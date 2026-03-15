Résultat municipale 2026 à Charenton-le-Pont (94220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charenton-le-Pont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charenton-le-Pont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Charenton-le-Pont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé GICQUEL
Hervé GICQUEL (29 élus) Charenton Demain 		6 706 59,62%
  • Hervé GICQUEL
  • Chantal LEHOUT-POSMANTIER
  • Sylvain DROUVILLÉ
  • Delphine HERBERT
  • Benoit GAILHAC
  • Murielle MINART
  • Pascal TURANO
  • Nicole MENOU
  • Patrick SEGALAT
  • Elise LONGUEVE
  • Jean-Marc BOCCARA
  • Aurélia GIRARD
  • Fabien BENOIT
  • Argentina DENIS
  • Laurent LEGUIL
  • Nadia LAKHZAMI
  • Lorenzo SCAGLIOSO
  • Mylène GUIFFARD
  • Raphaël GABISON
  • Anaïs HAGEL
  • Gabriel TRABELSI
  • Isabelle PORTE
  • Christophe GALOTTE
  • Léa GOH
  • Frédéric ROSIER
  • Christine SAMANDEL
  • Ethan BENAROCHE
  • Dominique GENCY
  • Kévin BARON
Mohamed LHESSANI
Mohamed LHESSANI (4 élus) Charenton Verte Et Solidaire 		2 804 24,93%
  • Mohamed LHESSANI
  • Élodie LECLERC
  • Damien RENAULT
  • Julie MARSAUD
Mickaël SZERMAN
Mickaël SZERMAN (2 élus) Nous Sommes Charenton 		1 738 15,45%
  • Mickaël SZERMAN
  • Sabine SAROYAN
Participation au scrutin Charenton-le-Pont
Taux de participation 56,66%
Taux d'abstention 43,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 11 513

Source : ministère de l’Intérieur

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