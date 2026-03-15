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19:21 - Élections municipales à Chars : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Chars, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 017 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 118 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 114 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 27,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 689 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Chars incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Chars ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Chars il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 29,09% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis talonnait Emmanuel Macron dans la commune avec 50,84% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,78% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Chars comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 42,65% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,94% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 46,87% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Anne Sicard.

16:58 - Chars : 32,61 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de cette municipale à Chars, l'abstention jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. L'abstention atteignait 67,39 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux), en pleine épidémie de Covid à l'époque. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 17,59 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,19 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 26,35 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,85 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote de Chars nettement ancré à droite il y a deux ans Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Chars. Les Européennes du printemps 2024 à Chars avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,65%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 10,59% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Chars avaient ensuite propulsé aux avants-postes Anne Sicard (Rassemblement National) avec 42,94% au premier tour, devant Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) avec 25,84%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Anne Sicard culminant à 46,87% des votes dans la localité.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Chars ? La physionomie politique de Chars dessine un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Chars plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 29,09% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,97%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,84% pour Marine Le Pen, contre 49,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Chars portaient leur choix sur Philippe Pierre (RN) avec 31,78% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,98% des voix.

12:58 - Quelle a été l'évolution des impôts locaux à Chars depuis 2020 ? Alors que les taxes locales à Chars n'ont pas varié entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,87 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 30 800 euros la même année. Une somme loin des 445 770 € enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Chars s'est établi à 31,81 % en 2024 (contre 14,63 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Chars a représenté 749 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 737 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Chars À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Chars, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. Unique liste en présence, la liste menée par Evelyne Bossu a naturellement engrangé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Chars, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Lors des résultats des élections municipales cette fois, l'enjeu sera de voir si une opposition émerge contre cette mainmise. La liste des candidatures apporte assurément d'ores et déjà une première réponse.