Résultat municipale 2026 à Chars (95750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chars, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chars [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas BELANGÉ
Nicolas BELANGÉ (17 élus) FAISONS BATTRE LE COEUR DE CHARS 		587 75,94%
  • Nicolas BELANGÉ
  • Ariane MARTIN
  • François ROUVIER
  • Sabine BOUREAU
  • Alexis DE COURSON
  • Lauréline BOSSU
  • Paul BOUREAU
  • Karine PHILIPPEAU
  • Pierre-Antoine DHUICQ
  • Christine MAÎTRE-BOLLENGIER
  • Baptiste THILLAY
  • Lydie LANEAU
  • Christopher RAVOISIER
  • Anna DE COURSON
  • Sébastien PASQUIER
  • Agnès AGLAVE-LUCAS
  • Jean-Michel MARTELLI
Loïc CADIOU
Loïc CADIOU (2 élus) TOUS UNIS POUR CHARS 		186 24,06%
  • Loïc CADIOU
  • Carole BOUILLONNEC
Participation au scrutin Chars
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 790

Source : ministère de l’Intérieur

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