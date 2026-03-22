Résultat municipale 2026 à Charmes-sur-Rhône (07800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Charmes-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charmes-sur-Rhône, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Charmes-sur-Rhône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie SICOIT-ILIOZER
Julie SICOIT-ILIOZER (19 élus) Ensemble, construisons l'avenir autrement 		1 019 65,03%
  • Julie SICOIT-ILIOZER
  • Pascal MUSSARD
  • Lisa GRANSART
  • Vincent MASONE
  • Corinne DUPLANTIER ARNAUD
  • Hugo MANENT
  • Lucie PERRAUDIN
  • Pascal ESTEOULLE
  • Carole BIRAC
  • Philippe FAYAT
  • Johanna LERAY
  • Alexandre LAPICOTIERE
  • Clémentine CANU
  • Yves OLINGER
  • Nathalie VIVES
  • Matar NDIAYE
  • Coralie HOYAN
  • Nicolas OBRINGER
  • Marie-Laurence FRAISSE
Thierry AVOUAC
Thierry AVOUAC (4 élus) Charmes, vous, nous, un avenir commun 		548 34,97%
  • Thierry AVOUAC
  • Patricia GOMEZ
  • Philippe BONNEFOY
  • Sonia KIRAZIAN
Participation au scrutin Charmes-sur-Rhône
Taux de participation 64,54%
Taux d'abstention 35,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 1 611

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Charmes-sur-Rhône - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie SICOIT-ILIOZER
Julie SICOIT-ILIOZER (Ballotage) Ensemble, construisons l'avenir autrement 		592 37,59%
Thierry AVOUAC
Thierry AVOUAC (Ballotage) Charmes, vous, nous, un avenir commun 		461 29,27%
Alain PONTAL
Alain PONTAL (Ballotage) Décider ensemble d'un avenir commun 		391 24,83%
Maryline ESPINOSA
Maryline ESPINOSA Ensemble agir pour demain 		131 8,32%
Participation au scrutin Charmes-sur-Rhône
Taux de participation 64,62%
Taux d'abstention 35,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 1 613

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