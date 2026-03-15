Résultat de l'élection municipale 2026 à Chars : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chars

Tête de listeListe
Nicolas Belangé
Nicolas Belangé Divers
FAISONS BATTRE LE COEUR DE CHARS
  • Nicolas Belangé
  • Ariane Martin
  • François Rouvier
  • Sabine Boureau
  • Alexis de Courson
  • Lauréline Bossu
  • Paul Boureau
  • Karine Philippeau
  • Pierre-Antoine Dhuicq
  • Christine Maître-Bollengier
  • Baptiste Thillay
  • Lydie Laneau
  • Christopher Ravoisier
  • Anna de Courson
  • Sébastien Pasquier
  • Agnès Aglave-Lucas
  • Jean-Michel Martelli
  • Sophie Legrusley
  • Jean-Baptiste Bretonnière
Loïc Cadiou
Loïc Cadiou Divers
TOUS UNIS POUR CHARS
  • Loïc Cadiou
  • Carole Bouillonnec
  • Vincent Delchoque
  • Véronique Démoulin
  • Sébastien Ravoisier
  • Axelle Legrand
  • Christophe Bourgois
  • Nadege Ravoisier
  • Pierre Démoulin
  • Sheïla Depuille
  • Romain Bouilliant
  • Valérie Bourgois
  • Sébastian Latoska
  • Betty Douinot
  • Cédric Le Guevel
  • Anne-Marie Jouault
  • Marc Vaidie
  • Martine Jouen
  • Kilian Lethiais
  • Patricia Deboval
  • Enzo Grimaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Evelyne Bossu
Evelyne Bossu (19 élus) Agir ensemble pour chars 		352 100,00%
  • Evelyne Bossu
  • Nicolas Belangé
  • Ariane Martin
  • Xavier Bachelet
  • Carole Bouillonnec
  • Philippe Chauvet
  • Agnès Aglave-Lucas
  • Nicolas Prioux
  • Sheïla Depuille
  • Sébastien Ravoisier
  • Sandrine Lhorset
  • Pierre-Antoine Dhuicq
  • Sylviane Lepape
  • Gérard Gennisson
  • Nathalie Grom
  • Vincent Delchoque
  • Caroline Bourg
  • Jean-Pierre Bazin
  • Patricia Chaillou-Lepareur
Participation au scrutin Chars
Taux de participation 32,61%
Taux d'abstention 67,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 418

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Danièle Roux
Danièle Roux (15 élus) Chars horizon 2020 		499 56,38%
  • Danièle Roux
  • Gilles Wagnon
  • Evelyne Bossu
  • Xavier Bachelet
  • Ariane Martin
  • Jean Maurey
  • Leila Nicoise
  • Christian Leplus
  • Martine Videcoq
  • Olivier Quillet
  • Isabelle Bailleau
  • Nicolas Prioux
  • Carole Bouillonnec
  • Sebastien Ravoisier
  • Florence Bilinski
Jean-Claude Dauvel
Jean-Claude Dauvel (4 élus) Chars renouveau 		386 43,61%
  • Jean-Claude Dauvel
  • Chantal Benier
  • Philippe Chauvet
  • Véronique Bataillon
Participation au scrutin Chars
Taux de participation 73,41%
Taux d'abstention 26,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,32%
Nombre de votants 925

Villes voisines de Chars

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