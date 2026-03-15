Résultat municipale 2026 à Châteaubourg (35220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteaubourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteaubourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaubourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Teddy REGNIER
Teddy REGNIER (25 élus) Audace & Proximité 		2 466 72,49%
  • Teddy REGNIER
  • Aude DE LA VERGNE
  • Arnaud DUPUIS
  • Christelle AVERLAND-SCHMITT
  • Hubert DESBLES
  • Lucie BODIN
  • Eric PERCHAIS
  • Aurore STEPHAN
  • Alain ROUSSELOT
  • Frédérique SAVOYE
  • Bertrand DAVID
  • Sonia PICOT
  • Jérémie DROUILLÉ
  • Lise HANNOUCHE
  • Jean-Paul CADIEU
  • Nelly LEBOUC
  • Hubert LE BALC'H
  • Sarah KERMARREC
  • Olivier CHARPENTIER
  • Estelle COLOMBEAU
  • Cyril GUENY
  • Florence GUÉRIN
  • Lilian LAUGERAT
  • Stéphanie BRIENS
  • Damien CHOUBRAC
Éric QUIVIGER
Éric QUIVIGER (4 élus) Châteaubourg Objectif Ville Citoyenne 		936 27,51%
  • Éric QUIVIGER
  • Mélanie POULAIN-JAMILLOUX
  • Patrick PETIGNY
  • Magali GRAND
Participation au scrutin Châteaubourg
Taux de participation 60,79%
Taux d'abstention 39,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 3 494

Source : ministère de l’Intérieur

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