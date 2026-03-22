Résultat de l'élection municipale 2026 à Charbonnières-les-Bains : les résultats du 2e tour

Programme de Sébastien Arcos à Charbonnières-les-Bains (Réinventer Charbonnières avec vous)

Politique de santé

Une politique de santé ambitieuse est mise en place avec la création d'une Maison de Santé en centre-ville. Des actions de prévention seront instaurées pour améliorer le bien-être de la population. Un guichet de solidarité unique sera également créé pour faciliter l'accès aux ressources nécessaires.

Sécurité renforcée

La sécurité est une priorité avec le renforcement immédiat des moyens de la Police Municipale. Une coopération étroite sera établie avec la Gendarmerie Nationale pour assurer la tranquillité des citoyens. La participation citoyenne sera également renforcée pour impliquer les habitants dans les questions de sécurité.

Préservation de l'environnement

Un engagement fort pour la préservation de l'environnement est proposé avec une politique tournée vers les transitions écologiques. Une architecture harmonieuse sera instaurée grâce à une charte communale d'urbanisme. La sauvegarde des espaces naturels sera également une priorité pour maintenir la qualité de vie des habitants.

Dynamisme associatif

Le dynamisme des associations sera soutenu par des financements transparents et pluriannuels. Des lieux seront ouverts pour partager les ressources et améliorer la visibilité de l'offre associative. De nouveaux événements fédérateurs seront organisés pour renforcer les liens entre les habitants et les associations.