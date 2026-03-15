Résultat municipale 2026 à Château-Porcien (08360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Château-Porcien a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Château-Porcien, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Château-Porcien [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier SIMON
Didier SIMON (12 élus) CAP2032 		316 58,41%
  • Didier SIMON
  • Marie Chantal CORNET
  • Ghislain BRIQUET
  • Celine ARTICLAUT
  • Laurent PERONNET
  • Monique POURU
  • Cedric FLEITER
  • Yolande VISENTIN
  • Robert BRUNSON
  • Magali PARISEL
  • Eric HERDUIN
  • Aurore DURAND
Michel MERIEUX
Michel MERIEUX (3 élus) Agir pour Château 		225 41,59%
  • Michel MERIEUX
  • Françoise MAILLOT
  • Julien DION
Participation au scrutin Château-Porcien
Taux de participation 66,67%
Taux d'abstention 33,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 554

Source : ministère de l’Intérieur

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