBLE, VIVONS CHARBONNIERES
  • Stéphane Cheron
  • Marine Brilland-Rigoudy
  • Jean Berger
  • Véronique Dussardier
  • Claude Laurent
  • Sandra Tchadjiane
  • Patrick Boy
  • Ingrid Castelain
  • Pascal Pailhon
  • Michèle Moyne
  • Nicolas Prales
  • Julie Jaillet
  • Jérôme Bonizec
  • Sandrine Cardinal
  • Marc Trapadoux
  • Carole Thomas
  • César Collet
  • Nelly Aujas
  • Alexandre Gabriel
  • Catherine Goyon
  • Jean-Yves Balfin
  • Denise Soldermann
  • Sébastien Monnier
  • Cécile Morvan
  • Arthur Michaud
  • Amélie Brun
  • Thomas Maignan
  • Edith Planche
  • Cedric Henrissat
  • Sylvie Gay
  • Patrick Chanay
Sébastien Arcos
Sébastien Arcos Liste divers centre
Réinventer Charbonnières avec vous
  • Sébastien Arcos
  • Valérie Poncet
  • Philippe Lhopital
  • Armelle Grenier
  • Benoît Marbach
  • Joëlle Moulin
  • Eric Horriot
  • Pascale Jarrosson
  • Geoffrey Payen
  • Valérie Vergne
  • Florent Ambroggi
  • Natacha Guezet
  • Michel Calard
  • Anne Bailbé
  • Guillaume Serin
  • Caroline Deflaux
  • Christophe Caniffi
  • Aurélie Ndjomo
  • Eric Carron
  • Karine Pinté
  • Maxime Van Der Ham
  • Catherine Deniau
  • Frank Dana
  • Marie-Claire Rochon
  • Raphaël Pangaud
  • Elisabeth Miguet
  • Gaël Carrara
  • Amandine Delimata
  • Thibault Chauffard
  • Géraldine Lodetti
  • Fabrice Bourgoin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Charbonnières-les-Bains

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastian ARCOS
Sébastian ARCOS (Ballotage) Réinventer Charbonnières avec vous 		1 309 47,39%
Stéphane CHERON
Stéphane CHERON (Ballotage) ENSEMBLE, VIVONS CHARBONNIERES 		763 27,62%
Jean BERGER
Jean BERGER (Ballotage) La voix des charbonnois 		690 24,98%
Participation au scrutin Charbonnières-les-Bains
Taux de participation 64,79%
Taux d'abstention 35,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 2 849

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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