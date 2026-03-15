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19:18 - Dynamique électorale à Châteaubourg : une analyse socio-démographique A mi-chemin des élections municipales, Châteaubourg foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 523 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 616 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 120 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 22,03% des résidents sont des enfants, et 26,40% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Châteaubourg accueille une communauté diversifiée, avec ses 208 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 549 euros par mois, la commune aspire à un avenir prospère. À Châteaubourg, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN séduit toujours plus les électeurs de Châteaubourg Le Rassemblement national avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Châteaubourg il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 14,73% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 25,74% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 9,28% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Châteaubourg comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,33% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 22,04% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 24,40% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Châteaubourg ? Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Châteaubourg, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 403 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 27,81 %, très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le moment où les électeurs participent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 80,94 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 56,25 % des électeurs (soit environ 3 127 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 75,03 %, bien au-delà des 53,49 % enregistrés en 2022. Si on prend un peu de recul, la ville s'affiche comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Châteaubourg La préférence des électeurs de Châteaubourg a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des élections européennes, le résultat à Châteaubourg s'était en effet dessiné autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,84%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,43%) et Jordan Bardella (19,33%). Christine Le Nabour (Ensemble !) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Châteaubourg quelques semaines plus tard avec 44,37%. Gilles Renault (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 32,07%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christine Le Nabour culminant à 75,60% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Châteaubourg avaient résolument privilégié la majorité présidentielle il y a 4 ans Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Châteaubourg plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 38,05% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,52%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 74,26% pour Emmanuel Macron, contre 25,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Châteaubourg accordaient leurs suffrages à Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble !) avec 41,33% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,44%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Châteaubourg comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres de Châteaubourg Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Châteaubourg entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,11 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 28 900 euros, contre 1 218 600 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Châteaubourg s'est établi à un peu moins de 36,90 % en 2024 (contre 13,65 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Châteaubourg a représenté 1 142 euros en 2024 (contre 772 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Châteaubourg Les résultats du scrutin municipal précédent à Châteaubourg ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Sans aucune opposition, la liste menée par Teddy Regnier a naturellement obtenu 1 154 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Châteaubourg, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux après ce scrutin sans véritable compétition. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).