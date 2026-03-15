Résultat municipale 2026 à Charbonnières-les-Bains (69260) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charbonnières-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charbonnières-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Charbonnières-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastian ARCOS
Sébastian ARCOS Réinventer Charbonnières avec vous 		1 309 47,39%
Stéphane CHERON
Stéphane CHERON ENSEMBLE, VIVONS CHARBONNIERES 		763 27,62%
Jean BERGER
Jean BERGER La voix des charbonnois 		690 24,98%
Participation au scrutin Charbonnières-les-Bains
Taux de participation 64,79%
Taux d'abstention 35,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 2 849

Source : ministère de l’Intérieur

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