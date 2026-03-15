Résultat municipale 2026 à Chassieu (69680) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chassieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chassieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chassieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane DANTE
Stéphane DANTE CHASSIEU DEMAIN 		1 500 30,57%
Jean-Jacques SELLES
Jean-Jacques SELLES Chassieu Mon Seul Parti 		1 432 29,19%
Sylvaine COPONAT
Sylvaine COPONAT ENSEMBLE POUR CHASSIEU 		1 016 20,71%
Laurent PRIMAULT
Laurent PRIMAULT Chassieu Renouveau 		958 19,53%
Participation au scrutin Chassieu
Taux de participation 59,94%
Taux d'abstention 40,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 4 992

Source : ministère de l’Intérieur

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