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19:21 - Charenton-le-Pont : démographie et socio-économie impactent les municipales A mi-chemin des élections municipales, Charenton-le-Pont fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 42,76% de cadres supérieurs pour 28 756 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 3 257 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 17 740 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,67% des résidents sont des enfants, et 7,33% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 2 637 résidents étrangers, soit 9,17% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 47 939 euros par an, la ville vise plus de prospérité. À Charenton-le-Pont, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux objectifs français.

17:57 - À Charenton-le-Pont, le RN peine à séduire Le mouvement lepéniste était resté en retrait lors du scrutin municipal à Charenton-le-Pont il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 8,93% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 20,62% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 4,17% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Charenton-le-Pont comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 14,86% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,96% pour le parti à la flamme. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 58,69 % d'abstention à Charenton-le-Pont Pour cette élection municipale, l'envie d'aller voter à Charenton-le-Pont sera fondamentale dans l'issue du scrutin. La participation s'élevait à 41,31 % pour le premier tour des municipales de 2020 (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que le Covid-19 planait sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 79,65 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 63,46 % des électeurs (soit environ 12 783 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,28 %, bien au-delà des 54,91 % enregistrés en 2022. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Charenton-le-Pont comme une ville civiquement engagée par rapport au reste de la France.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Charenton-le-Pont Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Charenton-le-Pont, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Raphaël Glucksmann (16,96%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Michel Herbillon (Les Républicains) en tête avec 47,05% au premier tour, devant Joao Martins Pereira (Union de la gauche) avec 35,08%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Michel Herbillon culminant à 60,66% des suffrages exprimés dans la localité. Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Charenton-le-Pont ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Charenton-le-Pont voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 34,72% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 23,42%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 79,38% pour Emmanuel Macron, contre 20,62% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Charenton-le-Pont plébiscitaient Michel Herbillon (LR) avec 36,02% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michel Herbillon virant de nouveau en tête avec 64,37% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Charenton-le-Pont comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts ont-ils été contenus à Charenton-le-Pont ? Pour ce qui est de la fiscalité de Charenton-le-Pont, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 1 518 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 499 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 29,19 % en 2024 (contre 15,44 % en 2020). Un chiffre à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 1 054 250 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 14 016 790 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 18,07 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Une majorité Les Républicains issue des résultats des élections municipales de 2020 à Charenton-le-Pont Lors des municipales il y a 6 ans à Charenton-le-Pont, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Hervé Gicquel (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 4 541 voix (56,20%). En deuxième position, Caroline Campos-Brétillon (Divers centre) a capté 1 365 suffrages en sa faveur (16,89%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Charenton-le-Pont, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche pour contester cette hégémonie, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.