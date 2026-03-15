Résultat de l'élection municipale 2026 à Charenton-le-Pont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Charenton-le-Pont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Charenton-le-Pont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Charenton-le-Pont.
L'actu des élections municipales 2026 à Charenton-le-Pont
12:09 - Journée électorale à Charenton-le-Pont : les horaires des 20 bureaux de vote
Les élections municipales sont organisées ce dimanche à Charenton-le-Pont. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Vous pouvez voir ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Charenton-le-Pont. A noter que les horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Charenton-le-Pont sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections municipales à Charenton-le-Pont dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Charenton-le-Pont
|Tête de listeListe
|
Hervé Gicquel
Liste des Républicains
Charenton Demain
|
|
Mohamed Lhessani
Liste d'union à gauche
Charenton Verte Et Solidaire
|
|
Mickaël Szerman
Liste divers droite
Nous Sommes Charenton
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Gicquel (32 élus) Charenton demain
|4 541
|56,20%
|
|Caroline Campos-Brétillon (3 élus) Charenton passionnément
|1 365
|16,89%
|
|Loïc Rambaud (2 élus) Construire l'avenir a charenton
|838
|10,37%
|
|Joao Martins Pereira (1 élu) Charenton pour tou-te-s !
|571
|7,06%
|
|Francis Rodriguez-Lacam (1 élu) Vivons mieux a charenton !
|487
|6,02%
|
|Alison Uddin Reinventons charenton
|277
|3,42%
|Participation au scrutin
|Charenton-le-Pont
|Taux de participation
|41,31%
|Taux d'abstention
|58,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 275
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Brétillon (30 élus) Charenton demain
|6 784
|64,80%
|
|Gilles-Maurice Bellaïche (3 élus) Charenton avant tout
|1 724
|16,46%
|
|Emilie Bertrand (1 élu) Pour charenton, l'humain et l'écologie !
|1 008
|9,62%
|
|Chantal Gratiet (1 élu) Charenton ambition
|952
|9,09%
|
|Participation au scrutin
|Charenton-le-Pont
|Taux de participation
|55,15%
|Taux d'abstention
|44,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|10 827
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