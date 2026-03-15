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19:16 - Château-Porcien : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de Château-Porcien exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 17,12% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 9,41% de 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (20,37%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 540 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,26%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,71%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Château-Porcien mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,79% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quel poids pour le RN à Château-Porcien lors des dernières élections ? Le RN n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Château-Porcien il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 42,40% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,87% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 30,64% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 50,00% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 56,73% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,19% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 62,11% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Flavien Termet.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Château-Porcien ? Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Château-Porcien, l'abstention concernait 48,29 % des inscrits, un chiffre assez faible alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 27,37 % localement. Même si les dynamiques diffèrent en fonction du type de scrutin, la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste éclairante. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 60,02 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 39,26 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,08 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une contrée marquée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Pour ces municipales 2026, cette donnée à Château-Porcien sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Château-Porcien : retour sur les élections de 2024 Les Européennes 2024 à Château-Porcien avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (56,73%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 12,98% des voix. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Flavien Termet (Rassemblement National) en tête avec 44,19% au premier tour, devant Lionel Vuibert (Majorité présidentielle) avec 30,34%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Flavien Termet culminant à 62,11% des votes dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Château-Porcien demeurait à l'époque un territoire bleu marine, dans la lignée de 2022.

14:57 - Château-Porcien : des suffrages très parlants lors des scrutins il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Château-Porcien plaçait Marine Le Pen en pole position avec 42,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,96%. Le second tour validait ensuite ce choix en donnant 61,87% pour Marine Le Pen, contre 38,13% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Château-Porcien portaient leur choix sur Laurent Richard (RN) avec 30,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,00%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Château-Porcien s'affirme comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Château-Porcien : la situation fiscale constatée à l'approche des municipales Pour ce qui est des contributions locales à Château-Porcien, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint environ 480 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 186 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est stabilisé à un peu plus de 36,14 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Attention néanmoins : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 1 600 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 50 600 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 5,38 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Château-Porcien À Château-Porcien, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Didier Simon a imposé son rythme en recueillant 257 voix (56,85%). En deuxième position, Françoise Maillot a capté 195 suffrages en sa faveur (43,14%). Cette victoire écrasante de Didier Simon a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Château-Porcien, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité si large représentera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.