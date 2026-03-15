Résultat municipale 2026 à Charmes (88130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charmes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charmes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Charmes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël MICHELET
Raphaël MICHELET (24 élus) Poursuivons ensemble pour Charmes 		1 240 77,11%
  • Raphaël MICHELET
  • Camille LACOMBE
  • Paul HETT
  • Maud THOMAS DA COSTA
  • Régis LEROY
  • Aurélie MUSSIER
  • Hervé DONEL
  • Charlotte DAGUIN
  • Thierry MANESSIER
  • Suzy FORT
  • Pascal FRANÇOIS
  • Aurélie BOYON
  • Christophe JEAN
  • Stéphanie BONNAY
  • Laurent POTIER
  • Florence BARBAUX
  • Guy LAMBLOT
  • Gwladys PONCET
  • Philippe DA CRUZ
  • Jacqueline DIDIERLAURENT
  • Nicolas PAGEL
  • Caroline RUSCONI
  • Claude CROSTA
  • Blandine BONTEMS
Patrick BOEUF
Patrick BOEUF (3 élus) ALLIANCE POUR L'AVENIR 		368 22,89%
  • Patrick BOEUF
  • Vanessa MOUGENOT
  • Alain DELAURENT
Participation au scrutin Charmes
Taux de participation 56,52%
Taux d'abstention 43,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 1 686

Source : ministère de l’Intérieur

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