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19:16 - Charleval : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Charleval comme dans toute la France. Avec une population de 2 634 habitants répartis dans 1 272 logements, cette commune présente une densité de 183 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 217 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 620 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (83,49%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,92% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un taux de chômage de 7,99%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 500 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour finir, à Charleval, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN progresse à Charleval Le RN n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Charleval il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 28,56% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la commune avec 50,90% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 27,08% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national réunissait 48,48% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 40,72% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 44,80% pour le Rassemblement national. Il finira d'ailleurs en tête avec 60,89% lors du vote définitif, actant la victoire pour Romain Baubry.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Charleval aux dernières élections ? Lors des municipales de 2020 à Charleval, l'abstention s'était établie à 44,49 % lors du premier round (un niveau inférieur aux 55,3 % du pays), le Covid ayant fortement pesé sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 25,20 % des citoyens inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 45,05 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,11 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,51 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette élection municipale, cette variable à Charleval sera quoi qu'il en soit primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Charleval en 2024 Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Charleval s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Charleval avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,72%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 12,06% des voix. Romain Baubry (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Charleval après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 44,80%. Wassila Aïdarous (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 22,61%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Romain Baubry culminant à 60,89% des votes localement.

14:57 - Les électeurs de Charleval avaient clairement privilégié la droite radicale il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Charleval accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,56%, devant Emmanuel Macron crédité de 22,84%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,90% pour Marine Le Pen, contre 49,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Charleval plébiscitaient Romain Baubry (RN) avec 27,08% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Marie-Laurence Anzalone (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,52% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Charleval comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Charleval : les impôts s'invitent dans la campagne Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Charleval entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,34 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 23 170 €. Une somme loin des 375 550 € récoltés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Charleval s'est établi à un peu plus de 30,00 % en 2024 (contre 12,51 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Charleval a représenté 645 euros en 2024 contre 502 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Charleval Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui influencés par l'issue du dernier scrutin municipal à Charleval. Lors du premier rendez-vous électoral, Yves Wigt a viré en tête en totalisant 63,31% des bulletins. À sa poursuite, Christophe Hocmard a engrangé 36,68% des suffrages. Cette victoire écrasante de Yves Wigt a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Charleval, cette répartition historique des voix pose les bases. Renverser une majorité aussi écrasante représentera un défi colossal pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.