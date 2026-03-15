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19:20 - Charmes et municipales : démographie, économie et choix électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Charmes mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,24%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (67,69%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1890 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (5,12%) et le nombre de résidences HLM (19,22% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Charmes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,37% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Le RN à Charmes : quelle place aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Charmes il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 37,96% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,91% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 32,21% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 51,98% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 47,20% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 49,43% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 54,01% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Sébastien Humbert.

16:58 - Dernières municipales : 45,69 % de participation à Charmes Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 45,69 % à Charmes lors des municipales de 2020 (un niveau conforme aux 44,7 % du pays) alors que le Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'inscrits. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 75,09 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 49,47 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 62,94 % au premier tour, contre 44,05 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une zone assez peu mobilisée face aux moyennes nationales. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Charmes, cette réalité jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Il y a deux ans, Charmes a choisi l'extrême droite Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Charmes s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Charmes avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,20%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,56% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Charmes soutenaient en priorité Sébastien Humbert (Rassemblement National) avec 49,43% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sébastien Humbert culminant à 54,01% des votes sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Charmes ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Charmes portaient leur choix sur Sébastien Humbert (RN) avec 32,21% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,98% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Charmes plaçaient Marine Le Pen en tête avec 37,96% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 21,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,91% pour Marine Le Pen, contre 42,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Charmes une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité à Charmes depuis 2020 ? À Charmes, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par foyer s'est établi à 829 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 540 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 43,22 % en 2024 (contre 17,57 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 49 810 € en 2024, contre 534 200 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 11,20 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Charmes Les résultats des municipales précédentes à Charmes ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Boeuf (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 571 soutiens (45,28%). Dans la position du principal opposant, Robert Colin (Divers centre) a recueilli 33,14% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Patrick Boeuf l'a finalement emporté avec 48,03% des suffrages, face à Robert Colin s'adjugeant 512 électeurs (37,20%) et Jordan Grosse-Cruciani avec 14,75% des électeurs. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Robert Colin a gagné le pari des ralliements en ajoutant 94 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.