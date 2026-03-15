En direct

19:18 - Élections à Château-Renault : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Château-Renault, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 4 560 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 290 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,49% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 151 résidents étrangers, soit 3,31% de la population, favorise son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,68%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 20 749 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. Finalement, Château-Renault incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Château-Renault ? Le RN ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Château-Renault il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 31,16% des votes lors du premier round, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la commune avec 50,82% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 27,55% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Château-Renault comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,88% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 40,38% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 48,06% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Château-Renault peu mobilisés lors des scrutins Lors des municipales de 2020 à Château-Renault, l'abstention s'était stabilisée à 48,70 % lors du premier round, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. Soulignons que les élections municipales sont en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 35,10 % localement. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais il est intéressant d'observer la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 56,90 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 43,67 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 58,37 % d'abstention. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une commune assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises. Cette donnée à Château-Renault constituera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Comment a voté Château-Renault l'année de la dissolution ? À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Château-Renault avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 37,88% des votes. Les élections des députés à Château-Renault provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Corine Fougeron (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 40,38% au premier tour, devant Daniel Labaronne (Ensemble !) avec 26,96%. Au second tour, c'est en revanche Daniel Labaronne (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 51,94% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Château-Renault a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Château-Renault : regard sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Globalement, le paysage électoral fait de Château-Renault une ville politiquement partagée. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Château-Renault tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,16% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,28%. Lors de la finale de l'élection à Château-Renault, les électeurs accordaient 50,82% pour Marine Le Pen, contre 49,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Château-Renault accordaient leurs suffrages à Christelle Gobert (Nupes) avec 27,88% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christelle Gobert virant de nouveau en tête avec 55,02% des voix.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Château-Renault avant ces municipales 2026 ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Château-Renault, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,79 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 115 900 euros environ la même année. Une somme loin des 862 720 € enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Château-Renault atteint désormais un peu moins de 46,11 % en 2024 (contre 29,63 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Château-Renault a représenté 926 euros en 2024 (contre 818 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Château-Renault Dans la cité de Château-Renault, les configurations politiques locales sont encore à ce jour façonnées par le résultat du dernier scrutin. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Brigitte Dupuis (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses rivaux en récoltant 48,89% des bulletins. Sur la seconde marche, Nordine Boumaraf (Divers gauche) a capté 36,06% des votes. Enfin, on retrouvait Lucas Leroy (Divers droite), obtenant 273 bulletins (15,03%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Brigitte Dupuis l'a finalement emporté avec 1 138 bulletins (56,87%), face à Nordine Boumaraf avec 37,18% des électeurs inscrits et Lucas Leroy réunissant 119 suffrages (5,94%). La différence de départ s'est vérifiée et encore amplifiée, conduisant à un succès retentissant et incontestable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Les Républicains a sans doute profité du report de votes des listes de droite sorties au premier tour, ajoutant 250 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe minoritaire est sommée d'engranger davantage de votes aujourd'hui dès le premier tour, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.