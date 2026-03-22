Résultat de l'élection municipale 2026 à Chartres : les résultats du 2e tour

Programme de Ladislas Vergne à Chartres (CHARTRES DEMAIN)

Engagement pour la santé

Le candidat, Ladislas VERGNE, met en avant la nécessité d'attirer des médecins dans la ville de Chartres. Il propose d'implanter des médecins salariés dans des maisons médicales de proximité pour améliorer l'accès aux soins. Cette initiative vise à répondre aux besoins de santé des habitants, en particulier dans les quartiers les plus touchés.

Développement économique local

Une des priorités du programme est de soutenir le commerce local en instaurant une heure de parking gratuite dans le centre-ville. Cela vise à inciter les habitants à consommer davantage à Chartres et à soutenir les commerces indépendants. Le candidat souhaite également attirer des enseignes nationales pour dynamiser l'économie locale.

Aménagement urbain durable

Le projet inclut la création de places vertes et la revégétalisation de certaines zones de Chartres. L'objectif est de réduire le bétonnage et de favoriser un environnement urbain plus agréable et sain. Cela comprend également des initiatives pour désimperméabiliser les cours d'école et créer de nouveaux jardins.

Sécurité et solidarité

Le candidat propose de doubler les effectifs de la police municipale pour renforcer la sécurité dans la ville. En parallèle, il met l'accent sur la solidarité envers les aînés, avec des initiatives comme le renforcement de l'épicerie solidaire. Ces mesures visent à créer un environnement plus sûr et solidaire pour tous les habitants de Chartres.