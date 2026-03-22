Résultat municipale 2026 à Chasse-sur-Rhône (38670) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chasse-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chasse-sur-Rhône, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chasse-sur-Rhône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BOUVIER
Christophe BOUVIER (23 élus) Chasse nouvelle ère 		1 249 54,40%
  • Christophe BOUVIER
  • Sonia DOUKKALI
  • Salah BOUCHAMA
  • Sandrine RENAUD
  • Maxime PROIA
  • Danielle BORDE SAIBI
  • Loïs BELLABES
  • Céline DEL OLMO
  • Rémy LANGLOIS
  • Magali PETIT
  • Vincent MENGIN
  • Anne VERMARE
  • Stéphane GANDINI
  • Sylvie RANDON-BERNET
  • Pierre BORG
  • Laure BERTHEL
  • Christian BUTY
  • Christine Isabelle FRECHOSO
  • André COMBIER
  • Stéphanie VIZCAINO
  • Mario BALSAMO
  • Catherine MARTIN
  • Jérôme MAZET
Muriel DANIELE
Muriel DANIELE (6 élus) Chassères avant tout 		1 047 45,60%
  • Muriel DANIELE
  • Kévin SALAS
  • Anabelle PARRA
  • Stéphane DUCHENE
  • Marie-Pierre TOURNIER
  • Patrick GOETINCK
Participation au scrutin Chasse-sur-Rhône
Taux de participation 56,35%
Taux d'abstention 43,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 2 343

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Chasse-sur-Rhône - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BOUVIER
Christophe BOUVIER (Ballotage) Chasse nouvelle ère 		1 072 47,75%
Muriel DANIELE
Muriel DANIELE (Ballotage) Chassères avant tout 		766 34,12%
Laurence BRUMANA
Laurence BRUMANA (Ballotage) CHASSE AMBITION COMM'UNE 		407 18,13%
Participation au scrutin Chasse-sur-Rhône
Taux de participation 55,44%
Taux d'abstention 44,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 2 303

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