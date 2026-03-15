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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chassieu En marge des élections municipales, Chassieu foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,42% de cadres pour 11 214 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 393 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 29,09% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 681 résidents étrangers, soit 6,07% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 358 € par mois, la ville aspire à un avenir prospère. En somme, Chassieu incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Municipales 2026 : vers une poussée du RN à Chassieu ? Le mouvement nationaliste ne parvenait pas à se hisser dans les listes qui comptent lors de l'élection municipale à Chassieu en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 20,58% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,37% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 17,85% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Chassieu comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 32,23% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,89% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,81% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Tiffany Joncour.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Chassieu ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 58,66 % à Chassieu lors des précédentes municipales (un niveau conforme à la tendance du pays), nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été marquée par une abstention à 19,79 % dans la ville (et donc 80,21 % de participation). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 42,19 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 26,99 %, contre 48,56 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En marge de cette élection municipale de 2026, cet élément pèsera en conséquence assurément sur les résultats de Chassieu.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Chassieu Pour le tour unique des européennes de 2024 à Chassieu, les choix s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,23%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Chassieu soutenaient en priorité Tiffany Joncour (Rassemblement National) avec 34,89% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Tiffany Joncour culminant à 53,81% des votes dans la localité. Le contexte politique de Chassieu a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Chassieu : les résultats à retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Chassieu soutenaient en priorité Sarah Tanzilli (Ensemble !) avec 33,52% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 70,57%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Chassieu était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 32,69% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 20,58%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,63% pour Emmanuel Macron, contre 37,37% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Chassieu une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres clés de Chassieu À Chassieu, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 1 690 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 598 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 30,68 % en 2024 (contre environ 19,65 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 83 410 € de recettes en 2024. Une somme loin des 2 696 750 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,49 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières élections à Chassieu Les forces politiques en présence sont à ce jour encore façonnées par le résultat du dernier scrutin communal à Chassieu. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean Jacques Selles (Divers droite) a imposé son rythme en obtenant 35,08% des voix. Derrière, Sylvaine Coponat (Les Républicains) a capté 878 voix (27,36%). Un large retard. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean Jacques Selles l'a finalement emporté avec 42,08% des bulletins, face à Sylvaine Coponat qui a obtenu 42,08% des votants et Joëlle Percet avec 483 suffrages (15,82%). L'élection s'est au final avérée beaucoup plus indécise que prévu, la candidate challengeuse réussissant à combler son retard grâce à un report de voix favorable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Sylvaine Coponat a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 407 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Chassieu, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser.