Résultat municipale 2026 à Chartres-de-Bretagne (35131) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres-de-Bretagne est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Chartres-de-Bretagne, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres-de-Bretagne [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
David LE BORGNE
David LE BORGNE (22 élus) Nouvel Élan 		1 647 52,40%
  • David LE BORGNE
  • Anne BOUTEILLER
  • Jean-Yves TONNELIER
  • Dina JOALLAND
  • Théo BOLZER
  • Karine RUBAUD
  • Olivier RABEAU
  • Marie MAUTALENT
  • Damien BLOUIN
  • Jacqueline DAGORNE
  • Roger DANGÉ
  • Alexane HELIN
  • Dominique CORDEIRO
  • Béatrice STRALKOWSKI
  • Fathi BENDARRAZ
  • Jocelyne SUHARD
  • Éric ROUAULT
  • Nathalie LE MOINE
  • Paul GIRAUD
  • Katia GARNIER
  • Fabrice PLOTEAU
  • Nolwenn LEDUC
Patrick GEFFROY
Patrick GEFFROY (7 élus) CHARTRES CITOYENNE 		1 496 47,60%
  • Patrick GEFFROY
  • Nathalie BENTZ
  • Matthieu ROGIER-GUILLEROT
  • Florence POULAIN
  • Jérôme ALLAIN
  • Catherine BONNET
  • Jean-Pierre DESPAS
Participation au scrutin Chartres-de-Bretagne Partiels *
Taux de participation 53,76%
Taux d'abstention 46,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 3 342

* Résultats partiels sur 33% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Chartres-de-Bretagne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David LE BORGNE
David LE BORGNE (Ballotage) Nouvel Élan 		1 340 38,84%
Patrick GEFFROY
Patrick GEFFROY (Ballotage) CHARTRES CITOYENNE 		1 085 31,45%
Dominique BONNIOU
Dominique BONNIOU (Ballotage) Chartres-de-Bretagne Agir Ensemble pour Demain 		1 025 29,71%
Participation au scrutin Chartres-de-Bretagne
Taux de participation 57,36%
Taux d'abstention 42,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 3 565

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