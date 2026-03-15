Résultat municipale 2026 à Charmeil (03110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charmeil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charmeil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Charmeil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck GONZALES
Franck GONZALES (12 élus) TOUJOURS CHARMEIL ! 		275 50,09%
  • Franck GONZALES
  • Mireille THERRIAUD
  • Jean Paul DAPP
  • Julie DENAVE
  • Charles Etienne ROY
  • Annick GARDEUR
  • Kevin DELON
  • Brigitte FLANDIN
  • Cyrille FOURNIER
  • Sandrine BIGAT
  • Jean-Michel SAINT-ANDRE
  • Chantal Claude MELIS
Evelyne SROUSSI
Evelyne SROUSSI (3 élus) Charmeil l'Avenir qui nous unit 		274 49,91%
  • Evelyne SROUSSI
  • Thierry DURAND
  • Christina LE ROY
Participation au scrutin Charmeil
Taux de participation 71,63%
Taux d'abstention 28,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 568

Source : ministère de l’Intérieur

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