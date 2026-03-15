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19:16 - Les enjeux locaux de Charly-sur-Marne : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Charly-sur-Marne comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 584 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 166 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 686 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 18,58% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,57% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 190 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,41%, Charly-sur-Marne se classe comme un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 36,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 138,25 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Charly-sur-Marne, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN progresse à Charly-sur-Marne Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Charly-sur-Marne en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 33,59% des bulletins exprimés lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 53,72% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 28,29% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national validait 58,59% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,11% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,27% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jocelyn Dessigny.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Charly-sur-Marne ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale à Charly-sur-Marne avait été marqué par une abstention de 54,39 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 45,61 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 26,91 % des habitants en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 51,42 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 37,84 % au premier tour, contre 56,14 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune s'affiche à l'arrivée comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Charly-sur-Marne sera en définitive déterminante dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Charly-sur-Marne Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Charly-sur-Marne soutenaient en priorité Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) avec 47,27% au premier tour. Aucun second tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Charly-sur-Marne avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,11%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 13,21% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Charly-sur-Marne s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale, confortant encore un peu plus sa position historique.

14:57 - Charly-sur-Marne : des résultats très instructifs lors des scrutins il y a 4 ans La physionomie politique de Charly-sur-Marne laisse apparaître un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Charly-sur-Marne votaient en priorité pour Marine Le Pen (33,59%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 21,91%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,72% pour Marine Le Pen, contre 46,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Charly-sur-Marne soutenaient en priorité Jocelyn Dessigny (RN) avec 28,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,59%.

12:58 - Impôts à Charly-sur-Marne : un enjeu central pour 2026 En matière d'impôts locaux à Charly-sur-Marne, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 971 euros en 2024 (dernière année connue) contre 823 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 50,71 % en 2024 (contre 18,99 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 56 770 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 663 400 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 27,06 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Charly-sur-Marne Dans la cité de Charly-sur-Marne, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à ce jour marqués par le verdict des dernières élections en date. Au terme du premier tour, Patricia Planson a imposé son rythme en recueillant 52,62% des soutiens. Derrière, Martine Arnoulet a capté 47,37% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Patricia Planson a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Charly-sur-Marne, ce décor sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.