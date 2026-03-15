Résultat de l'élection municipale 2026 à Château-Gontier-sur-Mayenne : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Château-Gontier-sur-Mayenne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Château-Gontier-sur-Mayenne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Château-Gontier-sur-Mayenne.
L'actu des élections municipales 2026 à Château-Gontier-sur-Mayenne
12:05 - Premier tour des municipales à Château-Gontier-sur-Mayenne : horaires des 14 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales 2026, les citoyens de Château-Gontier-sur-Mayenne sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Château-Gontier-sur-Mayenne. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Château-Gontier-sur-Mayenne. Les résultats à Château-Gontier-sur-Mayenne seront publiés sur cette page dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Château-Gontier-sur-Mayenne
|Tête de listeListe
|
Philippe Henry
Liste d'union au centre
ENSEMBLE, CONTINUONS A OSER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Henry (31 élus) Agir pour notre ville nouvelle
|3 253
|73,68%
|
|Thomas Richou (4 élus) Votre nouvelle équipe : proche, ouverte et dynamique !
|1 162
|26,31%
|
|Participation au scrutin
|Château-Gontier-sur-Mayenne
|Taux de participation
|36,63%
|Taux d'abstention
|63,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 595
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Henry (27 élus) Horizon 2020 : notre avenir ensemble
|3 033
|62,10%
|
|François-Gonzague Meunier (3 élus) Tous mobilises
|980
|20,06%
|
|Yannick Ledroit (3 élus) Avec vous, agissons pour notre ville
|871
|17,83%
|
|Participation au scrutin
|Château-Gontier-sur-Mayenne
|Taux de participation
|63,64%
|Taux d'abstention
|36,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,57%
|Nombre de votants
|5 065
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