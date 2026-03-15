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19:16 - Charmeil : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote de Charmeil, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 441 logements pour 967 habitants, la densité de la commune est de 131 hab par km². Ses 91 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,12%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 23,73% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 36,83% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 575,20 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En résumé, Charmeil incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Charmeil : des élections marquées par la poussée RN Le mouvement lepéniste était absent pour la dernière élection municipale à Charmeil il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 27,76% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 51,27% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 26,94% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Charmeil comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 40,55% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 46,30% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 48,31% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Charmeil vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour de municipale à Charmeil, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention était allée jusqu'à 41,08 % au premier tour (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale). C'étaient 446 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, de nombreux électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,13 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 37,34 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,94 %, loin des 49,01 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Il y a deux ans, Charmeil s'était tournée vers l'extrême droite Le rendez-vous des Européennes 2024 à Charmeil avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,55%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 14,50% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Charmeil avaient ensuite favorisé Rémy Queney (Rassemblement National) avec 46,30% au premier tour, devant Nicolas Ray (Les Républicains) avec 42,43%. Mais c'est pourtant Nicolas Ray (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 51,69% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Charmeil a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une ville politiquement partagée, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Charmeil : rappel des scores majeurs de la dernière présidentielle en date L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Charmeil s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Charmeil voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 29,43% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 27,76%. Lors de la finale de l'élection à Charmeil, les électeurs accordaient 51,27% pour Marine Le Pen, contre 48,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Charmeil portaient leur choix sur Quentin Julien (RN) avec 26,94% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Nicolas Ray (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 61,06%.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés de Charmeil Avec la montée des prélèvements locaux à Charmeil, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,00 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 4 670 € la même année, contre quelque 113 100 euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Charmeil est passé à un peu moins de 30,87 % en 2024 (contre 8,00 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Charmeil a représenté 1 549 € en 2024 contre 615 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Charmeil Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Charmeil ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non des listes, laissant aux votants la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Franck Gonzales a réuni le plus de voix avec 258 bulletins (59,44%). À la suite, Martine Bard a rassemblé 59,21% des votes. Entre les deux premiers prétendants, l'écart s'est avéré extrêmement mince. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Charmeil, les électeurs doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local très spécifique. Depuis une refonte du système électoral, il convient cependant de noter que la formation d'une liste est requise, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant désormais les candidatures isolées.