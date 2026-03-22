Résultat de l'élection municipale 2026 à Charbonnières-les-Bains : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Charbonnières-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Charbonnières-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Charbonnières-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Charbonnières-les-Bains
11:45 - Sébastian Arcos largement en tête de l'élection dimanche dernier
Lors du premier volet des municipales à Charbonnières-les-Bains, c'est Sébastian Arcos (Divers centre) qui est arrivé en tête en récoltant 47,39 % des bulletins valides. À sa suite, Stéphane Cheron (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 27,62 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Pour compléter ce tableau, avec 24,98 %, Jean Berger, étiqueté Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Charbonnières-les-Bains, le vote a enregistré un taux d'abstention de 35,21 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Charbonnières-les-Bains
Le deuxième tour des élections municipales à Charbonnières-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Cheron
Liste divers centre
ENSEMBLE, VIVONS CHARBONNIERES
|
|
Sébastien Arcos
Liste divers centre
Réinventer Charbonnières avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Charbonnières-les-Bains
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastian ARCOS (Ballotage) Réinventer Charbonnières avec vous
|1 309
|47,39%
|Stéphane CHERON (Ballotage) ENSEMBLE, VIVONS CHARBONNIERES
|763
|27,62%
|Jean BERGER (Ballotage) La voix des charbonnois
|690
|24,98%
|Participation au scrutin
|Charbonnières-les-Bains
|Taux de participation
|64,79%
|Taux d'abstention
|35,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|2 849
Source : ministère de l’Intérieur
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