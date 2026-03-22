Résultat de l'élection municipale 2026 à Chassieu : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chassieu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chassieu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chassieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Chassieu
11:45 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Chassieu pour la municipale
Stéphane Dante (Divers droite) a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale à Chassieu la semaine dernière, avec 30,57 % des bulletins valides. À sa suite, Jean-Jacques Selles (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 29,19 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 20,71 %, Sylvaine Coponat, étiquetée Divers centre, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Laurent Primault, avec la nuance Rassemblement National, a récolté 19,53 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Chassieu, le vote a mobilisé 59,94 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chassieu
Le deuxième tour des élections municipales à Chassieu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Primault
Liste du Rassemblement National
Chassieu Renouveau
|
|
Jean-Jacques Selles
Liste divers droite
Chassieu Mon Seul Parti
|
|
Stéphane Dante
Liste divers droite
CHASSIEU DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chassieu
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane DANTE (Ballotage) CHASSIEU DEMAIN
|1 500
|30,57%
|Jean-Jacques SELLES (Ballotage) Chassieu Mon Seul Parti
|1 432
|29,19%
|Sylvaine COPONAT (Ballotage) ENSEMBLE POUR CHASSIEU
|1 016
|20,71%
|Laurent PRIMAULT (Ballotage) Chassieu Renouveau
|958
|19,53%
|Participation au scrutin
|Chassieu
|Taux de participation
|59,94%
|Taux d'abstention
|40,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|4 992
Source : ministère de l’Intérieur
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