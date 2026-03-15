Résultat municipale 2026 à Chasselay (69380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chasselay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chasselay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chasselay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno LASSAUSAIE
Bruno LASSAUSAIE (20 élus) Chasselay, avec vous 		1 038 72,64%
  • Bruno LASSAUSAIE
  • Geneviève OBERGER
  • François GEELEN
  • Aurélie GHIRARDI
  • Franck DECRENISSE
  • Josiane SEIGNEUR
  • Philippe WOLF
  • Céline WISNIEWSKI
  • Marc GALMICHE
  • Frédérique BONIN-BRESSON
  • Steven BUSH
  • Julie CARRE
  • Arnaud DA COSTA OLIVEIRA
  • Cécile Marie Sophie MAURIN
  • Jean Antoine MARTIN
  • Corinne BOURGUIGNON ROSELLO
  • Vincent DESSEIGNE
  • Sophie WIBAUX
  • Pierre-François BRES
  • Isabelle ROUSSET
Mathieu BAZIN
Mathieu BAZIN (3 élus) Chasselay d'Abord 		391 27,36%
  • Mathieu BAZIN
  • Marion Sandrine MOIROUX
  • Louis-Adrien CROSNIER
Participation au scrutin Chasselay
Taux de participation 60,25%
Taux d'abstention 39,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 1 466

Source : ministère de l’Intérieur

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