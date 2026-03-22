Résultat municipale 2026 à Charmes-sur-Rhône (07800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Charmes-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charmes-sur-Rhône, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Charmes-sur-Rhône [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julie SICOIT-ILIOZER (19 élus) Ensemble, construisons l'avenir autrement
|1 019
|65,03%
|
|Thierry AVOUAC (4 élus) Charmes, vous, nous, un avenir commun
|548
|34,97%
|
|Participation au scrutin
|Charmes-sur-Rhône
|Taux de participation
|64,54%
|Taux d'abstention
|35,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|1 611
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Charmes-sur-Rhône - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julie SICOIT-ILIOZER (Ballotage) Ensemble, construisons l'avenir autrement
|592
|37,59%
|Thierry AVOUAC (Ballotage) Charmes, vous, nous, un avenir commun
|461
|29,27%
|Alain PONTAL (Ballotage) Décider ensemble d'un avenir commun
|391
|24,83%
|Maryline ESPINOSA Ensemble agir pour demain
|131
|8,32%
|Participation au scrutin
|Charmes-sur-Rhône
|Taux de participation
|64,62%
|Taux d'abstention
|35,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|1 613
Election municipale 2026 à Charmes-sur-Rhône [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Charmes-sur-Rhône sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Charmes-sur-Rhône.
L'actu des élections municipales 2026 à Charmes-sur-Rhône
18:35 - Le vote de Charmes-sur-Rhône nettement ancré à droite en 2024
La situation politique de Charmes-sur-Rhône a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,72%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Charmes-sur-Rhône avaient ensuite placé en tête Céline Porquet (Rassemblement National) avec 43,55% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 28,05%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Céline Porquet culminant à 53,74% des voix localement.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières élections à Charmes-sur-Rhône ?
Les résultats des dernières municipales à Charmes-sur-Rhône ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Thierry Avouac a imposé son rythme en obtenant 56,31% des voix. Deuxième, Alain Pontal a recueilli 43,68% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Charmes-sur-Rhône, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition devant ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - À Charmes-sur-Rhône, Julie Sicoit-Iliozer et Thierry Avouac s'affrontent ce dimanche
Comme le montrent les candidatures pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Julie Sicoit-Iliozer et Thierry Avouac. Même si le score était suffisant pour se qualifier, Alain Pontal n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Charmes-sur-Rhône fermeront.
11:59 - Julie Sicoit-Iliozer, Thierry Avouac et Alain Pontal forment le trio de tête à Charmes-sur-Rhône
Julie Sicoit-Iliozer a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Charmes-sur-Rhône la semaine dernière, avec 37,59 % des voix. Dans son sillage, Thierry Avouac est arrivé en deuxième position avec 29,27 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 24,83 %, Alain Pontal est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Maryline Espinosa a rassemblé 8,32 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Charmes-sur-Rhône, l'élection a mobilisé 64,62 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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