Résultat municipale 2026 à Château-Renault (37110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Château-Renault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Château-Renault, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Château-Renault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte VENGEON
Brigitte VENGEON (20 élus) Votre ville, votre voix, l'avenir c'est vous 		874 41,58%
  • Brigitte VENGEON
  • Serge POTTIER
  • Nelly PENON
  • Camel ASSASSI
  • Brigitte DOUSSET
  • Michaël BOUDMER
  • Véronique RIGOREAU
  • François DENIAU
  • Maryse POHU
  • Jacky TARENNE
  • Pascale ROZE
  • Laurent JOUSEAU
  • Nadia DRIDI
  • Emmanuel ROULLET
  • Gaelle POUPIN
  • Salim MESSAOUDI
  • Claire GUERY-POTTIER
  • Michel ROUZIER
  • Catherine MARTIN
  • Yann BOURGEOIS
Brigitte DUPUIS
Brigitte DUPUIS (5 élus) ENSEMBLE CONTINUONS À AGIR À CHÂTEAU-RENAULT 		807 38,39%
  • Brigitte DUPUIS
  • Fernand GARCIA
  • Evelyne PELÉ
  • Philippe PÉANO
  • Siham BOULEHAT
Damien GARCIA
Damien GARCIA (2 élus) CHATEAU-RENAULT RACINES AVENIR 		421 20,03%
  • Damien GARCIA
  • Florence JASNIAK
Participation au scrutin Château-Renault
Taux de participation 65,48%
Taux d'abstention 34,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 2 136

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Indre-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Indre-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Château-Renault - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte VENGEON
Brigitte VENGEON (Ballotage) Votre ville, votre voix, l'avenir c'est vous 		738 37,83%
Brigitte DUPUIS
Brigitte DUPUIS (Ballotage) ENSEMBLE CONTINUONS À AGIR À CHÂTEAU-RENAULT 		723 37,06%
Damien GARCIA
Damien GARCIA (Ballotage) CHATEAU-RENAULT RACINES AVENIR 		490 25,12%
Participation au scrutin Château-Renault
Taux de participation 61,66%
Taux d'abstention 38,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 2 012

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