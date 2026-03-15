Résultat de l'élection municipale 2026 à Château-Thierry : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Château-Thierry

Tête de listeListe
Karim Belaïd
Karim Belaïd Liste d'union à gauche
UNI.E.S POUR CHÂTEAU-THIERRY
  • Karim Belaïd
  • Marie-Claude Padieu
  • Daniel Gertenot
  • Sophie Saha Ameloot
  • Christian Copin
  • Danielle Marguerite Aubin
  • Olivier Froidefond
  • Zoraïde Jobert
  • Laurent Bureau
  • Laurence Bourgeois
  • Akim Ait-Mouhoub
  • Isabelle Hahn
  • Eric Quesada
  • Laurence Fauris
  • Jérôme Roger Leclerc
  • Colette Delpinto
  • Cyriaque Marie-Montan Ndinga-Molingo
  • Véronique Vinatier
  • Kévin Bantsimba Baouidi
  • Fazia Mellal
  • Pariss Stana
  • Véronica Hulot
  • Toufik Boucham
  • Micaela Diaz Tomaduz
  • Abdelfattah Terrab
  • Bernadette Bourdat
  • Philippe Chieyssal
  • Isabelle Dupire
  • Patrice Faye
  • Nassira Miri
  • Jean-François Lanoue
  • Anne Levert
  • Manuel Dumay
  • Odette Roustan Soudieux
  • Rémy Salaun
Yona Merbouche
Yona Merbouche Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Yona Merbouche
  • Richard Lear
  • Coraline Neret
  • Khalid Khalet
  • Francine Pasquier
  • Georget Devillers
  • Nathalie Fontaine
  • Laurent Oudinot
  • Marie Schmid
  • Marc Lestienne
  • Sarah Turpin
  • Yann Laidié
  • Prisca Camille
  • Frédéric Ebely
  • Nadège Guerlot
  • Amr Hemida
  • Manon Ebely
  • Dominique Morelle
  • Clarisse Lebon
  • Dimitri Dumez
  • Yvonne Hyonne
  • Dan-Elarson Ondaye
  • Alida Bossina
  • Georges Josset
  • Suzanne Lamouche
  • Benjamin Tribout
  • Carole Verite
  • Ghislain Belanne
  • Sara Raharimanana
  • Boris Lituba
  • Rosemène Noel
  • Hugo La
  • Luticia de Brito
Sébastien Eugène
Sébastien Eugène Liste divers gauche
Pour Château-Thierry, en avant !
  • Sébastien Eugène
  • Alice Dupuis
  • Mohamed Rezzouki
  • Nathalie Redouté
  • Frédéric Jacquesson
  • Marjolaine Breyton
  • Bastien Julien
  • Emmanuelle Leriche-Charpentier
  • Jérôme Haquet
  • Christelle Pouillart
  • Pascal Bohn
  • Claudie Latruffe
  • Francis Rimlinger
  • Chantal Bonneau
  • Jérémy Pis
  • Anne-Lise Suzanne Heine
  • Brice Kameni
  • Fariel Simon
  • Romain Denoux
  • Agnès Fery
  • Tunahan Kiliccetin
  • Sarah Bouafia
  • Blanchard Nono N'Goma
  • Valérie Kunduru
  • Christophe Zellek
  • Sokhna Kebe Hautin
  • Mamadou Kone
  • Laura Crocitti
  • Rémi Le Forestier-Clément
  • Michèle Amelineau
  • Guillaume Derible
  • Ketty Magaly Priam
  • Emilien Gomès
  • Monique Sauveur
  • David Leveque

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Eugène
Sébastien Eugène (29 élus) Pour chateau thierry ! liberons nos energies positives 		2 434 69,44%
  • Sébastien Eugène
  • Alice Dupuis
  • Mohamed Rezzouki
  • Nathalie Redouté
  • Jean-François Bouteleux
  • Natacha Tholon
  • Jérome Haquet
  • Christine Guichard
  • Frédéric Jacquesson
  • Chantal Bonneau
  • Jean-Marc Pourcine
  • Cathy Coutant
  • Eric Bozzani
  • Mélanie Milandri
  • Gilles Lemarchand
  • Fariel Simon
  • Charles Dusek
  • Ozlem Okten
  • Nafis Yaramis
  • Christelle Pouillart
  • Bernard Marliot
  • Jacqueline Boulonnois
  • Félix Bokassia
  • Agnès Fery
  • Stéphane Pietkiewicz
  • Emmanuelle Leriche-Charpentier
  • Francis Rimlinger
  • Fabienne Coezzi
  • Thierry Samyn
Mireille Chevet
Mireille Chevet (2 élus) Enracinement et renouveau castels 		457 13,03%
  • Mireille Chevet
  • Patrick Mauget
Amine Abdelmadjid
Amine Abdelmadjid (1 élu) Château-thierry à tous # 2020 		313 8,93%
  • Amine Abdelmadjid
Isabelle Lambert
Isabelle Lambert (1 élu) Construire l'avenir ensemble 		249 7,10%
  • Isabelle Lambert
Yona Merbouche
Yona Merbouche Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		52 1,48%
Participation au scrutin Château-Thierry
Taux de participation 38,35%
Taux d'abstention 61,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 630

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Krabal
Jacques Krabal (28 élus) Chateau-thierry rassemblee 		3 000 62,06%
  • Jacques Krabal
  • Sandrine Clerbois
  • Bruno Beauvois
  • Dominique Douay
  • Mohamed Rezzouki
  • Sylvie Lefevre
  • Jean-Pierre Ducloux
  • Catherine Gosset
  • Jean-Marie Turpin
  • Françoise Maujean
  • Sébastien Eugene
  • Elisa Robin
  • Daniel Gendarme
  • Chantal Bonneau
  • Jean-François Bouteleux
  • Marie-Eve Martelle
  • Thomas Bermudez
  • Claudine Pondrom
  • Fabrice Frere
  • Natacha Tholon
  • Bernard Marliot
  • Sophie Notarfrancesco
  • Frédéric Jacquesson
  • Ozlem Okten
  • Félix Bokassia
  • Florence Lambert
  • Eric Bozzani
  • Monique Vandenberghe
Paul Philippe Molard
Paul Philippe Molard (2 élus) Chateau-thierry fait front 		757 15,65%
  • Paul Philippe Molard
  • Colette Fecci-Pinatel
Jean-Claude Fauquet
Jean-Claude Fauquet (2 élus) Droite unie 		544 11,25%
  • Jean-Claude Fauquet
  • Aurore Aristee
Christian Copin
Christian Copin (1 élu) Mieux vivre a chateau thierry 		533 11,02%
  • Christian Copin
Participation au scrutin Château-Thierry
Taux de participation 52,46%
Taux d'abstention 47,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 5 032

Villes voisines de Château-Thierry

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