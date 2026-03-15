Résultat de l'élection municipale 2026 à Charenton-le-Pont : les infos en direct

Programme de Hervé Gicquel à Charenton-le-Pont (Charenton Demain)

Protéger les Charentonnais

Le renforcement de la police municipale vise à garantir la sécurité des habitants 24h/24 et 7j/7. La ville met en place un Plan Municipal de résilience pour faire face aux défis environnementaux et climatiques. Des dispositifs antibruit seront installés le long de l'autoroute A4 pour améliorer la qualité de vie des résidents.

Services publics solides

La ville s'engage à maîtriser son budget tout en investissant de manière efficace et rigoureuse. Un guichet unique sera créé en mairie pour simplifier les démarches administratives des citoyens. Des projets de rénovation et d'agrandissement d'espaces publics sont prévus pour soutenir les associations et les Charentonnais.

Ambition pour Charenton

La construction de l'éco quartier Charenton-Bercy est lancée pour renforcer le lien avec le quartier Saint-Émilion à Paris. Le Pass Réussite sera étendu à toutes les écoles pour soutenir les élèves les plus fragiles. Des initiatives seront mises en place pour attirer de nouveaux commerces et entreprises, favorisant ainsi la diversité commerciale et l'emploi.