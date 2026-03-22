Résultat municipale 2026 à Chasné-sur-Illet (35250) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chasné-sur-Illet est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Chasné-sur-Illet, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chasné-sur-Illet [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Bertrand BONENFANT
Bertrand BONENFANT RÉUSSIR CHASNÉ 		270 53,89%
Eric LEVENEZ
Eric LEVENEZ AVEC VOUS POUR CHASNÉ 2026 		231 46,11%
Participation au scrutin Chasné-sur-Illet Partiels *
Taux de participation 69,06%
Taux d'abstention 30,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,19%
Nombre de votants 520

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Chasné-sur-Illet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric LEVENEZ
Eric LEVENEZ (Ballotage) AVEC VOUS POUR CHASNÉ 2026 		402 44,13%
Bertrand BONENFANT
Bertrand BONENFANT (Ballotage) RÉUSSIR CHASNÉ 		349 38,31%
Laura LEBLANC
Laura LEBLANC (Ballotage) Avançons pour Chasné 		160 17,56%
Participation au scrutin Chasné-sur-Illet
Taux de participation 68,85%
Taux d'abstention 31,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 924

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