Résultat de l'élection municipale 2026 à Château-Thierry : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Château-Thierry [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Château-Thierry sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Château-Thierry.
L'actu des élections municipales 2026 à Château-Thierry
12:06 - Elections à Château-Thierry : les horaires des 12 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales 2026, les citoyens de Château-Thierry sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Château-Thierry est consultable ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Château-Thierry. La diffusion des résultats à Château-Thierry débutera ici à 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Château-Thierry
|Tête de listeListe
|
Karim Belaïd
Liste d'union à gauche
UNI.E.S POUR CHÂTEAU-THIERRY
|
|
Yona Merbouche
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Sébastien Eugène
Liste divers gauche
Pour Château-Thierry, en avant !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Eugène (29 élus) Pour chateau thierry ! liberons nos energies positives
|2 434
|69,44%
|
|Mireille Chevet (2 élus) Enracinement et renouveau castels
|457
|13,03%
|
|Amine Abdelmadjid (1 élu) Château-thierry à tous # 2020
|313
|8,93%
|
|Isabelle Lambert (1 élu) Construire l'avenir ensemble
|249
|7,10%
|
|Yona Merbouche Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|52
|1,48%
|Participation au scrutin
|Château-Thierry
|Taux de participation
|38,35%
|Taux d'abstention
|61,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 630
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Krabal (28 élus) Chateau-thierry rassemblee
|3 000
|62,06%
|
|Paul Philippe Molard (2 élus) Chateau-thierry fait front
|757
|15,65%
|
|Jean-Claude Fauquet (2 élus) Droite unie
|544
|11,25%
|
|Christian Copin (1 élu) Mieux vivre a chateau thierry
|533
|11,02%
|
|Participation au scrutin
|Château-Thierry
|Taux de participation
|52,46%
|Taux d'abstention
|47,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|5 032
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