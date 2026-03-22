Résultat de l'élection municipale 2026 à Chartres : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chartres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chartres.
L'actu des élections municipales 2026 à Chartres
11:50 - Quels étaient les résultats des élections à Chartres dimanche dernier ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Chartres, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 46,86 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Ladislas Vergne (Divers droite) qui a pris la tête en récoltant 39,78 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-Pierre Gorges (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 30,19 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-François Bridet (Union de la gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Mathieu Brétillard, avec la nuance Extrême droite, a récolté 6,89 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chartres
Le deuxième tour des élections municipales à Chartres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ladislas Vergne
Liste divers droite
CHARTRES DEMAIN
|
|
Jean-Pierre Gorges
Liste divers droite
Chartres C'Vous !
|
|
Jean-François Bridet
Liste d'union à gauche
CHARTRES EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chartres
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ladislas VERGNE (Ballotage) CHARTRES DEMAIN
|5 571
|39,78%
|Jean-Pierre GORGES (Ballotage) Chartres C'Vous !
|4 227
|30,19%
|Jean-François BRIDET (Ballotage) CHARTRES EN COMMUN
|3 069
|21,92%
|Mathieu BRÉTILLARD "A CHARTRES, Tous unis avec l'Union Des Droites !"
|965
|6,89%
|Vincent CHEVROLLIER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|171
|1,22%
|Participation au scrutin
|Chartres
|Taux de participation
|53,14%
|Taux d'abstention
|46,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|14 255
Source : ministère de l’Intérieur
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