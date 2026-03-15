Résultat municipale 2026 à Charleval (13350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Charleval [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Charleval
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charleval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charleval, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Charleval [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe HOCMARD (18 élus) ENSEMBLE POUR CHARLEVAL
|750
|52,19%
|
|Nathalie FAURE (5 élus) CHARLEVAL 2026, BATISSONS DEMAIN
|687
|47,81%
|
|Participation au scrutin
|Charleval
|Taux de participation
|65,44%
|Taux d'abstention
|34,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|1 462
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Charleval [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Charleval en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Charleval
19:16 - Charleval : démographie, élections et stratégies politiques
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Charleval comme dans toute la France. Avec une population de 2 634 habitants répartis dans 1 272 logements, cette commune présente une densité de 183 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 217 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 620 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (83,49%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,92% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un taux de chômage de 7,99%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 500 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour finir, à Charleval, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.
17:57 - Le RN progresse à Charleval
Le RN n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Charleval il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 28,56% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la commune avec 50,90% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 27,08% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national réunissait 48,48% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 40,72% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 44,80% pour le Rassemblement national. Il finira d'ailleurs en tête avec 60,89% lors du vote définitif, actant la victoire pour Romain Baubry.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Charleval aux dernières élections ?
Lors des municipales de 2020 à Charleval, l'abstention s'était établie à 44,49 % lors du premier round (un niveau inférieur aux 55,3 % du pays), le Covid ayant fortement pesé sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 25,20 % des citoyens inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 45,05 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,11 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,51 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette élection municipale, cette variable à Charleval sera quoi qu'il en soit primordiale dans le dénouement du scrutin.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Charleval en 2024
Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Charleval s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Charleval avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,72%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 12,06% des voix. Romain Baubry (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Charleval après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 44,80%. Wassila Aïdarous (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 22,61%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Romain Baubry culminant à 60,89% des votes localement.
14:57 - Les électeurs de Charleval avaient clairement privilégié la droite radicale il y a 4 ans
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Charleval accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,56%, devant Emmanuel Macron crédité de 22,84%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,90% pour Marine Le Pen, contre 49,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Charleval plébiscitaient Romain Baubry (RN) avec 27,08% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Marie-Laurence Anzalone (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,52% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Charleval comme une ville au vote identitaire très marqué.
12:58 - Charleval : les impôts s'invitent dans la campagne
Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Charleval entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,34 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 23 170 €. Une somme loin des 375 550 € récoltés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Charleval s'est établi à un peu plus de 30,00 % en 2024 (contre 12,51 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Charleval a représenté 645 euros en 2024 contre 502 euros en début de mandat.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Charleval
Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui influencés par l'issue du dernier scrutin municipal à Charleval. Lors du premier rendez-vous électoral, Yves Wigt a viré en tête en totalisant 63,31% des bulletins. À sa poursuite, Christophe Hocmard a engrangé 36,68% des suffrages. Cette victoire écrasante de Yves Wigt a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Charleval, cette répartition historique des voix pose les bases. Renverser une majorité aussi écrasante représentera un défi colossal pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Charleval
Les 2 bureaux de vote de la ville de Charleval seront accessibles jusqu'à 18 h pour recevoir les électeurs. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Charleval d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Charleval est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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