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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Charbonnières-les-Bains Dans la ville de Charbonnières-les-Bains, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Dans la commune, 15,93% des résidents sont des enfants, et 11,34% de plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage important de cadres, atteignant 40,36%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,03%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,26%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,89% à Charbonnières-les-Bains, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Municipales 2026 : vers une percée du RN à Charbonnières-les-Bains ? Le mouvement lepéniste avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Charbonnières-les-Bains en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 11,74% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 24,56% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la localité lors des législatives qui ont suivi. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,87% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 25,54% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 32,43% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Charbonnières-les-Bains ? Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Charbonnières-les-Bains, l'abstention touchait 56,86 % des électeurs, une proportion assez classique alors que le pays était durement touché par le coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été marquée par une abstention à 14,01 % dans la ville (participation de 85,99 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 41,34 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 20,00 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 34,87 % d'abstention. En prenant du recul, les données dessinent in fine le profil d'une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. Pour cette élection municipale, cette donnée à Charbonnières-les-Bains sera en conséquence primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Charbonnières-les-Bains il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur Valérie Hayer (25,85%). Les élections législatives à Charbonnières-les-Bains quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Thomas Gassilloud (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 45,21% au premier tour, devant Cecile Patout (Rassemblement National) avec 25,54%. Le second round n'a pas changé grand chose, Thomas Gassilloud culminant à 67,57% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Charbonnières-les-Bains : retour sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Charbonnières-les-Bains plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 44,61% des inscrits, tandis qu'Éric Zemmour aggrégeait 12,23%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en donnant 75,44% pour Emmanuel Macron, contre 24,56% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Charbonnières-les-Bains plébiscitaient Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 48,79% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 80,86%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Charbonnières-les-Bains : la fiscalité relevée à l'approche des municipales Sur le plan de la fiscalité locale à Charbonnières-les-Bains, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est élevé à environ 837 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 816 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 21,46 % en 2024 (contre près de 10,43 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 61 400 euros de recettes en 2024, contre 1,36847 million d'euros (1 368 470 € très exactement) engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 10,76 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Charbonnières-les-Bains L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Charbonnières-les-Bains s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche électorale à l'époque, Gérald Eymard (Divers centre) a décroché la pole position en recueillant 786 bulletins (42,62%). Juste derrière, Séverine Fontanges (Divers droite) a rassemblé 25,65% des voix. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Benoît Marbach (Divers centre), avec 436 électeurs (23,64%). L'importante avance obtenue initialement offrait une direction nette pour le verdict final. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Gérald Eymard l'a finalement emporté avec 857 suffrages (44,89%), face à Séverine Fontanges avec 633 votants (33,15%) et Benoît Marbach avec 419 suffrages (21,94%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est creusé, scellant une victoire écrasante. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Séverine Fontanges a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 160 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.