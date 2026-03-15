Résultat municipale 2026 à Château-Thébaud (44690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Château-Thébaud a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Château-Thébaud, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Château-Thébaud [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain BLAISE
Alain BLAISE (21 élus) Agir ensemble pour Château-Thébaud 		1 097 76,07%
  • Alain BLAISE
  • Lysiane DEGOSSE
  • Nicolas TOUZEAU
  • Sophie MAISDON
  • Jean-Michel BOUSSONNIERE
  • Severine LEMAITRE
  • Thierry COCHIN
  • Edwige AUGER
  • Christophe PRUD'HOMME
  • Aline SAULNIER
  • Pascal DROUARD
  • Sandrine NICOLAS
  • Thomas MORISSEAU
  • Sylvie MICHALOPOULOS
  • Patrick GOURAUD
  • Charlotte HERBRETEAU
  • Fabrice DELHOMMEAU
  • Laura MOUILLE
  • Jérôme LE BEL
  • Gwénaelle JAMIN
  • Sébastien LIGNEAU
Stéphane BERZIN
Stéphane BERZIN (2 élus) Alternative 2026 pour Château-Thébaud 		345 23,93%
  • Stéphane BERZIN
  • Anaïs KERDUDOU BOURREAU
Participation au scrutin Château-Thébaud
Taux de participation 62,32%
Taux d'abstention 37,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 1 477

Source : ministère de l’Intérieur

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