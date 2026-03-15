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19:20 - Élections à Charny : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Charny comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 606 logements pour 1 584 habitants, la densité de la commune est de 126 habitants/km². Ses 115 entreprises attestent une économie florissante. Dans la localité, 24,31% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,63% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 27,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 32,76% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2952,11 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Charny, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Le RN à Charny : quel score aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Charny il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 28,68% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,62% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 35,03% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste arrachait 64,37% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 47,61% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 51,01% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 66,28% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Ersilia Soudais.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 40,36 % de participation Lors des municipales de 2020, la participation à Charny avait culminé à 40,36 % lors du premier tour, un score dans la norme. 362 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 80,45 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,74 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,33 % au premier tour, contre 49,19 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire apparaît donc sensiblement comme une contrée civiquement engagée. Le nombre de bulletins dans les urnes de Charny constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Charny Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Charny. Les Européennes de 2024 à Charny avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (47,61%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 9,75% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Charny avaient ensuite propulsé aux avants-postes Agnès Laffite (Rassemblement National) avec 51,01% au premier tour, devant Christian Robache (Ensemble !) avec 20,38%. Le second round n'a pas changé grand chose, Agnès Laffite culminant à 66,28% des votes sur place.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Charny il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Charny portaient leur choix sur Didier Bernard (RN) avec 35,03% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,37% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Charny privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (28,68%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,29%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,62% pour Marine Le Pen, contre 46,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Charny comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - La commune de Charny a généralement maîtrisé sa fiscalité Côté fiscalité de Charny, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 944 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 862 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 35,45 % en 2024 (contre environ 13,51 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 9 900 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 303 000 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 21,52 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Municipales 2020 à Charny : un résultat sans véritable concurrence Dans la municipalité de Charny, les équilibres politiques locaux sont encore aujourd'hui façonnés par le verdict des dernières élections municipales. Sans aucune opposition, 'Liste d'interet communal' menée par Xavier Ferreira a sans surprise rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Charny, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Un mandat après ce scrutin sans réelle compétition, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).