Résultat de l'élection municipale 2026 à Château-Gontier-sur-Mayenne : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Château-Gontier-sur-Mayenne

Tête de listeListe
Philippe Henry
Philippe Henry Liste d'union au centre
ENSEMBLE, CONTINUONS A OSER
  • Philippe Henry
  • Nolwenn Guerin
  • Vincent Saulnier
  • Christine Plessis
  • Benoît Lion
  • Céline Le Reste
  • Ronald Corvé
  • Bénédicte Ferry
  • Patrice Houtin
  • Anita Souply
  • David Boivin
  • Isabelle Elias
  • Yannick Ledroit
  • Perrine Beguin
  • Arnaud Thorigné
  • Margaux Seigneur
  • Laurent Rocher
  • Anne-Olivia Ameline
  • Philippe Delatour
  • Coralie Desgrouas
  • Mohammed Nouri
  • Margaux Bichot
  • Jacky Boutier
  • Audrey Lepy
  • Bruno Lenormand
  • Elodie Coiffard
  • Mickaël Cocaud
  • Amélie Hervé
  • Théogilles Bidois
  • Nathalie Auger
  • Yannick Nerzic
  • Valerie Le Goaec
  • Philippe Gaultier
  • Fanély Delorme
  • Julien Menant
  • Lucie Lamouroux
  • Olivier Le Vézouët

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Henry
Philippe Henry (31 élus) Agir pour notre ville nouvelle 		3 253 73,68%
  • Philippe Henry
  • Nolwenn Guerin
  • Gérard Prioux
  • Marie-Line Dasse
  • Vincent Saulnier
  • Céline Le Reste
  • Laurent Rocher
  • Bénédicte Ferry
  • Patrice Houtin
  • Edith Gerboin
  • David Boivin
  • Christine Plessis
  • Benoît Lion
  • Valérie Ledroit
  • Ronald Corvé
  • Delphine Subileau
  • Yannick Ledroit
  • Isabelle Elias
  • Philippe Delatour
  • Nadine Bruant
  • Mohammed Nouri
  • Anita Souply
  • Jacky Boutier
  • Muriel Bedouet
  • Bruno Lenormand
  • Stella Claude
  • Paul Roubach
  • Perrine Beguin
  • Arnaud Thorigné
  • Ketty Huchedé
  • Grégoire Mourait
Thomas Richou
Thomas Richou (4 élus) Votre nouvelle équipe : proche, ouverte et dynamique ! 		1 162 26,31%
  • Thomas Richou
  • Noémie Gauduchon
  • Henri Faucheux
  • Marion Agaësse
Participation au scrutin Château-Gontier-sur-Mayenne
Taux de participation 36,63%
Taux d'abstention 63,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 595

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Henry
Philippe Henry (27 élus) Horizon 2020 : notre avenir ensemble 		3 033 62,10%
  • Philippe Henry
  • Marie-Line Dasse
  • Bruno Herisse
  • Bénédicte Ferry
  • Vincent Saulnier
  • Marielle Planchenault-Michel
  • Mohammed Nouri
  • Martine Lemoine
  • Laurent Rocher
  • Edith Gerboin
  • Benoît Lion
  • Christiane Varet
  • Ronald Corve
  • Myriam Metiba
  • Christian Beaudoin
  • Nadine Bruant
  • Jean Plard
  • Maryvonne Vigneron
  • Daniel Bobard
  • Dominique Zon
  • Jacques Guerin
  • Anita Souply
  • Bruno Lenormand
  • Barbara Gendry
  • Stéphane Mercier
  • Dominique Despre
  • Paul Roubach
François-Gonzague Meunier
François-Gonzague Meunier (3 élus) Tous mobilises 		980 20,06%
  • François-Gonzague Meunier
  • Bernadette Perrot
  • Pierre Boulay
Yannick Ledroit
Yannick Ledroit (3 élus) Avec vous, agissons pour notre ville 		871 17,83%
  • Yannick Ledroit
  • Delphine Subileau
  • Thomas Richou
Participation au scrutin Château-Gontier-sur-Mayenne
Taux de participation 63,64%
Taux d'abstention 36,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,57%
Nombre de votants 5 065

Villes voisines de Château-Gontier-sur-Mayenne

En savoir plus sur Château-Gontier-sur-Mayenne