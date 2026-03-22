Résultat municipale 2026 à Chartres-de-Bretagne (35131) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres-de-Bretagne est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Chartres-de-Bretagne, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres-de-Bretagne [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|David LE BORGNE (22 élus) Nouvel Élan
|1 647
|52,40%
|
|Patrick GEFFROY (7 élus) CHARTRES CITOYENNE
|1 496
|47,60%
|
|Participation au scrutin
|Chartres-de-Bretagne Partiels *
|Taux de participation
|53,76%
|Taux d'abstention
|46,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Nombre de votants
|3 342
* Résultats partiels sur 33% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chartres-de-Bretagne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David LE BORGNE (Ballotage) Nouvel Élan
|1 340
|38,84%
|Patrick GEFFROY (Ballotage) CHARTRES CITOYENNE
|1 085
|31,45%
|Dominique BONNIOU (Ballotage) Chartres-de-Bretagne Agir Ensemble pour Demain
|1 025
|29,71%
|Participation au scrutin
|Chartres-de-Bretagne
|Taux de participation
|57,36%
|Taux d'abstention
|42,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|3 565
Election municipale 2026 à Chartres-de-Bretagne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chartres-de-Bretagne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chartres-de-Bretagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Chartres-de-Bretagne
18:38 - Comment Chartres-de-Bretagne a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Les Européennes de 2024 à Chartres-de-Bretagne avaient vu s'imposer la liste de Raphaël Glucksmann (22,86%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 19,93% des votes. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Chartres-de-Bretagne plébiscitaient ensuite Nicolas Boucher (Majorité présidentielle) avec 35,69% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nicolas Boucher culminant à 41,49% des voix localement. Le contexte politique de Chartres-de-Bretagne a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune reflétait une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.
15:57 - Le résultat des dernières élections municipales à Chartres-de-Bretagne
Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Chartres-de-Bretagne se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. Seule en lice, 'Chartres éco-responsable et solidaire' a logiquement obtenu 1 288 soutiens (100,00%) dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Chartres-de-Bretagne, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Six années après ce scrutin sans véritable compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez parlant a déjà été apporté.
13:58 - À Chartres-de-Bretagne, Patrick Geffroy et David Le Borgne s'affrontent ce dimanche
Comme l'indique la liste des candidats pour le second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Patrick Geffroy sous l'étiquette LDVG et David Le Borgne sous l'étiquette LDVG. À noter que Dominique Bonniou (Divers gauche), qui pouvait participer grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. Les 9 bureaux de vote de la commune de Chartres-de-Bretagne ferment à 18 heures.
11:59 - David Le Borgne et Patrick Geffroy aux premières places la semaine dernière
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Chartres-de-Bretagne, c'est David Le Borgne (Divers gauche) qui a pris la pole position avec 38,84 % des voix. Patrick Geffroy (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 31,45 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 29,71 %, Dominique Bonniou (Divers gauche) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Chartres-de-Bretagne, le vote a enregistré une participation de 57,36 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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