Résultat de l'élection municipale 2026 à Chartres : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chartres

Le deuxième tour des élections municipales à Chartres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ladislas Vergne
Ladislas Vergne Liste divers droite
CHARTRES DEMAIN
  • Ladislas Vergne
  • Sophie Toudy-Clement
  • Alexandre Djavadian
  • Véronique Domagalski
  • Frédéric Conord
  • Nadia Leger
  • Patrick Petit
  • Stéphanie Gautrin
  • Kévin Poulin
  • Sandra Renda
  • Jean-Baptiste Seff
  • Ingrid Barthe
  • Frédéric Guincetre
  • Sandrine Potier
  • Süleyman Mumcu
  • Nathalie Mardelet
  • Jean-François Grimaud
  • Léa Buté
  • Hervé Coulaud
  • Bélinda Bernard
  • Cyril Bouthellier
  • Louise Véron
  • Cyril Robinson
  • Malika Vilain
  • Gildas Lahalle
  • Claudine Tour
  • Francis Buisson
  • Hélène Michau
  • Gérard Vinois
  • Astou Sakho
  • Emilien Corbe
  • Akram Drissi
  • François Demasi
  • Nathalie Vayer
  • Noël Andreucci
  • Marie-José Fabbro
  • Thierry Charles
  • Aurélie Marty
  • Maurice Leduc
  • Sophie Bray
  • Jean-Pierre Gladieux
Jean-Pierre Gorges
Jean-Pierre Gorges Liste divers droite
Chartres C'Vous !
  • Jean-Pierre Gorges
  • Elisabeth Fromont
  • Franck Masselus
  • Karine Dorange
  • Richard Lizurey
  • Isabelle Mesnard
  • Laurent Lhuillery
  • Sophie Goret
  • Guillaume Bonnet
  • Maria Jebli-Chedeville
  • Fabien Standaert
  • Isabelle Vincent
  • Christophe Caplain
  • Lucie M'Faddel
  • Hervé Paraut
  • Agnès Ventura
  • Benoît Laval
  • Martine Mokhtar
  • Philippe Charpentier
  • Sophie Ammeux-Tudryn
  • Philippe Praud
  • Barbara Gombert
  • Claude Bourseguin
  • Andréa Parent
  • Pape Barry
  • Emmanuelle Ferrand
  • Patrick Geroudet
  • Bibiane Mayinda Zobela - Serena
  • Hugues d'Alès
  • Dominique Dutartre
  • Antoine Crochon
  • Stella Devred
  • Joël Le Gall
  • Margaux Page
  • Sasa Mitrovic
  • Laure Hammouche
  • Thomas Boureau
  • Brigitte Guégan
  • Isaam Metrouh
  • Laurence Joly
Jean-François Bridet
Jean-François Bridet Liste d'union à gauche
CHARTRES EN COMMUN
  • Jean-François Bridet
  • Sylvie Torre
  • Fernand Carre
  • Barbaras Ngassa
  • Frédéric Serval
  • Aïssata Gadjio
  • Alexis Gouhier
  • Sabine Guitel
  • Allan Meule
  • Léa Tourret
  • Olivier Maupu
  • Céline Gauthier
  • Thomas Périer
  • Emma Lauro
  • François Roumet
  • Norah Henriques
  • Baptiste Pain
  • Sylvie Kessler
  • Eric Wolff
  • Fouzia Laarif
  • Vincent Adjibi
  • Johanne Brierre
  • Nasser Al Awad
  • Muriel Mottin
  • Nathan Beaudout
  • Véronique Chartrain
  • Jérôme Leray
  • Anne Loubeau
  • Gérard Leray
  • Marion Boulay
  • Christophe Doublier
  • Nabila Lakehal
  • Mhamed Behillil
  • Sophie Sinatti
  • Victor Latru
  • Isabelle Vilespy
  • Patrick Chenevrel
  • Michelle Izel
  • Yves Terrades
  • Jacqueline Marre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chartres

Tête de listeListe Voix % des voix
Ladislas VERGNE
Ladislas VERGNE (Ballotage) CHARTRES DEMAIN 		5 571 39,78%
Jean-Pierre GORGES
Jean-Pierre GORGES (Ballotage) Chartres C'Vous ! 		4 227 30,19%
Jean-François BRIDET
Jean-François BRIDET (Ballotage) CHARTRES EN COMMUN 		3 069 21,92%
Mathieu BRÉTILLARD
Mathieu BRÉTILLARD "A CHARTRES, Tous unis avec l'Union Des Droites !" 		965 6,89%
Vincent CHEVROLLIER
Vincent CHEVROLLIER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		171 1,22%
Participation au scrutin Chartres
Taux de participation 53,14%
Taux d'abstention 46,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 14 255

Source : ministère de l’Intérieur

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