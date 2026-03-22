Résultat municipale 2026 à Chasné-sur-Illet (35250) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chasné-sur-Illet est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Chasné-sur-Illet, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chasné-sur-Illet [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Bertrand BONENFANT RÉUSSIR CHASNÉ
|270
|53,89%
|Eric LEVENEZ AVEC VOUS POUR CHASNÉ 2026
|231
|46,11%
|Participation au scrutin
|Chasné-sur-Illet Partiels *
|Taux de participation
|69,06%
|Taux d'abstention
|30,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,19%
|Nombre de votants
|520
* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chasné-sur-Illet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric LEVENEZ (Ballotage) AVEC VOUS POUR CHASNÉ 2026
|402
|44,13%
|Bertrand BONENFANT (Ballotage) RÉUSSIR CHASNÉ
|349
|38,31%
|Laura LEBLANC (Ballotage) Avançons pour Chasné
|160
|17,56%
|Participation au scrutin
|Chasné-sur-Illet
|Taux de participation
|68,85%
|Taux d'abstention
|31,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,43%
|Nombre de votants
|924
Election municipale 2026 à Chasné-sur-Illet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chasné-sur-Illet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chasné-sur-Illet.
L'actu des élections municipales 2026 à Chasné-sur-Illet
18:38 - Chasné-sur-Illet : retour sur le vote de l'année de la dissolution
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Chasné-sur-Illet, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (23,81%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Chasné-sur-Illet avaient ensuite propulsé aux avants-postes Tristan Lahais (Union de la gauche) avec 45,06% au premier tour, devant Laurence Maillart-Méhaignerie (Majorité présidentielle) avec 27,99%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Tristan Lahais culminant à 49,11% des suffrages exprimés dans la commune. La physionomie politique de Chasné-sur-Illet a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire de sensibilité de gauche.
15:57 - Élections municipales 2020 : la victoire de Benoît Michot à Chasné-sur-Illet
Les équilibres politiques locaux actuels restent, plus que jamais, marqués par l'issue des dernières élections municipales en date à Chasné-sur-Illet. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour chasné' menée par Benoît Michot a logiquement recueilli 335 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Chasné-sur-Illet, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. Avec la publication des candidatures, un début de réponse significatif a déjà été donné.
13:58 - Qui est encore en lice à Chasné-sur-Illet pour le 2e tour des élections 2026 ?
Selon la liste des candidats au deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel final oppose donc ce dimanche Bertrand Bonenfant sous l'étiquette DIV ("Réussir Chasné") et la liste "Avec Vous Pour Chasné 2026" emmenée par Eric Levenez (DIV). Il convient de mentionner le retrait de Laura Leblanc, qui pouvait pourtant briguer la mairie après un score initial qualificatif. Les 2 bureaux de vote de la commune de Chasné-sur-Illet sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les 1 342 inscrits sur les listes électorales.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Chasné-sur-Illet ?
Les élections municipales 2026 à Chasné-sur-Illet ont vu Eric Levenez terminer en tête il y a une semaine avec 44,13 % des bulletins valides. À sa suite, Bertrand Bonenfant est arrivé en deuxième position avec 38,31 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Laura Leblanc a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Chasné-sur-Illet, l'élection a enregistré une participation de 68,85 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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