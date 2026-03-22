Résultat municipale 2026 à Chasse-sur-Rhône (38670) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chasse-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chasse-sur-Rhône, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chasse-sur-Rhône [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe BOUVIER (23 élus) Chasse nouvelle ère
|1 249
|54,40%
|
|Muriel DANIELE (6 élus) Chassères avant tout
|1 047
|45,60%
|
|Participation au scrutin
|Chasse-sur-Rhône
|Taux de participation
|56,35%
|Taux d'abstention
|43,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|2 343
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chasse-sur-Rhône - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe BOUVIER (Ballotage) Chasse nouvelle ère
|1 072
|47,75%
|Muriel DANIELE (Ballotage) Chassères avant tout
|766
|34,12%
|Laurence BRUMANA (Ballotage) CHASSE AMBITION COMM'UNE
|407
|18,13%
|Participation au scrutin
|Chasse-sur-Rhône
|Taux de participation
|55,44%
|Taux d'abstention
|44,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|2 303
Election municipale 2026 à Chasse-sur-Rhône [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chasse-sur-Rhône sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chasse-sur-Rhône.
L'actu des élections municipales 2026 à Chasse-sur-Rhône
18:39 - Qui a gagné les scrutins en 2024 à Chasse-sur-Rhône ?
Les élections des députés à Chasse-sur-Rhône organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 42,74% au premier tour, devant Cécile Michel (Union de la gauche) avec 29,34%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hanane Mansouri culminant à 53,97% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (41,88%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Chasse-sur-Rhône s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Chasse-sur-Rhône ?
L'étude des résultats des municipales de 2020 à Chasse-sur-Rhône est très instructive. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Christophe Bouvier (Divers gauche) a creusé l'écart avec 35,62% des voix. Derrière, Muriel Daniele (Divers droite) a recueilli 26,98% des votes. Claude Bosio (Divers centre) a suivi, réunissant 22,98% des électeurs. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Christophe Bouvier l'a finalement emporté avec 677 voix (45,37%), face à Claude Bosio rassemblant 408 électeurs (27,34%) et Muriel Daniele avec 407 votes (27,27%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement tiré parti du report de voix des listes de gauche, gagnant 133 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe des challengers se doit coûte que coûte de compter davantage de bulletins ce dimanche soir, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Chasse-sur-Rhône pour le 2e tour ?
Comme le précisent les candidatures pour le deuxième tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc la mission de départager Muriel Daniele (LEXD) et Christophe Bouvier (LDVG) pour le match retour ce dimanche. Malgré un score supérieur à 10 %, Laurence Brumana a décidé de ne pas concourir à cette élection finale. Les 4 bureaux de vote de la ville de Chasse-sur-Rhône fermeront leurs portes à 18 heures.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Chasse-sur-Rhône pour ce 2e tour des élections municipales ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Chasse-sur-Rhône, c'est Christophe Bouvier (Divers gauche) qui a terminé premier en s'adjugeant 47,75 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Muriel Daniele (Extrême droite) s'est classée deuxième avec 34,12 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Comme il y a six ans, Christophe Bouvier est resté au sommet du classement, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 12,13 points. Du côté des autres candidats, avec 18,13 %, Laurence Brumana, étiquetée Divers droite, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Chasse-sur-Rhône, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 44,56 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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