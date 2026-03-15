Résultat municipale 2026 à Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Château-Arnoux-Saint-Auban a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Château-Arnoux-Saint-Auban, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Château-Arnoux-Saint-Auban [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BERTRAND
Philippe BERTRAND (22 élus) CASA 2026 Le changement c'est avec VOUS ! 		1 171 50,09%
  • Philippe BERTRAND
  • Akouavi HOUNKPE
  • Romaric GIACOMINO
  • Edith CARMONA
  • Bernard FAVIER
  • Amandine BAGUE
  • Guy DELAHAYE
  • Chrystel RABELLINO
  • Marc GRAS
  • Patricia PIOZIN
  • Gérald GRANIER
  • Claire PEREZ
  • Lucas SCHWENCK
  • Iana POLEVAIA
  • Smaïl MEGUEDMI
  • Sylvie DORANDINI
  • Joey DE SOUSA DIAS
  • Emilie LEGENDRE
  • Jean-Luc BONNET
  • Laetitia DELATTRE
  • Moussadek AOUADI
  • Isabelle CHANOINE
René VILLARD
René VILLARD (7 élus) L'humain d'abord l'humain toujours 		1 167 49,91%
  • René VILLARD
  • Brigitte PIERRAT
  • Guillaume JULIEN
  • Francine OBELISCO
  • Gérard BENOIT
  • Frédérique BARDIES
  • Charles Michel BERBECHE
Participation au scrutin Château-Arnoux-Saint-Auban
Taux de participation 61,98%
Taux d'abstention 38,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 2 449

Source : ministère de l’Intérieur

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