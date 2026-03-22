Résultat de l'élection municipale 2026 à Chassieu : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chassieu

Le deuxième tour des élections municipales à Chassieu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Primault
Laurent Primault Liste du Rassemblement National
Chassieu Renouveau
  • Laurent Primault
  • Fatiha Sage
  • Jérôme Bernigaud
  • Christine Martinez
  • Charles Boivin
  • Colette Archimbaud
  • Evan Giband
  • Marie Durand
  • Thibault Sage
  • Anne Cruypenninck
  • Phlippe Carles
  • Bernadette Vignand
  • Christophe Morin
  • Agnès Verdu
  • Arnaud Charlet
  • Julie Cordero Mozo
  • Didier Colpaert
  • Valérie Beney
  • Patrice Picard
  • Joëlle Linarès
  • Eric Truchemotte
  • Maryse Teolis
  • Philippe Gache
  • Laurence Garnier
  • Robert Lazaro
  • Sylvie Besse
  • Adrien Vallin-Bidon
  • Monique Perrin
  • Yves Gauthier
  • Christiane Bichat
  • André Valour
  • Gisèle Gilbert
  • Jean Pomet
Jean-Jacques Selles
Jean-Jacques Selles Liste divers droite
Chassieu Mon Seul Parti
  • Jean-Jacques Selles
  • Christine Javelot
  • Gérard Arnaud
  • Catherine Barrau
  • Jean Marc Chaffringeon
  • Sabine Ferro
  • Pascal Bernard
  • Annie Lornage
  • Nicolas Chevret
  • Claudine Rosset
  • Bernard Dechenaux
  • Danièle Delay
  • Alain Mutzig
  • Aline Duret
  • Nicolas Claisse
  • Françoise Coudurier
  • Patrice Schmitt
  • Patricia Lescuyer
  • Franck Tahari
  • Jocelyne Theriaux
  • Thierry Gardette
  • Nathalie Valour
  • Bruno Ferro
  • Alix Bloch
  • Rodolphe Louemba
  • Chloé Boussardon
  • Abdeluahed Alkoztiti
  • Anne Jacoulot
  • Louis Martel
  • Pascale Lamende
  • Tom Barreira
  • Marie-Claude Clouzeau
  • Jean Pierre Danglehant
  • Marie-Claude Valsesia
  • Norbert Dacourt
Stéphane Dante
Stéphane Dante Liste divers droite
CHASSIEU DEMAIN
  • Stéphane Dante
  • Nicole Sibeud
  • Franck Chopard
  • Martine Iung
  • Michel Fourrier
  • Evelyne Mougin
  • Christian Morel
  • Delphine Fourrier
  • Hassen Megdiche
  • Anne Allonsius
  • Jacques Leca
  • Delphine Dannecker
  • Patrick Muraro
  • Raphaële Chevalier
  • Serge Fotsing
  • Chantal Chatrenet
  • Miguel Chaira
  • Sanaa Titraoui
  • Jérôme Barbier
  • Sylvaine Coponat
  • Michel Trux
  • Marie-Claude Boulmier
  • Laurent Brierre
  • Marie-Agnès Chapgier Laboissiere
  • Serge Desmoulins
  • Elisabeth Segaud
  • Nicolas Klein
  • Adeline Ferraton
  • Frédéric Magnetto
  • Nelly Lamourelle
  • Etienne Depaulis
  • Gabrielle Mallet
  • Noa Wiesner
  • Cécile Guichard
  • Guillaume Bouvatier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chassieu

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane DANTE
Stéphane DANTE (Ballotage) CHASSIEU DEMAIN 		1 500 30,57%
Jean-Jacques SELLES
Jean-Jacques SELLES (Ballotage) Chassieu Mon Seul Parti 		1 432 29,19%
Sylvaine COPONAT
Sylvaine COPONAT (Ballotage) ENSEMBLE POUR CHASSIEU 		1 016 20,71%
Laurent PRIMAULT
Laurent PRIMAULT (Ballotage) Chassieu Renouveau 		958 19,53%
Participation au scrutin Chassieu
Taux de participation 59,94%
Taux d'abstention 40,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 4 992

Source : ministère de l’Intérieur

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