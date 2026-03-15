Résultat municipale 2026 à Charleval (13350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charleval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charleval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Charleval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe HOCMARD
Christophe HOCMARD (18 élus) ENSEMBLE POUR CHARLEVAL 		750 52,19%
  • Christophe HOCMARD
  • Bérengère GAUTHIER
  • Didier CHORDA
  • Pierrette REVOL
  • Laurent LASSALLES
  • Christel CARBONNEL
  • Luc DUBET
  • Isabelle LONGEPEE
  • Frédéric GINOUX
  • Magali GAZEL
  • Pierrick LAGALLE
  • Emelyne ARMENICO
  • Jean VERMEL
  • Amandine CHAMBRIARD
  • Farid ZEGUERFI
  • Delphine CHAZEAU
  • Hugo ROUX
  • Delphine SANGIORGIO
Nathalie FAURE
Nathalie FAURE (5 élus) CHARLEVAL 2026, BATISSONS DEMAIN 		687 47,81%
  • Nathalie FAURE
  • Charles FORGES
  • Nadeje PIGAGLIO
  • Gerard MARCHETTI
  • Audrey SOULIER
Participation au scrutin Charleval
Taux de participation 65,44%
Taux d'abstention 34,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 1 462

Source : ministère de l’Intérieur

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