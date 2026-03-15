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19:18 - Les défis socio-économiques de Chassal-Molinges et leurs implications électorales Quel impact auront les électeurs de Chassal-Molinges sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 144 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,99%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,79%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 488 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,98% et d'une population étrangère de 7,86% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Chassal-Molinges mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,01% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le RN tente toujours plus les électeurs de Chassal-Molinges Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière municipale à Chassal-Molinges en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 34,94% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,12% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 24,71% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Chassal-Molinges comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,84% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 45,23% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 44,07% le dimanche suivant.

16:58 - Chassal-Molinges : 60,29 % de votants aux dernières municipales En parallèle des élections municipales, le degré d'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Chassal-Molinges. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 39,71 % des électeurs (en fort retrait face aux 55,3 % nationaux) alors que le Covid se propageait dans la population. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part fixé à 27,92 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 53,76 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 37,76 %, loin des 54,91 % affichés aux législatives de 2022. Décortiquer ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Chassal-Molinges comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Chassal-Molinges ? La préférence des électeurs de Chassal-Molinges a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (47,84%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Chassal-Molinges avaient ensuite favorisé Thierry Mosca (Rassemblement National) avec 45,23% au premier tour, devant Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) avec 29,46%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Marie-Christine Dalloz (Les Républicains), avec 55,93%.

14:57 - Dernière présidentielle à Chassal-Molinges : les points à retenir Globalement, le paysage électoral fait de Chassal-Molinges une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Chassal-Molinges privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (34,94%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 20,63%. Lors de la finale de l'élection à Chassal-Molinges, les électeurs accordaient 56,12% pour Marine Le Pen, contre 43,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Chassal-Molinges portaient leur choix sur Marie-Christine Dalloz (LR) avec 34,71% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,78% des suffrages.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Chassal-Molinges En matière d'impôts locaux à Chassal-Molinges, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 040 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 711 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 46,36 % en 2024 (contre 21,95 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 7 200 euros en 2024, loin des 109 800 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 9,53 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières municipales à Chassal-Molinges Les résultats des précédentes municipales à Chassal-Molinges ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier vote à l'époque, Jean-François Demarchi a terminé en tête en totalisant 50,90% des voix. Sur la seconde marche, Philippe Chapotot a recueilli 217 votes (49,09%). Ce triomphe au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Chassal-Molinges, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour les opposants, renverser une majorité aussi écrasante sera ce dimanche un défi colossal, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.