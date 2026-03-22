Résultat municipale 2026 à Château-Renault (37110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Château-Renault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Château-Renault, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Château-Renault [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte VENGEON (20 élus) Votre ville, votre voix, l'avenir c'est vous
|874
|41,58%
|
|Brigitte DUPUIS (5 élus) ENSEMBLE CONTINUONS À AGIR À CHÂTEAU-RENAULT
|807
|38,39%
|
|Damien GARCIA (2 élus) CHATEAU-RENAULT RACINES AVENIR
|421
|20,03%
|
|Participation au scrutin
|Château-Renault
|Taux de participation
|65,48%
|Taux d'abstention
|34,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|2 136
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Château-Renault - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte VENGEON (Ballotage) Votre ville, votre voix, l'avenir c'est vous
|738
|37,83%
|Brigitte DUPUIS (Ballotage) ENSEMBLE CONTINUONS À AGIR À CHÂTEAU-RENAULT
|723
|37,06%
|Damien GARCIA (Ballotage) CHATEAU-RENAULT RACINES AVENIR
|490
|25,12%
|Participation au scrutin
|Château-Renault
|Taux de participation
|61,66%
|Taux d'abstention
|38,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|2 012
Election municipale 2026 à Château-Renault [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Château-Renault sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Château-Renault.
L'actu des élections municipales 2026 à Château-Renault
18:38 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Château-Renault
En juin 2024, les élections législatives à Château-Renault avaient placé en tête Corine Fougeron (Rassemblement National) avec 40,38% au premier tour, devant Daniel Labaronne (Majorité présidentielle) avec 26,96%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Daniel Labaronne (Majorité présidentielle), avec 51,94%. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Château-Renault avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (37,88%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 12,93% des suffrages. L'orientation des électeurs de Château-Renault a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Château-Renault
Il peut s'avérer instructif d'étudier les scores du dernier scrutin municipal à Château-Renault. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Brigitte Dupuis (Les Républicains) a imposé son rythme en recueillant 888 soutiens (48,89%). Deuxième, Nordine Boumaraf (Divers gauche) a engrangé 36,06% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Brigitte Dupuis l'a finalement emporté avec 56,87% des suffrages, face à Nordine Boumaraf rassemblant 37,18% des électeurs inscrits et Lucas Leroy réunissant 119 électeurs (5,94%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est creusé, débouchant sur une victoire sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Les Républicains a probablement tiré parti des votes des listes de droite, gagnant 250 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation rivale se doit obligatoirement de récupérer les suffrages qui ont fait défaut ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour de la municipale à Château-Renault
Comme le montrent les candidatures au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, l'élection connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Brigitte Dupuis, Brigitte Vengeon et Damien Garcia. Les 3 bureaux de vote de la ville de Château-Renault sont accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants.
11:59 - Brigitte Vengeon, Brigitte Dupuis et Damien Garcia forment le trio de tête à Château-Renault
Pour le premier tour des élections municipales à Château-Renault, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 38,34 %. À l'issue du dépouillement, c'est Brigitte Vengeon qui a terminé première en récoltant 37,83 % des bulletins valides. À sa suite, Brigitte Dupuis (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 37,06 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Damien Garcia a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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