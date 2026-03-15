Résultat de l'élection municipale 2026 à Chars : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chars [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chars sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chars.
L'actu des élections municipales 2026 à Chars
13:45 - Quelle a été l'évolution des impôts locaux à Chars depuis 2020 ?
Alors que les taxes locales à Chars n'ont pas varié entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,87 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 30 800 euros la même année. Une somme loin des 445 770 € enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Chars s'est établi à 31,81 % en 2024 (contre 14,63 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Chars a représenté 749 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 737 € relevés en 2020.
11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Chars
À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Chars, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. Unique liste en présence, la liste menée par Evelyne Bossu a naturellement engrangé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Chars, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Lors des résultats des élections municipales cette fois, l'enjeu sera de voir si une opposition émerge contre cette mainmise. La liste des candidatures apporte assurément d'ores et déjà une première réponse.
09:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Chars ?
À l’occasion des élections municipales 2026, les électeurs de Chars devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Chars sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chars
|Tête de listeListe
|
Nicolas Belangé
Divers
FAISONS BATTRE LE COEUR DE CHARS
|
|
Loïc Cadiou
Divers
TOUS UNIS POUR CHARS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Evelyne Bossu (19 élus) Agir ensemble pour chars
|352
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Chars
|Taux de participation
|32,61%
|Taux d'abstention
|67,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|418
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Danièle Roux (15 élus) Chars horizon 2020
|499
|56,38%
|
|Jean-Claude Dauvel (4 élus) Chars renouveau
|386
|43,61%
|
|Participation au scrutin
|Chars
|Taux de participation
|73,41%
|Taux d'abstention
|26,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,32%
|Nombre de votants
|925
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