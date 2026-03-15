Résultat municipale 2026 à Charenton-le-Pont (94220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charenton-le-Pont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charenton-le-Pont, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Charenton-le-Pont [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé GICQUEL (29 élus) Charenton Demain
|6 706
|59,62%
|
|Mohamed LHESSANI (4 élus) Charenton Verte Et Solidaire
|2 804
|24,93%
|
|Mickaël SZERMAN (2 élus) Nous Sommes Charenton
|1 738
|15,45%
|
|Participation au scrutin
|Charenton-le-Pont
|Taux de participation
|56,66%
|Taux d'abstention
|43,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|11 513
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Charenton-le-Pont [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Charenton-le-Pont en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Charenton-le-Pont
19:21 - Charenton-le-Pont : démographie et socio-économie impactent les municipales
A mi-chemin des élections municipales, Charenton-le-Pont fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 42,76% de cadres supérieurs pour 28 756 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 3 257 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 17 740 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,67% des résidents sont des enfants, et 7,33% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 2 637 résidents étrangers, soit 9,17% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 47 939 euros par an, la ville vise plus de prospérité. À Charenton-le-Pont, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux objectifs français.
17:57 - À Charenton-le-Pont, le RN peine à séduire
Le mouvement lepéniste était resté en retrait lors du scrutin municipal à Charenton-le-Pont il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 8,93% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 20,62% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 4,17% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Charenton-le-Pont comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 14,86% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,96% pour le parti à la flamme. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.
16:58 - Dernières municipales : 58,69 % d'abstention à Charenton-le-Pont
Pour cette élection municipale, l'envie d'aller voter à Charenton-le-Pont sera fondamentale dans l'issue du scrutin. La participation s'élevait à 41,31 % pour le premier tour des municipales de 2020 (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que le Covid-19 planait sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 79,65 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 63,46 % des électeurs (soit environ 12 783 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,28 %, bien au-delà des 54,91 % enregistrés en 2022. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Charenton-le-Pont comme une ville civiquement engagée par rapport au reste de la France.
15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Charenton-le-Pont
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Charenton-le-Pont, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Raphaël Glucksmann (16,96%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Michel Herbillon (Les Républicains) en tête avec 47,05% au premier tour, devant Joao Martins Pereira (Union de la gauche) avec 35,08%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Michel Herbillon culminant à 60,66% des suffrages exprimés dans la localité. Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Charenton-le-Pont ?
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Charenton-le-Pont voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 34,72% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 23,42%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 79,38% pour Emmanuel Macron, contre 20,62% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Charenton-le-Pont plébiscitaient Michel Herbillon (LR) avec 36,02% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michel Herbillon virant de nouveau en tête avec 64,37% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Charenton-le-Pont comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.
12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts ont-ils été contenus à Charenton-le-Pont ?
Pour ce qui est de la fiscalité de Charenton-le-Pont, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 1 518 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 499 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 29,19 % en 2024 (contre 15,44 % en 2020). Un chiffre à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 1 054 250 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 14 016 790 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 18,07 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Une majorité Les Républicains issue des résultats des élections municipales de 2020 à Charenton-le-Pont
Lors des municipales il y a 6 ans à Charenton-le-Pont, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Hervé Gicquel (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 4 541 voix (56,20%). En deuxième position, Caroline Campos-Brétillon (Divers centre) a capté 1 365 suffrages en sa faveur (16,89%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Charenton-le-Pont, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche pour contester cette hégémonie, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Charenton-le-Pont : les horaires des 20 bureaux de vote
Les élections municipales sont organisées ce dimanche à Charenton-le-Pont. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Vous pouvez voir ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Charenton-le-Pont. A noter que les horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Charenton-le-Pont sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections municipales à Charenton-le-Pont dès leur publication.
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