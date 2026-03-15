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19:18 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Charvieu-Chavagneux La structure démographique et socio-économique de Charvieu-Chavagneux façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 41% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,44%. Un salaire moyen mensuel net de 2 479 €/mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 4182 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,60% et d'une population étrangère de 7,07% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Charvieu-Chavagneux mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,64% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Charvieu-Chavagneux Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections locales à Charvieu-Chavagneux il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 33,03% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,70% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 36,03% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti nationaliste validait 59,84% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 48,01% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 52,30% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 61,25% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Alexis Jolly.

16:58 - Résultats électoraux à Charvieu-Chavagneux : le point sur la participation Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Charvieu-Chavagneux, l'abstention frappait 48,51 % du corps électoral, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le scrutin avait été maintenu en pleine épidémie de coronavirus. Rappelons que les élections municipales demeurent en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 26,16 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 53,00 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 36,89 %, loin des 61,49 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone frappée par un fort abstentionnisme. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Charvieu-Chavagneux, ce paramètre jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Comment Charvieu-Chavagneux a-t-elle voté l'année de la dissolution ? L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Charvieu-Chavagneux restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Charvieu-Chavagneux s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,01%), challengée par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (14,61%) et Valérie Hayer (8,44%). Alexis Jolly (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Charvieu-Chavagneux après la dissolution avec 52,30%. Yaqine Di Spigno (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 26,29%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Alexis Jolly culminant à 61,25% des voix dans la localité.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Charvieu-Chavagneux ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Charvieu-Chavagneux était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 33,03% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 23,31%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,70% pour Marine Le Pen, contre 45,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Charvieu-Chavagneux soutenaient en priorité Alexis Jolly (RN) avec 36,03% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,84% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Charvieu-Chavagneux comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - À Charvieu-Chavagneux, le montant de la fiscalité locale est stable Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Charvieu-Chavagneux, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,01 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 42 100 euros la même année, en net recul par rapport aux quelque 1,83204 million d'euros enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Charvieu-Chavagneux a évolué pour se fixer à 38,17 % en 2024 (contre 22,27 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Charvieu-Chavagneux a représenté 865 € en 2024 contre 828 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Charvieu-Chavagneux Les résultats des dernières municipales à Charvieu-Chavagneux ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Gérard Dezempte (Divers droite) a terminé en tête avec 63,99% des suffrages. Sur la seconde marche, Mamadou Dissa (Divers centre) a capté 36,00% des votes. Cette victoire au premier tour de Gérard Dezempte a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Charvieu-Chavagneux, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette suprématie ce dimanche, la minorité devra récolter bien plus de bulletins, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.