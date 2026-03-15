Résultat municipale 2026 à Charly-sur-Marne (02310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charly-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charly-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Charly-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine ARNOULET
Martine ARNOULET (20 élus) CHARLY A-VENIR 		619 69,01%
  • Martine ARNOULET
  • Daniel FALLET
  • Marie Josèphe Geneviève NAUDÉ
  • Gilles JAMIN
  • Christine LEGUILLETTE
  • Mathys GRATIOT
  • Francine LAVA
  • Jérôme JEAUNAUX
  • Rosa ARGOT
  • Didier HAVRET
  • Christelle BARLET
  • Didier DUFAUD
  • Catherine LEMAIRE
  • Thomas LOBODA
  • Anaïs BOURGOIS
  • André GOURDON
  • Aurélie ALEXANDRE
  • André SEMBENI
  • Anaël LYCKE
  • Najib EL KIHEL
Jean-Luc FALLET
Jean-Luc FALLET (3 élus) AUJOURD'HUI ET DEMAIN, AGISSONS POUR CHARLY 		278 30,99%
  • Jean-Luc FALLET
  • Odile HUVIER
  • Jacques COZELIN
Participation au scrutin Charly-sur-Marne
Taux de participation 54,15%
Taux d'abstention 45,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 933

Source : ministère de l’Intérieur

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