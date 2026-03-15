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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Château-Arnoux-Saint-Auban : ce qu'il faut retenir La structure démographique et socio-économique de Château-Arnoux-Saint-Auban détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des municipales. Avec 29% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,83%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (60,61%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (78,67%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2522 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,23%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,57%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Château-Arnoux-Saint-Auban mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,05% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Château-Arnoux-Saint-Auban ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors des élections locales à Château-Arnoux-Saint-Auban en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 28,61% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 54,42% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 27,87% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN obtenait 45,64% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 40,01% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 44,74% pour le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 51,46% lors du vote définitif et la victoire de Christian Girard.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Château-Arnoux-Saint-Auban avant 2026 Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Château-Arnoux-Saint-Auban, l'abstention jouera un rôle déterminant sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 50,46 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 49,54 %) alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois fixé à 25,63 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 55,16 % en 2022 à seulement 35,52 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 49,27 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Château-Arnoux-Saint-Auban : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Château-Arnoux-Saint-Auban accordaient leurs suffrages à Christian Girard (Rassemblement National) avec 44,74% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christian Girard culminant à 51,46% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,01%). La situation politique de Château-Arnoux-Saint-Auban a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Château-Arnoux-Saint-Auban : retour sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Château-Arnoux-Saint-Auban soutenaient en priorité Delphine Bagarry (Nupes) avec 31,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,36%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Château-Arnoux-Saint-Auban qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,61% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 25,99%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,42% pour Marine Le Pen, contre 45,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse à Château-Arnoux-Saint-Auban En matière d'impôts locaux à Château-Arnoux-Saint-Auban, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 1 226 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 869 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 48,88 % en 2024 (contre environ 26,18 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 55 500 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 646 040 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 10,61 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Château-Arnoux-Saint-Auban À Château-Arnoux-Saint-Auban, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, René Villard (Parti communiste français) a pris les commandes en rassemblant 874 soutiens (47,52%). En deuxième position, Philippe Bertrand (Divers centre) a engrangé 37,62% des bulletins valides. Un delta important. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. René Villard l'a finalement emporté avec 50,15% des bulletins, face à Philippe Bertrand rassemblant 862 électeurs inscrits (39,19%) et Lisa Giachino réunissant 234 votants (10,64%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Parti communiste français a certainement bénéficié du report de votes des listes de gauche éliminées, engrangeant 229 voix supplémentaires entre les deux tours.