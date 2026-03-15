Résultat municipale 2026 à Chasse-sur-Rhône (38670) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chasse-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chasse-sur-Rhône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chasse-sur-Rhône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BOUVIER
Christophe BOUVIER Chasse nouvelle ère 		1 072 47,75%
Muriel DANIELE
Muriel DANIELE Chassères avant tout 		766 34,12%
Laurence BRUMANA
Laurence BRUMANA CHASSE AMBITION COMM'UNE 		407 18,13%
Participation au scrutin Chasse-sur-Rhône
Taux de participation 55,44%
Taux d'abstention 44,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 2 303

Source : ministère de l’Intérieur

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