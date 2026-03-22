Résultat de l'élection municipale 2026 à Chassieu : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Jacques Selles à Chassieu (Chassieu Mon Seul Parti)

Engagement Municipal

Le maire de Chassieu, élu en 2014, a consacré sa carrière à servir la commune et ses habitants. Il met en avant son attachement à la ville et son désir de poursuivre une action publique cohérente et stable. Son expérience est un atout pour répondre aux défis futurs de la commune.

Amélioration du Cadre de Vie

Le mandat 2026-2032 se concentre sur la création d'un environnement agréable pour les habitants de Chassieu. Des projets incluent la construction de nouveaux espaces verts et l'amélioration des infrastructures urbaines. L'objectif est d'adapter la ville aux enjeux climatiques tout en renforçant l'attractivité économique.

Éducation et Loisirs

Le développement des infrastructures éducatives est une priorité, avec des projets de réhabilitation et d'amélioration des écoles. Un centre de loisirs intergénérationnel est également prévu pour favoriser les échanges entre jeunes et seniors. La participation financière des ménages les plus fragiles sera également prise en compte pour garantir l'accès aux activités.

Bien Vieillir

Le soutien aux personnes âgées est essentiel, avec des initiatives pour lutter contre l'isolement et garantir l'autonomie. Le Pôle Seniors se concentre sur les besoins spécifiques des seniors en difficulté. L'objectif est de les rendre acteurs de leur vie tout en maîtrisant les dépenses publiques.