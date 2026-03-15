Résultat de l'élection municipale 2026 à Charenton-le-Pont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Charenton-le-Pont

Tête de listeListe
Hervé Gicquel
Hervé Gicquel Liste des Républicains
Charenton Demain
  • Hervé Gicquel
  • Chantal Lehout-Posmantier
  • Sylvain Drouvillé
  • Delphine Herbert
  • Benoit Gailhac
  • Murielle Minart
  • Pascal Turano
  • Nicole Menou
  • Patrick Segalat
  • Elise Longueve
  • Jean-Marc Boccara
  • Aurélia Girard
  • Fabien Benoit
  • Argentina Denis
  • Laurent Leguil
  • Nadia Lakhzami
  • Lorenzo Scaglioso
  • Mylène Guiffard
  • Raphaël Gabison
  • Anaïs Hagel
  • Gabriel Trabelsi
  • Isabelle Porte
  • Christophe Galotte
  • Léa Goh
  • Frédéric Rosier
  • Christine Samandel
  • Ethan Benaroche
  • Dominique Gency
  • Kévin Baron
  • Maria Da Silva
  • Said Mezrag
  • Marie Flavion
  • Mathieu Lafleur
  • Zohra Cauchefer
  • Stéphane Dagot
  • Isabelle Badal
  • Cédric Juhel
Mohamed Lhessani
Mohamed Lhessani Liste d'union à gauche
Charenton Verte Et Solidaire
  • Mohamed Lhessani
  • Élodie Leclerc
  • Damien Renault
  • Julie Marsaud
  • Florian Joufflineau
  • Emmanuelle Quenault
  • Benjamin Gandon
  • Brigitte Touillier
  • Clément Caballero
  • Geneviève Lambert
  • Robin Ploix
  • Laetitia Émily Irène Zidee
  • Alexis de Clercq
  • Ariane Touchard
  • Michael Cechetti
  • Martine Rossard
  • Yanis Ait Habib
  • Johana Fite
  • Jacques Leportois
  • Psique Anaïs Leno
  • Enguerrand Leclerc
  • Louisa Djebroun
  • Matthieu Petiteville
  • Jennifer Canovas
  • Gaël Péton
  • Camille Sandman
  • Jean-Paul Peyre
  • Clara Sannicolo
  • Gérard Ville
  • Marguerite Imbert
  • Sébastien Gilles
  • Laura Ruibal Cardoso
  • Thomas Chuette-Dessemme
  • Caroline Lecoq
  • Jean-Stéphane Michard
  • Mireille Abouaf
  • Philippe Belliard
Mickaël Szerman
Mickaël Szerman Liste divers droite
Nous Sommes Charenton
  • Mickaël Szerman
  • Sabine Saroyan
  • Gad Amar
  • Aminata N'Diaye
  • Jean-Pierre Benais
  • Corinne Biton
  • Bertrand Moreau
  • Jenna Hammadi
  • Aina Rampanana
  • Pascale Benathan
  • Franck Jean-Paul Saillant
  • Nadine Morais
  • Gabriel Soussan
  • Joanna Botton
  • Thierry Naccache
  • Selcan Can
  • Alain Sfez
  • Ketty Rubens
  • Olivier Monteils
  • Mylène Pierrard
  • Steeve Choufane
  • Déborah Wolf
  • Axel Heulin
  • Delphine Dray
  • Abdoulaye Koita
  • Ilana Lahiany
  • Benjamin Maarek
  • Deborah Souverain
  • Benjamin Liwer
  • Nathalie Levy
  • Henry Gangloff
  • Liliane Paulette Grasset
  • Delil Arslan Korkmaz
  • Elsa Barkats
  • Avi Fitoussi
  • Esther Taieb
  • Naphtali Benisty

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Gicquel
Hervé Gicquel (32 élus) Charenton demain 		4 541 56,20%
  • Hervé Gicquel
  • Marie-Hélène Magne
  • Benoit Gailhac
  • Chantal Lehout
  • Pascal Turano
  • Delphine Herbert
  • Patrick Segalat
  • Clotilde Certin
  • Jean-Pierre Cron
  • Rachel Gruber
  • Jean-Marc Boccara
  • Valérie Lyet
  • Sylvain Drouvillé
  • Nicole Menou
  • Pierre Miroudot
  • Adra El Harti
  • Fabien Benoit
  • Véronique Gonnet
  • Michel Van Den Akker
  • Élise Longueve
  • Joël Mazure
  • Aurélia Girard
  • Léoli Matobo
  • Chanbo Guegan
  • Laurent Leguil
  • Nora Yahiaoui Kerrouche
  • Mickaël Szerman
  • Claudia Yango
  • Gabriel Trabelsi
  • Murielle Minart
  • Lorenzo Scaglioso
  • Brigitte Margo
Caroline Campos-Brétillon
Caroline Campos-Brétillon (3 élus) Charenton passionnément 		1 365 16,89%
  • Caroline Campos-Brétillon
  • Gilles Moulin
  • Oriane Outin
Loïc Rambaud
Loïc Rambaud (2 élus) Construire l'avenir a charenton 		838 10,37%
  • Loïc Rambaud
  • Argentina Citarella
Joao Martins Pereira
Joao Martins Pereira (1 élu) Charenton pour tou-te-s ! 		571 7,06%
  • Joao Martins Pereira
Francis Rodriguez-Lacam
Francis Rodriguez-Lacam (1 élu) Vivons mieux a charenton ! 		487 6,02%
  • Francis Rodriguez-Lacam
Alison Uddin
Alison Uddin Reinventons charenton 		277 3,42%
Participation au scrutin Charenton-le-Pont
Taux de participation 41,31%
Taux d'abstention 58,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 275

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Brétillon
Jean-Marie Brétillon (30 élus) Charenton demain 		6 784 64,80%
  • Jean-Marie Brétillon
  • Valérie Fruaut
  • Hervé Gicquel
  • Valérie Lyet
  • Patrick Ségalat
  • Gabriela Kadouch
  • Pascal Turano
  • Delphine Herbert
  • Pierre Miroudot
  • Marie-Hélène Magne
  • Jean-Marc Boccara
  • Chantal Lehout-Posmantier
  • Benoit Gailhac
  • Clotilde Certin
  • Jean-Pierre Cron
  • Caroline Campos
  • Michel Van Den Akker
  • Rachel Gruber
  • Sylvain Drouvillé
  • Adra El Harti
  • Jean-Manuel Faintuch
  • Samira Molina
  • André Roure
  • Florence Meunier
  • Fabien Benoit
  • Nicole Menou
  • Joël Mazure
  • Véronique Gonnet
  • Stéphane Carrel
  • Isabelle Obenans
Gilles-Maurice Bellaïche
Gilles-Maurice Bellaïche (3 élus) Charenton avant tout 		1 724 16,46%
  • Gilles-Maurice Bellaïche
  • Alison Uddin
  • Loïc Rambaud
Emilie Bertrand
Emilie Bertrand (1 élu) Pour charenton, l'humain et l'écologie ! 		1 008 9,62%
  • Emilie Bertrand
Chantal Gratiet
Chantal Gratiet (1 élu) Charenton ambition 		952 9,09%
  • Chantal Gratiet
Participation au scrutin Charenton-le-Pont
Taux de participation 55,15%
Taux d'abstention 44,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,32%
Nombre de votants 10 827

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