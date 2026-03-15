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19:18 - Analyse démographique des municipales à Chasse-sur-Rhône Comment la population de Chasse-sur-Rhône peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,60% et une densité de population de 820 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,08%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2530 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,52% et d'une population immigrée de 14,24% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Chasse-sur-Rhône mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,94% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Quel est le poids du RN à Chasse-sur-Rhône ? Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Chasse-sur-Rhône en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 29,69% des votes lors du tour de chauffe, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la ville avec 50,02% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 29,47% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN validait 49,70% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 41,88% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 42,74% pour le tout nouveau ticket ciottiste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,97% lors du vote définitif et la victoire de Hanane Mansouri.

16:58 - À Chasse-sur-Rhône, 42,12 % de participation aux dernières municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Chasse-sur-Rhône s'était dressée jusqu'à 42,12 % lors du premier tour, une proportion assez classique alors que progressait le Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 2 798 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 73,15 % de participation. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 38,55 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 63,23 %. Juste avant, le scrutin européen avait attiré 47,41 % des électeurs locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent in fine le profil d'une contrée moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France. À l'occasion de ces municipales de 2026, le niveau de la participation jouera en définitive sur les résultats de Chasse-sur-Rhône.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Chasse-sur-Rhône a-t-elle voté ? L'exploration des résultats de 2024 confirme que Chasse-sur-Rhône restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (41,88%). Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Chasse-sur-Rhône près d'un mois plus tard avec 42,74%. Cécile Michel (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 29,34%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hanane Mansouri culminant à 53,97% des voix dans la commune.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Chasse-sur-Rhône ? Lors des législatives de 2022, les votants de Chasse-sur-Rhône portaient leur choix sur Benoit Auguste (RN) avec 29,47% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Caroline Abadie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,30%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Chasse-sur-Rhône voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 29,69% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 24,25%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,02% pour Marine Le Pen, contre 49,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Chasse-sur-Rhône comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - À Chasse-sur-Rhône, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales Avec la montée des prélèvements locaux à Chasse-sur-Rhône, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,65 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant près de 39 900 euros la même année. Un produit qui est loin des 880 760 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Chasse-sur-Rhône est passé à 35,13 % en 2024 (contre 16,23 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Chasse-sur-Rhône s'est établi à 1 161 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 888 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Chasse-sur-Rhône Les résultats des dernières élections municipales à Chasse-sur-Rhône ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Christophe Bouvier (Divers gauche) a raflé la première place avec 35,62% des voix. Deuxième, Muriel Daniele (Divers droite) a obtenu 412 bulletins valides (26,98%). Un large retard. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Christophe Bouvier l'a finalement emporté avec 677 bulletins (45,37%), face à Claude Bosio qui a obtenu 27,34% des électeurs inscrits et Muriel Daniele réunissant 27,27% des votants. L'avance de départ s'est confirmée et encore renforcée, débouchant sur une victoire écrasante et sans appel. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité du report de votes des listes de gauche, sécurisant 133 voix supplémentaires entre les deux tours.