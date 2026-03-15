Résultat municipale 2026 à Charvieu-Chavagneux (38230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Charvieu-Chavagneux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Charvieu-Chavagneux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Charvieu-Chavagneux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard DEZEMPTE
Gérard DEZEMPTE (26 élus) Préserver l'existant et progresser ensemble avec Gerard Dézempté 		1 991 50,57%
  • Gérard DEZEMPTE
  • Jeanine FAILLA
  • Jean-Luc ZULIANI
  • Sandrine POZZOBON-MAITRE
  • Frédéric CERVERA
  • Annick GALLEGO
  • René LASSELIN
  • Emilie ROUSSOT
  • Jonathan BEL
  • Françoise COURVOISIER
  • Frédéric BOYER
  • Valérie PELERIN
  • Laurent ROUSSET
  • Myriam REGNIER
  • Daniel DOS SANTOS
  • Audrey SEQUEIRA
  • Franck GUENDJIAN
  • Soizic REQUIN-DELFAU
  • Jean-Michel CHOUVIER
  • Magali SOLOMBRINO
  • Christophe FERREIRA
  • Laurinda DUMONT
  • Franck ATTIA
  • Magali ZUK
  • Bruno LINOSSI
  • Angélique CASTAGNO
Fabien GAUTHIER
Fabien GAUTHIER (4 élus) Un nouvel élan pour Charvieu-Chavagneux 		1 099 27,91%
  • Fabien GAUTHIER
  • Elodie BARBIER
  • Jean-François RODRIGUEZ
  • Tiffany CARUS
Mamadou DISSA
Mamadou DISSA (3 élus) CHARVIEU-CHAVAGNEUX L'AVENIR AUTREMENT 		847 21,51%
  • Mamadou DISSA
  • Fouzia ZAHAR
  • Gaël GONCALVES
Participation au scrutin Charvieu-Chavagneux
Taux de participation 62,43%
Taux d'abstention 37,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 3 982

Source : ministère de l’Intérieur

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