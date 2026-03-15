Résultat municipale 2026 à Charny (77410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Charny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier DEBRIT
Didier DEBRIT (15 élus) Liste d'Intérêt Communal 		326 51,83%
  • Didier DEBRIT
  • Claire MERLIN
  • André ROSIQUE
  • Sylvie LAMBERT
  • Arnaud LAFOSSE
  • Valérie MUSSET
  • Edouard PROFFIT
  • Nathalie BAUGE
  • Jean-Christophe WILMORT
  • Patricia BARMASSE
  • Olivier MANCEAU
  • Christelle GUETGOT
  • Sébastien SEIGNEUR
  • Virginie HURE
  • Pascal DEKEYSER
Floriane LAURENT
Floriane LAURENT (4 élus) UNIS POUR CHARNY 		303 48,17%
  • Floriane LAURENT
  • Jimmy CONTE
  • Elodie LIBERATORE
  • Cédric VAN DEN HEEDE
Participation au scrutin Charny
Taux de participation 64,13%
Taux d'abstention 35,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 656

Source : ministère de l’Intérieur

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