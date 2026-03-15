Résultat municipale 2026 à Chassal-Molinges (39360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chassal-Molinges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chassal-Molinges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chassal-Molinges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc DELACROIX
Jean-Luc DELACROIX (15 élus) Vous : Notre Priorité 		305 57,01%
  • Jean-Luc DELACROIX
  • Sandrine LEBOSSÉ
  • Thierry NICOD
  • Valérie BEGUET
  • Quentin CASTAGNA
  • Corinne LORGE
  • Alexandre LEONI
  • Manon GRANDCLEMENT
  • Samuel COLIN
  • Inès CHAROEUNVONG
  • Sébastien BON
  • Laetitia VELLUT
  • Medy ROUILLER
  • Patricia SECRETANT
  • Martial ROCHET
Jean-François DEMARCHI
Jean-François DEMARCHI (4 élus) AVEC VOUS, ALLONS PLUS LOIN 		230 42,99%
  • Jean-François DEMARCHI
  • Amandine BERLUCCHI
  • Jean-Jacques BARONI
  • Monique PORCHEREL
Participation au scrutin Chassal-Molinges
Taux de participation 71,47%
Taux d'abstention 28,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 551

Source : ministère de l’Intérieur

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