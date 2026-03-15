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19:18 - Le poids démographique et économique de Château-Thébaud aux élections municipales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Château-Thébaud, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 3 138 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 251 entreprises, Château-Thébaud offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 20,62% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 28,63% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 27,90% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 5,29%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 626 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Château-Thébaud, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le RN progresse à Château-Thébaud Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Château-Thébaud il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 17,69% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 30,56% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 11,22% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Château-Thébaud comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 22,44% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 26,77% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 30,66% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Château-Thébaud avant 2026 À l'occasion de ces municipales 2026, le degré de la participation agira sur les résultats de Château-Thébaud. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait vu 35,50 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un score en demi-teinte. 791 votants s'étaient alors mobilisés alors qu'à cause du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 939 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 83,22 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 58,42 % des électeurs (soit environ 1 353 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 77,23 %, bien au-delà des 58,29 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Comment a voté Château-Thébaud en 2024 ? La situation politique de Château-Thébaud a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter. Les Européennes de juin 2024 à Château-Thébaud avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,44%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 19,88% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Château-Thébaud avaient ensuite propulsé aux avants-postes Sophie Errante (Ensemble !) avec 29,10% au premier tour, devant Maxime Viancin (Union de la gauche) avec 28,19%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sophie Errante culminant à 40,73% des voix dans la localité.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Château-Thébaud : les résultats à comprendre Lors des législatives de 2022, les votants de Château-Thébaud portaient leur choix sur Sophie Errante (Ensemble !) avec 31,04% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,84%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Château-Thébaud plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 33,74% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 18,33%. Lors de la finale de l'élection à Château-Thébaud, les électeurs accordaient 69,44% pour Emmanuel Macron, contre 30,56% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Château-Thébaud comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - La commune de Château-Thébaud a dans l'ensemble contenu les impôts locaux Si on se penche sur la fiscalité de Château-Thébaud, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,70 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 20 020 €, loin des 582 820 € enregistrés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Château-Thébaud est passé à 37,03 % en 2024 (contre 19,33 % en 2020). Cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Château-Thébaud s'est établi à 796 € en 2024 (contre 753 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Château-Thébaud ? L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Château-Thébaud est très instructive. Unique liste en présence, la liste menée par Alain Blaise a naturellement obtenu 737 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Château-Thébaud, cette dynamique pose les bases. Le défi à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de savoir si une réelle opposition parvient à se structurer contre cette mainmise. Un indice est vraisemblablement à trouver dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).