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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chasselay Quelle influence les électeurs de Chasselay exercent-ils sur les résultats des élections municipales ? La répartition démographique peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,03% sont des personnes âgées. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 42,15%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (13,47%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,57%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (54,50%), témoignent d'une population instruite à Chasselay, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Vote RN à Chasselay : les données clés Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière élection municipale à Chasselay il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 15,39% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,88% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 14,16% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Chasselay comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 25,83% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 29,56% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 33,96% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Chasselay très mobilisés lors des scrutins L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Chasselay constituera un véritable pivot de cette élection municipale. Lors des municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 69,85 % lors du premier round, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays. C'étaient 678 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'à cause du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les isoloirs. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs arrêté à 18,92 %. Même si les logiques diffèrent selon le type d'élection, les législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. L'abstention aux législatives, mesurée à 43,71 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 23,23 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 36,56 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une localité moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Chasselay Le panorama politique de Chasselay a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,83%). Blandine Brocard (Majorité présidentielle) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Chasselay une vingtaine de jours plus tard avec 34,04%. Sasha Bitoum (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 29,56%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Blandine Brocard culminant à 49,31% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Chasselay : retour sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Chasselay soutenaient en priorité Blandine Brocard (Ensemble !) avec 32,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,99% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Chasselay votaient en priorité pour Emmanuel Macron (36,41%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 15,39%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,12% pour Emmanuel Macron, contre 32,88% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Chasselay une municipalité de tradition centriste.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité à Chasselay au cours des dernières années ? Pour ce qui est des contributions locales à Chasselay, le produit fiscal par ménage s'est établi à 749 euros en 2024 (dernière année connue) contre 731 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 26,12 % en 2024 (contre 15,09 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 36 230 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 543 010 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,75 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Chasselay Les résultats des dernières municipales à Chasselay ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Chasselay, notre village' a naturellement engrangé 576 suffrages (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Chasselay, ce décor pèsera irrémédiablement. Au moment des résultats des municipales à Chasselay, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse limpide a d'ores et déjà été fourni.